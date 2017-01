Resumo: 107º Episódio - 13 de janeiro (sexta-feira)

Christian Gnad

Armando janta na sua casa para estar com os filhos e com a neta. Todos lamentam a perda de Joel e receiam o que lhe pode acontecer. A seguir ao jantar, Dolores manda o marido embora.

No hospital, Joel chora desolado pela morte do filho e sente-se culpado. Explica que Nuno caiu e Sebastião garante que farão tudo para provar que agiu em legítima defesa.

Lobo e Ricardo brindam ao sucesso do assalto que fizeram. Lobo tenta saber informações sobre Miranda e Ricardo dá-lhe boas referências.

No dia seguinte, em São Tomé, Clara e Manel visitam o marco da linha do Equador.

Em Lisboa, Marta elogia as fotografias de Clara e Manel enquanto Daniela se mantém de semblante sério. Está preocupada porque Francisca ainda não ligou depois de chegar ao seu destino.

Mafalda e Sebastião beijam-se no quarto deste no hostel. Este está abatido depois de ter acompanhado Joel ao hospital. Num momento de intimidade, Sebastião repara que Mafalda tem um caroço numa mama e insiste com ela para que vá ao médico. No entanto, esta desvaloriza o assunto.

Amália está muito abatida com o que viu no dia anterior e tem receio do que possa acontecer a Joel com a morte de Nuno.

Clara e Manel passeiam por vários sítios em São Tomé e quando menos espera, Clara reconhece Francisca no meio da multidão. Fica paralisada e depois do choque inicial, avança na sua direção mas perde-a de vista.

Vicente visita Marta e Daniela e quer levá-las a lanchar mas estas já saíram para o colégio e Teresa reitera que Francisca não autoriza essas saídas. Irritado, este alerta a mãe para o facto de não haver congresso nenhum, é mais uma mentira de Francisca. Telmo liga para casa da amante, alegando ser um doente e fica furioso ao saber que Francisca está fora do país.

Diana insiste com Gabriel e este acaba por lhe contar a verdade sobre o seu pai e a sua relutância no namoro deles.

Mafalda e Sebastião gostam de acordar um ao lado do outro. Estão felizes juntos e Sebastião insiste com ela para que marque consulta por causa do caroço na mama.

Preciosa sente-se pressionada a fazer alguma coisa pelo seu problema de ressonar mas morre de medo da operação. Nelson oferece-se para ir com ela e esta fica sensibilizada com isso.

Dolores vê, emocionada, as fotografias do seu casamento e Miranda apanha-a e aconselha a mãe a lutar pelo seu casamento. Apesar de tudo, Dolores está desiludida e não consegue ultrapassar.

Bárbara exige que Miguel lhe peça desculpa e que volte atrás na sua decisão. Ao vê-lo irredutível, insinua que Miguel só esteve com ela para a usar, o que o deixa profundamente magoado.

Ao pequeno-almoço, no hostel, Henrique mostra preocupação com Ricardo que mantém firme a sua posição de recusa em ser gay. Henrique chama-lhe infantil.

Clara fala com Marta no tablet e confirma que Francisca pode estar em São Tomé.

Depois de analisar os registos telefónicos de Sebastião, Pilar pede que lhe identifiquem um número específico.

Sebastião vai ao hospital buscar Joel para o levar a ser ouvido por um juiz. Em auto punição pela morte do filho, Joel quer ser preso para o resto da vida.

Armando vê apreensivo que Dolores lhe tingiu a roupa que mandou lavar em sua casa. Fica irritado e com mais desejo de ser independente dela.

Liliana arranja uma maneira de se aproximar de Tomané, contrata os seus serviços de tuk-tuk durante várias horas. Esta tenta beijá-lo várias vezes mas este assume uma postura profissional e não lhe dá confiança.

Henrique queixa-se a Alice do comportamento de Ricardo. Apesar de este não querer assumir, quando estão juntos corre tudo bem.

Diana procura Timóteo para o convidar para jantar em sua casa. Explica que não quer Gabriel zangado com o pai por sua causa. Sensibilizado, Timóteo aceita.

Manel percebe que Clara está angustiada mas esta não revela logo a razão. Depois de insistir, Clara revela que lhe pareceu ter visto Francisca no mercado e Manel desvaloriza isso.