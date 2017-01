Resumo: 111º Episódio - 18 de janeiro (quarta-feira)

Paulo Goulart Photography

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na adega do hostel, numa reunião da AVA, Quim elogia Teresa por ter ajudado a comprar a antiga máquina de costura de Isaura para a associação. Todos têm esperança de que Joel se anime com isso. Helder a Tomané chegam e Hélder apresenta-se a todos. Liliana pede-lhe que a ajude a recuperar o irmão mas este não quer tomar partidos.

Quando Lucas se tenta aproximar, Gisela confessa finalmente que está ressentida com ele por este lhe chamar gorda nas costas. Apesar de Lucas se tentar redimir, Gisela não lhe dá ouvidos.

No supermercado, Dolores tenta indagar junto de Liliana porque é que Alice decidiu ter um filho sozinha. Armando também faz as suas compras ali e Dolores repara que este fez as compras todas erradas.

Amália e Tomané levam a máquina de costura de Isaura a Joel mas nem isso o anima.

Consternada, Mafalda conta a Sebastião que existe a suspeita de ter um cancro da mama. Terá de fazer exames rapidamente mas exige a Sebastião que não conte nada à sua família.

Timóteo procura Diana e pede-lhe que se afaste de Gabriel para este poder ser feliz. Esta inicialmente resiste mas acaba por abrir a porta. Ao ouvir Timóteo fica muito perturbada.

Telmo reclama com Francisca por esta ter saído do país, sem avisar. Esta inventa uma desculpa e consegue dar-lhe a volta.

Clara regressa e Afonso recebe a irmã, muito admirado. Esta desabafa e conta que teve de contar a verdade a Manel porque Francisca fez chantagem consigo. Nesse momento, Pilar chega com outro inspetor e comunicam a Clara que terá de ser levada à PJ para.

Francisca regozija-se a Ricardo por causa do vídeo. Este percebe que Francisca já o usou para atingir alguém. Alice interrompe e pede à amiga para ser discreta em relação a Ricardo e a Henrique.

Ao saber do regresso de Clara, Helena pede a Quim para a levar a casa de Dolores.

Na sede da PJ, Clara percebe qual o motivo da sua detenção. Querem que esta diga porque razão está ligada a Lobo, porque sabem que esta pagou a Lobo para lhe fazer passaportes falsos. No entanto, Clara não revela nada e limita-se a ilibar Manel de qualquer responsabilidade. Quando fica a sós com Pilar, conta à tia que Manel sabe tudo, deixando-a em choque.

Diana conta a Gabriel que Timóteo a procurou a pedir para esta se afastar dele. Alarmado, Gabriel tenta apaziguar a situação e percebe que ela está a alucinar.

Alice sente-se mal por ter de mentir a toda a gente em relação a não ter estado com Francisca à hora da morte de Eduardo. Esta alega que Vicente só está a levantar esse assunto por despeito e porque quer recuperar a fábrica. Jorge aparece e as amigas terminam a conversa. Este partilha com Alice que a situação com Diana está a ser muito difícil.

Clara procura Lobo e acusa-o de ter dado o vídeo a Francisca. Este nega tê-lo feito e fica preocupado com a possibilidade de Manel poder ver o filme.