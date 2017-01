Resumo: 105º Episódio - 11 de janeiro (quarta-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Apesar das alucinações auditivas, Diana reconhece que Gabriel é a melhor coisa que lhe aconteceu nos últimos tempos. Jorge chega a casa e comenta com os dois que conheceu Timóteo e dá a entender que não gostou da conversa que teve.

Ricardo chega ao hostel a cair de bêbado e Henrique tenta ajudá-lo. Ricardo sente-se intimidado e rejeita-o.

No dia seguinte, Clara e Manel aterram em São Tomé, muito felizes. Vão até uma praia deserta e Manel faz promessas de nunca haver mentiras nem segredos entre eles, o que deixa Clara desconfortável.

Francisca procura Ricardo no hostel para lhe fazer uma proposta, a troco de dinheiro, quer o vídeo que pode acabar com o casamento de Clara e Manel. Ricardo recusa-se a compactuar com ela e manda-a embora. Irritada, Francisca decide roubar a chave mestra para ter acesso ao quarto de Ricardo.

Na casa de chá, Mafalda conta a Sebastião que saiu de casa por causa da implicância de Pilar. Este fica apreensivo e para a ajudar, propõe irem viver juntos. Mafalda aceita de imediato. Diana entra agitada e pede uma água ao balcão. Ao olhar para as pessoas à sua volta, vê a cara de Timóteo em todas elas e foge dali a correr.

Bárbara entra em casa depois de ter estado com Miguel e partilha com a mãe que tem um namorado. Fica perplexa ao saber que Pilar expulsou Mafalda de casa por causa de Sebastião e discorda da mãe.



No supermercado, Dolores comenta com toda a vizinhança as suas suspeitas de que Nuno bate em Joel. Amália ouve-a e repreende-a por isso, defendendo o amigo. Preciosa recebe com tristeza um telefonema a pedirem-lhe para ir a uma entrevista por causa do seu ressonar.

Lucas tenta fazer as pazes com Gisela mas esta está irredutível por este tê-la exposto perante todos, falando da intimidade que tiveram. Por sua vez, Armando queixa-se de ter de dormir no sofá do amigo Raimundo. Recebe com alegria a notícia que Vicente lhe vai ceder um armazém para a produção de cerveja.



No hostel, Ricardo procura Henrique para se desculpar. Henrique está sentido com ele mas acabam por estar juntos novamente.

Clara e Manel visitam Edite que os convida para ficarem em sua causa. No entanto, estes preferem ficar no hotel. Edite mostra alguma preocupação com Gabriel por causa da relação com Diana e a conversa termina com Clara a defender a amiga.



Clara visita a praia onde o avião da mãe se despenhou. Emocionada, fala com a mãe e sente muitas saudades suas. Manel apoia-a e abraça-a.



Lobo tenta contactar Ricardo mas este não atende. Conversa com Henrique no seu quarto quando Francisca aparece de surpresa e entra no quarto com a chave mestra que roubou. Surpreende-os nus, o que deixa Ricardo muito aflito. Este corre atrás dela e Francisca aproveita a situação para o chantagear, a troco do vídeo.



De volta ao quarto, Ricardo maltrata novamente Henrique. Este aconselha-o a aceitar a realidade e a assumir que é gay e sai magoado dali.



Bárbara procura a irmã pois está preocupada. Mafalda está decidida e admite que gosta mesmo de Sebastião e que vão viver juntos. Bárbara acaba por contar que está a assumir Miguel na sua vida e que este não se deixou afetar pela sua deficiência.

Tomané e Gisela treinam juntos e partilham as suas mágoas amorosas. Esta dá-lhe algumas dicas de como esquecer Liliana. Tomané recebe, nesse momento, um telefonema do irmão a comunicar que vem viver para Lisboa.

Tomané e Gisela treinam juntos e partilham as suas mágoas amorosas. Esta dá-lhe algumas dicas de como esquecer Liliana. Tomané recebe, nesse momento, um telefonema do irmão a comunicar que vem viver para Lisboa.

Preciosa lamenta-se a Lucas e a Sebastião e estes aconselham-na a enfrentar o seu problema de ressonar de uma vez por todas. Sebastião aproveita a conversa com os amigos para lhes comunicar que vai viver com Mafalda.

Henrique confessa a Alice que Francisca o apanhou com Ricardo na intimidade. Esta estranha a situação e pretende pedir-lhe descrição. Henrique está triste por Ricardo estar em negação por ser gay.

Francisca espera por Ricardo e faz-lhe um ultimato, ou lhe dá o vídeo ou vai contar tudo aos seus pais e às revistas. Ricardo sente-se pressionado e começa a ceder. Mais tarde, encontram-se na fábrica e Ricardo entrega-lhe uma pen com o vídeo do assalto. Francisca vê triunfante as imagens e marca viagem para São Tomé.

Depois de Nuno sair, Joel arruma a casa. Amália aparece de surpresa e ajuda-o a pôr tudo em ordem. Reforça várias vezes que está ali para o ajudar no que for preciso.

Gabriel revolta-se com Timóteo por causa da sua posição em relação a Diana e pede ao pai que não volte a fazer comentários menos simpáticos em relação a Diana. Timóteo tenta explicar-se mas o filho não lhe dá ouvidos.

Jorge tenta disfarçar o seu desagrado depois da conversa com Timóteo mas Diana percebe o constrangimento. Para amenizar as coisas, esta propõe convidarem Gabriel e Timóteo para jantar. Miguel apoia essa ideia mas Jorge está reticente.

Depois de sair do gabinete de Francisca, Ricardo procura o pai e pede-lhe desculpa por tê-lo julgado. Agora está numa situação idêntica e não tem como defender-se No entanto, Vicente não revela muita compaixão por ele nem compreende a motivação daquela conversa.

Mais tarde, Pilar apura que não há indicação nenhuma que o acidente de Francisca tenha sido voluntário. Vicente partilha com a ex-mulher que Ricardo o procurou e ambos estranham o comportamento do filho.