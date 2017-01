Resumo: 114º Episódio - 21 de janeiro (sábado)

Victor Freitas\302\251

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Armando dá o seu apoio a Joel quando este lamenta não poder estar presente no funeral do filho. Dolores aparece e, inconveniente, desata a lavar roupa suja com Armando em vez de apoiar Joel. Armando apressa-se a ir embora e Dolores oferece-se para dar um jeito à casa.

Gabriel apoia o primo Manel mesmo sem saber o que se passou. Aproveita para lhe contar que Nuno morreu por acidente.

Francisca induz Daniela em hipnose e manipula a mente da criança para que esta acuse Clara em relação ao assalto da joalharia.

Gabriel tenta apaziguar Diana em relação ao presente que Andreia enviou mas esta não dá ouvidos a ninguém. Diana finge estar a tomar a medicação e ter tudo mais controlado.

Amália fica impressionada com a limpeza que Dolores fez na casa de Joel. Este sente-se pouco merecedor de tanta atenção e ajuda. Pede a Amália que ponha um terço nas mãos de Nuno, em homenagem.

Vicente repreende Francisca por ser tão mesquinha em relação ao armazém que emprestou a Armando. Esta avisa o irmão para não se intrometer nas suas decisões e deixa no ar que pode fazer-lhe mal novamente.

Na sede da PJ, Manel surpreende Pilar e confronta-a com as suas mentiras em relação à investigação da morte de Carlos. Acusa-a de ser hipócrita e pede demissão. Pilar não aceita a sua demissão e assume toda a sua responsabilidade. Afirma que irá afastar-se da PJ para evitar que Manel se demita. Por fim, pede-lhe perdão por todos os seus erros.

No ginásio, Francisca desdenha de Clara e esta acusa-a de ser uma infeliz.

Manel sai do gabinete de Pilar e informa Sebastião que vai voltar ao trabalho, sem contar nada do que descobriu.

Quim elogia o canal de Tomané e confessa que está com Gisela mas têm de manter segredo.

Dolores pressiona Nelson a ir consigo ao funeral de Nuno e este sente-se retraído a ir pois não gostava dele.

Miguel entrega um relatório com todas as medidas que implementou e que aumentaram a rentabilidade da loja. Está pronto para regressar ao Algarve e Bárbara fica atordoada com a notícia.

Manel procura Joel e sente-se responsável por não o ter protegido devidamente. Depois de Manel sair, Joel chora agarrado ao casaco do filho e à fotografia de Isaura.

Pilar informa Clara do seu afastamento da PJ e esta sente-se angustiada com isso. Sente que arruinaram a vida de todos com o assalto. Pilar reconhece que Francisca está a conseguir destruir tudo e todos.

Francisca faz nova consulta a Diana e incentiva a sua desconfiança de Clara. Por sua vez, Diana vai-se tornando cada vez mais cúmplice da psiquiatra.

Pilar encontra-se com Ricardo e fala-lhe de forma dura. Garante que não voltará a protegê-lo depois deste ter arruinado o casamento de Clara. Em momento nenhum, Ricardo conta porque entregou o vídeo a Francisca e fica apreensivo com a possibilidade de Clara denunciar todos.