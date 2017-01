Resumo: 106º Episódio - 12 de janeiro (quinta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

Já de malas feitas, Francisca despede-se de Marta e Daniela que deixa aos cuidados de Teresa. Teresa estranha a viagem repentina mas Marta fica muito feliz com o afastamento da mãe adotiva.

Lobo tenta perceber se Ricardo é próximo de Francisca e esta nega qualquer ligação a ela. Lobo não quer que Francisca faça mal a Clara.

Dolores choraminga por causa de Armando com Cátia mas não cede um milímetro da sua intransigência em relação ao negócio da “Dolorosa”.

Lucas propõe a Armando partilharem quarto no hostel e este não fica muito convencido com a ideia pois têm maneiras de estar diferentes.

Na casa de chá, Alex desabafa com Afonso sobre Cátia e queixa-se da namorada estar distante, o que deixa Afonso muito constrangido. Lobo aparece para o espetáculo das Zorras e fica impressionado com Miranda. Quim continua as suas investidas em Gisela e Lucas fica cheio de ciúmes com isso, alertando-a para o facto de Quim ser mau para as mulheres.

Em São Tomé, Manel e Clara apanham o barco para visitar o Ilhéu das Rolas. Estão muito felizes e cúmplices.

Nuno entra em casa e não encontra Joel. Recebe, nesse momento, uma carta registada do tribunal, com a queixa que Joel fez e fica furioso.

Entretanto, Joel toma um chá no estabelecimento de Miranda que enaltece a sua presença ali. Noutra mesa, Diana conversa com Gabriel que se tenta esquivar de levar Timóteo a jantar a casa de Diana e Jorge. Inventa uma desculpa e Diana fica desconfiada.

Miguel comunica a Armando que vão ter de suspender a comercialização de “Dolorosas” no supermercado por falta de cumprimento de stock. Dolores alegra-se com isso e Armando afirma que agora ainda vai ter motivação para se dedicar ao negócio.

Joel regressa a casa e encontra Nuno completamente alterado. Este grita ao pai e acaba mesmo por destruir as suas coisas. Joel tenta refugiar-se no seu quarto mas Nuno consegue impedi-lo e envolvem-se à pancada. Num instante, Joel consegue empurrar o filho e Nuno cai, desamparado, em cima de um estilhaço de vidro e morre.

Amália pede a Alice para ver se tem disponibilidade de quartos no hostel para Joel. Está muito preocupada com o amigo permanecer na mesma casa com o filho que o agride. Alice prontifica-se de imediato a ajudar.

Em sua casa, Joel, esmurrado e com vários hematomas, abana o filho, em pânico, tentando acordá-lo.

Diana continua a ter alucinações com os jornalistas da televisão. Pensa estarem a falar consigo e sente-se cada vez mais aterrorizada com a ideia de que andam atrás de si.

Timóteo tenta retomar o assunto de Diana com Gabriel e sugere que o filho esteja com a namorada pelas razões erradas. Este esquiva-se de falar com o pai para não discutirem. Helena discorda de Timóteo e da sua postura em relação à escolha de Gabriel.

Fátima interrompe Vicente na fábrica de azulejos para o informar que estão lá fora uns auditores que vêm fazer uma auditoria de qualidade. Apanhado de surpresa, Vicente dá indicação para que avancem mas fica irritado por ser um pedido de Francisca.

Lucas e Armando lamentam a rescisão do contrato com o supermercado mas estão motivados a recuperar o negócio. Gisela brinca com os pincéis quando os auditores aparecem na sua seção e Armando põe toda a gente a trabalhar.

Pilar ouve Sebastião conversar com Preciosa ao telefone e pensa tratar-se duma amante. Quando este lamenta que Mafalda tenha saído de casa por sua causa, Pilar aconselha-o a terminar tudo com a filha, antes que seja tarde demais e que este a magoe. Apesar de tudo, Sebastião está decidido a fazer tudo por Mafalda.

Em São Tomé, Clara e Manel distribuem material escolar por um grupo de crianças.

Amália e Gabriel ficam perplexos ao ver ao ver o estado de Joel e Nuno morto. Gabriel ainda tenta reanimá-lo mas não há nada a fazer. Joel, em choque, explica que aquela situação foi despoletada pela carta do tribunal. Gabriel chama uma ambulância e a polícia.

Cátia tenta falar com Afonso mas este está muito zangado com ela. Incentiva-a a dizer a verdade a Alex pois não sabe como lidar com o amigo. Alex bate à porta e Afonso vai para o seu quarto. Cátia vê-se obrigada a acabar tudo com Alex e este fica triste e sem perceber a sua mudança de atitude.

No supermercado, Bárbara informa Preciosa de que foi aumentada e que vai passar a ser responsável pelas campanhas promocionais na loja. Fica furiosa ao saber que Miguel deu um parecer positivo e sente-se desautorizada. Perante a intransigência de Bárbara, Miguel termina tudo com ela pois está cansado das sua mudanças de humor.

Nelson abraça Preciosa pelo seu sucesso e Dolores fica roída de inveja com a sua promoção.

Guilherme e Lobo lancham na casa de chá e conversam com Miranda sobre o casamento de Clara. Lobo tenta disfarçar o seu incómodo quando Miranda mostra a Guilherme as fotografias de Clara em lua de mel. Miranda fica sensibilizada com o facto de a mãe de Guilherme estar presa.

Tomané pede um quarto maior para si e para o seu irmão e esta assente. Liliana fica espantada com a vinda de Helder para Lisboa. Ouvem-se sirenes de ambulância e Gisela corre a chamar toda a gente.

No largo de Alfama, todos assistem horrorizados a Joel ser levado para a ambulância e ficam em choque ao ver Nuno a ser levado, coberto, numa maca. Sebastião acompanha Joel na ambulância e este recebe os primeiros socorros.

Miguel explica a Diana que Bárbara já não virá jantar lá a casa porque se chatearam. Esta também o informa que nem Gabriel nem Timóteo irão pois estão chateados. Ao reparar nos comprimidos espalhados na mesa, alerta a sobrinha para não ser esquecer de os tomar e esta mente afirmando que já tomou.