Resumo: 112º Episódio - 19 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucas chega ao quarto e embirra com Preciosa porque esta está a ressonar muito. Ao longe ouvem Gisela ter gritos de prazer e Lucas fica desconfiado pois reconhece a voz.

Noutro quarto, Gisela e Quim têm uma noite de sexo selvagem.

Em São Tomé, Edite leva Manel ao aeroporto. Este vai triste e não reconsidera voltar para Clara.

Clara encontra-se com Marta à porta do colégio e explica que as coisas com Manel não estão bem. Marta confirma que Francisca foi para fora e que é a responsável pelo fracasso da lua de mel da irmã.

Antes de ir fazer os exames, Mafalda faz um treino intensivo. Sebastião acha isso fora do normal mas esta afirma que não mudará as suas rotinas. Noutro lado do ginásio, Quim elogia a noite que teve com Gisela e afirma que é a sua nova namorada.

Na fábrica de azulejos, Gisela disfarça perante Lucas que esteve com Quim. Lucas, por sua vez, dá a entender que não teve nada com a outra Zorra.

Francisca e Vicente discordam na gestão dos problemas da fábrica e esta usa o facto de ter maioria para se sobrepor ao irmão.

Lobo força Ricardo a dizer a verdade sobre o vídeo. Este não pode evitar dizer a verdade.

No hospital, Mafalda recebe a notícia de quem um cancro na mama. Reage de forma estranha em relação a Sebastião e tenta afastá-lo mas acaba por chorar nos seus braços. Mafalda planeia não contar nada à família e viver a sua vida normalmente até começar a fazer os tratamentos.

Pilar pressente que algo não está bem com a filha e tenta ligar-lhe, sem sucesso.

Clara cruza-se com Helena na casa de chá e esta tenta saber o que se passa entre ela e o filho. Clara esquiva-se a contar algo em concreto.

Gabriel revolta-se com Timóteo por este ter ido falar com Diana para esta se afastar. Acusa ainda o pai de estar a fazer o mesmo que os pais de Edite lhe fizeram.

Tomané decide mesmo avançar com um canal de YouTube e Helder ajuda-o a escolher o nome.

Lucas e Gisela comentam, preocupados, que Armando foi novamente chamado à administração. Gisela fica estarrecida ao saber que Quim pôs nas redes sociais que está numa relação.

No gabinete de Francisca, Armando é apanhado de surpresa quando esta confronta com a utilização de um armazém sem o seu consentimento. Exige que este pague uma renda mensal alta, deixando-o sem reação.

Clara procura Diana depois de regressar de São Tomé para ter o seu apoio em relação ao seu casamento ter terminado mas como não conta tudo, Diana fica ainda mais desconfiada em relação a si.

Sebastião não consegue concentrar-se no trabalho e faz um esforço enorme para não contar nada a Pilar que o pressiona por causa de Mafalda.

No hostel, Mafalda chora sozinha, devastada com o que terá de enfrentar.

Manel regressa a casa e recusa-se a contar o que aconteceu entre si e Clara, deixando a família preocupada. Depois de tomar um banho, sai novamente.

Afonso tenta pressionar Lobo a contar-lhe quem deu o vídeo a Francisca mas este não revela nada.

Alex e Cátia namoram e quando este a pressiona a terem sexo, Cátia acaba por admitir que já não é virgem e que gosta de Afonso. Alex fica muito desiludido e sai porta fora.