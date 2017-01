Resumo: 109º Episódio - 16 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Helena e Teresa falam sobre a gravidez de Francisca e sobre o facto de serem avós da mesma criança. Amália entra e diz-lhes que Manel não vai gostar destas conversas.

Clara muito angustiada, conta a Manel a verdade sobre o assalto ao museu, explicando que foi obrigada por Lobo a fazê-lo. Francisca observa-os, escondida atrás de umas palmeiras. Manel fica indignado ao saber a verdade. O pior de tudo é Clara só está a contar a verdade porque foi obrigada. Manel fala com desprezo a Clara e deixa-a a chorar sozinha.

Em Lisboa, Vicente faz questão de estar próximo de Daniela e Marta, contrariando Teresa que acha que Francisca é boa mãe.

Bárbara pressiona Mafalda a ir ver o caroço da mama mas esta continua a desvalorizar. Por sua vez, Mafalda repreende a irmã por ser tão intransigente com Miguel e por essa razão, estar sozinha.

Na casa de chá, Miranda levanta os copos e pressiona Xavier a ir embora. Este tenta seduzi-la e perante a sua rejeição, tenta agredi-la. Miranda é salva por Cruz e Lobo que chegam a tempo de evitar o pior. Nervosa, Miranda agradece-lhes. Lobo fica sozinho com Miranda e elogia a sua beleza. Acabam por se envolver aos beijos.

Jorge sente remorsos por ter sido brusco com Diana e Miguel apoia o irmão. Gabriel e Timóteo chegam nesse momento para jantar e Jorge explica que é melhor o jantar ficar para outro dia. Diana intervém e pede para ficarem.

Liliana surpreende Tomané a ler um livro de auto ajuda. Fica irritada ao ver um vídeo de Gisela onde o ex-namorado está marcado, onde este expõe o seu desgosto com ela.

Armando janta sozinho no hostel. Ainda convida Lucas para lhe fazer companhia mas este não pode. Mafalda chateia-se com Sebastião por este ter ido contar a Bárbara a questão do caroço no peito. Este, por sua vez, partilha que descobriu que Pilar andou a vasculhar o seu telefone, o que o deixou chateado.

Ricardo revolta-se com Henrique por este ter contado o que se passou entre eles a Alice. Acabam à pancada e Henrique chama-lhe cobarde.

De seguida, Henrique partilha com Alice que não quer saber mais de Ricardo porque é demasiado infantil. Por sua vez, Alice também está arreliada com o falatório no bairro sobre a sua gravidez.

Vicente vai-se aproximando, aos poucos de Daniela e consegue ir sabendo o que lhe causa mal estar. No entanto, ao perceber que pode estar a falar demais, a criança retrai-se.

Clara implora a Manel para que entenda o seu ponto de vista mas este responde de forma dura e arruma as suas malas para ir embora.

Vicente procura Pilar para partilhar as suas impressões sobre Daniela. Quer aproveitar que Francisca está fora para fazer novas análises e tentar obter um testemunho da criança em como viu Francisca matar Eduardo.

Em casa de Jorge, o jantar com Timóteo e Gabriel decorre sem grandes sobressaltos até ao momento da sobremesa que Timóteo trouxe. Diana reage muito mal e tem uma nova crise. Gabriel tenta controlar a situação e Jorge desculpa-se. Timóteo, muito impressionado, sugere que a internem para garantir que toma a medicação.

Gisela repara que Miranda está muito animada e esta confessa que teve um encontro com um homem.

Preciosa elogia o vídeo de Tomané e este resolve fazer outro. Emociona-se muito ao falar de Liliana e tem de parar. Helder chega nesse momento e Tomané rejubila de alegria ao ver o irmão.

Dolores e Gisela criticam Alice por ter feito inseminação artificial.

Em São Tomé, Manel chora de tristeza com o que acabou de descobrir.

Edite conversa ao telefone com Timóteo e conta que Manel esteve lá e não estava nada bem. Em casa dos Paiva, todos ficam preocupados e sem perceber o que se está a passar.

Gabriel fica estarrecido ao saber que Diana não tem tomado a medicação e por essa razão está a ter várias crises. Timóteo alerta o filho para ter cuidado com aquele namoro.

Sem que ninguém saiba, Diana adultera as embalagens de comprimidos com a intenção de enganar o pai e o tio.

Vicente vai buscar Daniela mas encontra Francisca que já está de volta.

Vicente confronta Francisca com a mentira sobre a sua viagem. Esta por sua vez percebe que o irmão quer manipular Daniela e a tentar denunciá-la. Vicente tenta levar a sobrinha, sem sucesso. Daniela não só recusa ir com o tio, como também garante que quando o pai morreu, estavam sozinhos no terraço.