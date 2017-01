Resumo: 104º Episódio - 10 de janeiro (terça-feira)

SIC MULTIMEDIA

Lucas pede desculpa a Gisela por ter sido bruto com ela. Quim aproxima-se e para provocar Lucas, Gisela aceita ir dançar com Quim. Lobo aparece e observa tudo ao longe mas Ricardo leva-o dali.

Lobo pede explicações a Ricardo por lhe ter dito que o casamento tinha sido cancelado. Planeia arruinar o casamento de Clara e pede a Ricardo que vá chamar Clara.

Clara e Pilar concluem que Daniela está mesmo a ser manipulada por Francisca. Ricardo aparece e alerta a prima para o fato de Lobo exigir falar com ela.

Fora da festa, Clara discute com Lobo enquanto Francisca ouve tudo, à distância. Ouve ainda falarem do video do assalto ao museu. Clara volta para a festa e disfarça o seu nervosismo.

Timóteo conhece Jorge e revela preocupação com a situação de Diana e Gabriel. Jorge fica incomodado com os seus comentários.

Helena felicita o filho pelo casamento e despede-se dele antes de partir para a lua-de-mel.

Dolores, inconveniente, dá os parabéns a Jorge pelo bebé de Alice e este esclarece que não tem nada com Alice. Armando tenta aproximar-se da mulher mas esta não o deixa continuar. Joel tenta levar Nuno para casa pois este está a ficar embriagado. Nuno recusa e começa a levantar-lhe a voz. Sebastião intervém e faz frente a Nuno e manda-o embora. Armando reforça ao amigo Joel que não está sozinho.

Marta e Afonso despedem-se de Clara que vai sair à francesa da festa para apanhar o avião para São Tomé.

Ricardo conversa com Lobo e tenta acalmá-lo em relação a Clara. Sente-se usado por tê-la ajudado várias vezes e não ser reconhecido. Ricardo percebe que Lobo gosta de Clara e, de seguida, repara em Henrique que os observa à distância. Fica irritado com essa proximidade.

Francisca espera por Lobo, à porta do hostel, quando é apanhada desprevenida por Alice. Finge estar à espera de Marta e Daniela e ao ver Lobo sair, inventa que se está a sentir mal para o seguir.

Já em casa, Daniela mostra nervosismo por Marta não estar em casa quando Francisca chegar. Vicente indaga se Francisca as trata mal e Teresa interrompe a conversa, indignada com o que ouve o filho dizer.

Cátia confessa a Marta que perdeu a virgindade com Afonso. Esta aconselha-a a terminar tudo com Alex e, eventualmente, contar-lhe a verdade.

Já no avião, Clara e Manel fazem juras de amor. Manel promete que a fará sempre feliz e fazem planos para a lua de mel.

No armazém de Lobo, Francisca exige falar com ele. Explica que tem em comum com ele o objetivo de separar Clara de Manel. Exige que este lhe dê o vídeo que pode acabar com o casamento. Explica que está gravida de Manel e que fará tudo para ficar com ele. Lobo não gosta de se sentir pressionado e manda Francisca embora.

Num bar, Ricardo bebe sozinho e tenta seduzir uma rapariga.

Mafalda enaltece o facto de Pilar não ter tratado mal Sebastião, durante o casamento. Ao ver-se confrontada pela filha, esta afirma que não aceitará nunca essa relação e convida-a a ir embora lá de casa. Triste, Mafalda assente.

Bárbara mostra-se arrependida por tratar Miguel de forma inconstante. Este aproxima-se dela, apaixonado e elogia-a como mulher. Bárbara acaba por ceder ao seu encanto.

Gisela entra na cozinha de Dolores com uma cerveja “Dolorosa” na mão, o que deixa a tia furiosa.

Em casa, Nuno maltrata o pai por ter ficado no casamento quando ele foi expulso. Fora de si, Nuno atira uma fotografia da mãe ao chão, deixando Joel muito sentido.

Preciosa surpreende Tomané a chorar por já não casar com Liliana. Preciosa ressalva que Lili também está a sofrer e para os ajudar, propõe a Tomané que a beije para ficar em pé de igualdade. Apesar de reconhecer o esforço da amiga, Tomané recusa a beijá-la.

Jorge procura Alice e exige-lhe que diga a toda a gente que o filho que espera é fruto de inseminação artificial para não haver equívocos. No entanto, Alice acha que não deve explicações a ninguém.

Afonso leva Marta a casa depois do casamento e regozija-se a confrontar Francisca com a felicidade de Clara.