Resumo: 103º Episódio - 9 de janeiro (segunda-feira)

Paulo Goulart Photography

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisca e Daniela estão conscientes depois do acidente mas Marta mantém-se imóvel e sem sentidos.

Enquanto isso, Teresa agradece a Clara por tê-la convidado para o casamento e pede à neta que deixe de estar em guerra com Francisca. Cátia tenta aproximar-se de Afonso mas este não o permite.

Em casa de Manel, todos se preparam para sair para o casamento quando este recebe um telefonema de Francisca a contar que teve um acidente. Esta chora, dissimulada, e finge-se preocupada com Marta.

Os paramédicos examinam Marta e, à partida, não tem nada de grave.

Manel procura Clara para lhe contar que as irmãs tiveram um acidente. Esta fica alarmada e chora de nervos. Tanto Clara com Manel concordam que o casamento fica sem efeito e ambos se dirigem para o hospital.

Gisela faz um novo vídeo na fábrica de azulejos e Lucas, irritado por estar de ressaca, reage mal. Quando esta tenta tirar uma selfie com ele, acaba mesmo por lhe atirar o telemóvel para o chão, deixando Gisela incrédula.

Preciosa está preocupada com a sua situação no supermercado e receia ser despedida. Nelson intervém junto de Miguel para a defender e este percebe que o funcionário gosta de Preciosa.

Na casa de chá, todos comentam que o casamento vai ficar sem efeito. Dolores e Armando discutem por trivialidades e Miranda chama os pais à atenção.

O Dr. Faria põe Francisca ao corrente do estado de saúde de Marta e esta está fora de perigo. Clara, Manel, Afonso e Vicente chegam à procura de notícias. Clara acusa Francisca de ter arruinado o seu casamento e Manel e Vicente também são da mesma opinião.

Nervosa, Daniela ajuda a irmã a beber água e nega a Marta que Francisca tenha feito de propósito. Clara entra no quarto e abraça as irmãs. Apesar do alívio, está triste porque o casamento não se concretizou.

Lobo encomenda um novo trabalho a Ricardo mas este receia ser apanhado pela mãe. Lobo fica surpreso ao saber que Clara e Manel não casaram.

Pilar irrita-se com a presença de Sebastião em sua casa. Apesar de Mafalda insistir com o namorado para ficar, este vai embora.

Diana sente-se responsável pelo casamento de Clara não ter acontecido. Sem que a filha ouça, Jorge conversa com Gabriel sobre o estado de saúde de Diana e coloca-o à vontade para terminar tudo pois não tem obrigação de lidar com uma situação tão difícil.

Já em casa, Clara fica muito combalida por não ter concretizado o casamento. Apesar da desconfiança de ter sido propositado, Clara acha que é demasiado rebuscado.

Manel deixa Francisca, Marta e Daniela em casa e Francisca finge ser boa mãe. Tenta aproxima-se de Manel continuamente mas este não lhe dá saída e diz-lhe mesmo que não deseja ser pai de um filho dela.

Alice repreende Tomané e Alice por continuarem a falar da sua gravidez.

No hostel, Ricardo volta a jantar com Henrique. Conversam sobre a má relação que este tem com a família. Mais tarde, a caminho dos quartos, envolvem-se aos beijos. Ricardo fica nervoso mas entrega-se a Henrique.

Derrotada, Clara pondera ficar com Manel mesmo sem casarem. Está muito cansada de tantas contrariedades. Depois de deixar Clara a descansar, Manel pede ajuda a Dolores e a Miranda para organizarem o casamento, em Alfama. Animados, todos se mobilizam.

No dia seguinte, Amália e Dolores unem esforços para conseguirem organizar tudo para o casamento de Clara e Manel e delegam tarefas entre si.

Depois de Francisca sair, Afonso vai buscar Marta e Daniela para irem ao casamento. Daniela fica nervosa mas Afonso tranquiliza-a.

Em casa de Dolores, Clara estranha que Armando não esteja a trabalhar. Sem revelar nada, Armando e Gisela tentam distraí-la. Enquanto isso, no largo de Alfama, Manel vê emocionado todos os preparativos a acontecerem e agradece a todos.