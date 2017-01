Resumo: 110º Episódio - 17 de janeiro (terça-feira)

Christian Gnad

Em casa de Jorge, o jantar com Timóteo e Gabriel decorre sem grandes sobressaltos até ao momento da sobremesa que Timóteo trouxe. Diana reage muito mal e tem uma nova crise. Gabriel tenta controlar a situação e Jorge desculpa-se. Timóteo, muito impressionado, sugere que a internem para garantir que toma a medicação.

Gisela repara que Miranda está muito animada e esta confessa que teve um encontro com um homem.

Preciosa elogia o vídeo de Tomané e este resolve fazer outro. Emociona-se muito ao falar de Liliana e tem de parar. Helder chega nesse momento e Tomané rejubila de alegria ao ver o irmão.

Dolores e Gisela criticam Alice por ter feito inseminação artificial.

Em São Tomé, Manel chora de tristeza com o que acabou de descobrir.

Edite conversa ao telefone com Timóteo e conta que Manel esteve lá e não estava nada bem. Em casa dos Paiva, todos ficam preocupados e sem perceber o que se está a passar.

Gabriel fica estarrecido ao saber que Diana não tem tomado a medicação e por essa razão está a ter várias crises. Timóteo alerta o filho para ter cuidado com aquele namoro.

Sem que ninguém saiba, Diana adultera as embalagens de comprimidos com a intenção de enganar o pai e o tio.

Vicente vai buscar Daniela mas encontra Francisca que já está de volta.

Vicente confronta Francisca com a mentira sobre a sua viagem. Esta por sua vez percebe que o irmão quer manipular Daniela e a tentar denunciá-la. Vicente tenta levar a sobrinha, sem sucesso. Daniela não só recusa ir com o tio, como também garante que quando o pai morreu, estavam sozinhos no terraço.

Em São Tomé, Clara segue consternada num jipe para o aeroporto. Em casa de Edite, Manel desabafa com a tia, não consegue perdoar Clara e emociona-se.

Pilar repreende Sebastião por não lhe ter contado que Mafalda tem um caroço. Todos estão apreensivos porque existem antecedentes de cancro na família.

Mafalda toma o pequeno almoço com Ricardo e repara que tanto ele como Henrique têm a cara esmurrada. Ricardo inventa que Henrique o tentou assediar e que, por isso, ajustaram contas. Mafalda observa que talvez o irmão seja mesmo gay pois nunca se deu bem com mulheres.

Amália tenta animar Joel mas este deseja morrer pois na consegue viver com o facto de ter morto o filho.

Tomané e Helder unem-se e fazem planos para o futuro, sem mulheres.

Preciosa vê um dos vídeos de Tomané e suspira pelo seu príncipe encantado. Nelson tenta que Preciosa perceba que gosta dela mas esta não chega lá. Quando esta recebe um telefonema para confirmar a operação, Nelson dá-lhe força para avançar.

Na fábrica de azulejos, Quim surpreende Gisela com um ramo de flores feito com chupa-chupas. Esta alegra-se com isso e aceita ir almoçar com ele, deixando Lucas roído de ciúmes.

Jorge vai almoçar a casa para garantir que Diana toma os comprimidos todos. Esta mostra ao pai uma caixa com comprimidos falsos, alegando que assim não se esquecerá de os tomar.

Francisca irrita-se com Teresa por esta ter permitido que Vicente se tenha aproximado das filhas adotivas. Esta informa a filha que um doente se fartou de ligar.

Vicente procura Alice para se certificar de que Francisca esteve realmente com ela à hora em que Eduardo morreu. Alice fica nervosa mas tenta disfarçar.