Resumo: 113º Episódio - 20 de janeiro (sexta-feira)

Bárbara e Miguel voltam a discutir e ambos reforçam que estão em desacordo sobre o que deve ser uma relação.

Teresa visita Joel em sua casa e tenta animá-lo. Nesse momento, Sebastião chega e comunica a Joel que não poderá estar presente no funeral de Nuno, deixando-o desolado.

Manel vai a casa de Francisca e pede-lhe para ver o vídeo. Cínica, esta finge preocupação e mostra-se solidária com ele.

No armazém, Lobo confessa a Clara que foi Ricardo quem deu o vídeo a Francisca. Clara revolta-se com toda a situação e quando Lobo a beija de surpresa, garante-lhe que nunca a vai ter como mulher.

Ricardo recorda alguns dos seus relacionamentos com mulheres e telefona a Diana para se reaproximarem. Esta estranha a abordagem e recusa o seu convite.

Bárbara procura Mafalda no ginásio para a convidar para jantar mas esta esquiva-se do convite. Bárbara percebe que a irmã está de mau humor.

Clara e Manel encontram-se à porta do museu e este exige saber quem esteve envolvido no assalto e quem sabe de tudo. Manel fica em choque ao saber que Ricardo também era um dos assaltantes e que Pilar boicotou as investigações.

Alex procura Afonso para ajustar contas e dá-lhe um soco. Cátia intervém e consegue separá-los e pede desculpa a Alex.

Gisela e Tomané fazem uma parceria com os seus canais de YouTube. Liliana fica furiosa com isso enquanto Gisela troça dela.

Para resolver a situação de Armando, Vicente avança como investidor da cerveja “Dolorosa” e assume ele próprio o valor da renda que Francisca exige.

Francisca encontra-se com Joana e propõe-lhe um novo negócio, a troco de dinheiro, denunciar Vicente aos jornais por tê-la abusado. No entanto, esta exige mais dinheiro para o fazer.

Manel recorda, angustiado, os momentos em que Pilar o impediu de avançar na investigação da morte de Carlos.

Clara pede explicações a Ricardo e avisa o primo de que está disposta a denunciar todos com as imagens de vigilância em que todos aparecem. Ricardo fica apreensivo mas Clara não tem nada a perder.

Lucas fica desconfiado de Vicente querer investir na cerveja artesanal pois não quer perder o domínio sobre o negócio. No entanto, Armando está consciente de que devem tirar partido da guerra entre Francisca e Vicente.

Clara conversa com Miranda e fica muito desconfortável quando a amiga confidencia que esteve com Lobo e que se estão a envolver. Sem revelar nada, Clara aconselha Miranda a ter cuidado.

Perante a atitude distante de Mafalda, Sebastião afirma que também está a sofrer e faz-lhe uma declaração de amor. Incentiva-a a não ter uma atitude derrotista e garante que estará ao seu lado sempre.

Ao jantar, Pilar conversa com Bárbara e lamenta que Mafalda não tenha aparecido. Sente-se a perder a filha. Bárbara conta que reparou que a irmã está diferente e Pilar deseja que haja problemas entre esta e Sebastião.

Jorge entrega a Diana uma encomenda de Andreia e quando abre é um relógio de pulso. As alucinações auditivas aconselham-na a não usar e Diana põe o relógio de parte.

Clara fica incomodada ao saber que Afonso andou à pancada com Alex. Este explica à irmã o que aconteceu com Cátia e esta conta como foi o seu encontro com Manel. Afonso receia que Manel os denuncie.

Dolores fica sentida ao ouvir Gisela falar da expansão da cerveja “Dolorosa”. Decide ir a casa de Joel ao saber que Armando também lá está. Quim surpreende Gisela com uma reserva num hotel e esta rende-se aos seus encantos.