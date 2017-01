Resumo: 102º Episódio - 8 de janeiro (domingo)

Paulo Goulart Photography

Ainda na casa de chá, Ricardo dá os parabéns a Clara pelo casamento mas esta trata-o com desprezo, afirmando mesmo que não o vai convidar. Ricardo afasta-se e Henrique aborda-o e convida-o para beber um copo. Ricardo explica-lhe que não é gay mas acaba por aceitar o convite.

Francisca induz Daniela em estado hipnótico para a fazer esquecer que viu Telmo lá em casa. Quando esta recupera a consciência, Francisca pressiona-a para que não vá ao casamento de Clara e Manel. Esta fica receosa por causa de Marta que ao ouvir aquilo afirma veemente que irá ao casamento..

Afonso dá dinheiro a Clara para esta pagar a dívida que tem com Lobo. Marta liga aos irmãos mais velhos a contar que Francisca não as deixa ir ao casamento, deixando-os apreensivos.

Timóteo percebe que Gabriel e Diana se chatearam e incentiva o filho a terminar aquela relação pois não o quer ver sofrer.

Manel procura Joel para ver se está tudo bem consigo. Este explica que tem estado tudo calmo e são surpreendidos por Nuno que reage mal ao ver ali uma pessoa estranha. Manel impõe-se e explica que veio convidar Joel para o seu casamento e Joel aceita.

Francisca conversa com Alice no hostel quando Diana entra, transtornada. Quer falar com Gabriel que a leva dali para evitar escândalos. Diana pede desculpa a Gabriel e até se propõe a ser internada para se tratar. Emocionados, beijam-se.

Armando partilha com Vicente que está a ter sucesso com a cerveja “Dolorosa” e garante ao patrão que nunca deixará a fábrica de azulejos. Desta forma, pede-lhe para que este lhe ceda um armazém vazio e Vicente fica de pensar no assunto.

Ao caminhar por Alfama, Liliana elogia Cajó para fazer ciúmes a Tomané.

No supermercado, Preciosa fala entusiasmada sobre um prémio de design que ganhou. Bárbara ouve e estranha pois pensa que está só tem o 12°ano. Dolores, inconveniente, conta que Preciosa tem mestrado, deixando-a numa situação muito delicada pois omitiu esse fato para conseguir emprego ali. Bárbara decide comunicar a situação à administração.

Clara implora a Francisca para que não impeça as irmãs de irem ao seu casamento e esta deixa claro que é Daniela quem não quer ir. Trocam acusações e insultos e Clara afirma, por fim, que mesmo com um filho a caminho, Manel nunca ficará com ela.

De seguida, Clara paga a sua dívida a Lobo e esclarece que não terá mais nada a ver com ele, o que o deixa frustrado.

Francisca vai buscar Daniela ao colégio e leva-a consigo à sede da PJ para denunciar Manel por ter sido cúmplice de Clara no rapto das irmãs. Pilar formaliza a acusação. Apanhado de surpresa, Manel assume tudo e fica suspenso de exercer as suas atividades na PJ.

A sós com Francisca, Pilar acusa a cunhada de estar a fazer aquilo por despeito. Avisa-a ainda que não vale a pena dificultar a presença de Marta e Daniela no casamento pois ela própria garantirá que vão.

No ginásio, Diana aparece de surpresa e oferece um presente de casamento a Clara, uma máquina fotográfica antiga. Clara fica feliz enquanto a amiga se esforça para confiar nela.

Jorge encontra Helena e Amália no supermercado e Helena, despeitada, dá-lhe os parabéns por estar à espera de um filho com Alice. Apanhado de surpresa, Jorge esclarece que o filho não é seu.

Na casa de chá, Afonso dá explicações, novamente, a Cátia que se derrete toda na sua presença. Ficam muito constrangidos quando Alex chega e beija Cátia na boca.

Noutro canto, Liliana desabafa com Miranda sobre Tomané que não lhe ligou nada na noite anterior.

Por sua vez, Tomané desabafa com Quim e confessa que está sempre a comparar as outras mulheres com Liliana., o que impossibilita qualquer relacionamento novo.

Ao cruzar-se com Alice, Quim dá-lhe os parabéns pelo bebé e deixa-a incomodada quando sugere que o bebé seja de Jorge.

Ao ver Marta preocupada por não poder ir ao casamento, Teresa e Vicente garantem que a ajudarão. Marta, irritada, conta à avó e ao tio que Daniela denunciou Manel à polícia e que por sua causa este foi suspenso. Teresa repreende Marta por ser tão dura com a irmã mais nova.

Clara janta com Manel e sente-se mal por tê-lo arrastado para aquela situação. Este tenta aligeirar a conversa e recorda-se que a retaliação de Francisca pode ter a ver com o fato de ter ido falar com Telmo. Ambos concordam que esse pode ser o pai do bebé. Decidem que vão aguentar tudo juntos, aconteça o que acontecer.

Francisca e Telmo encontram-se, novamente, no atelier de Eduardo. Este exige que Francisca o assuma mas esta cria várias objeções. Incentiva mesmo Telmo a afastar-se de Lisboa mas este recusa.

Em sua casa, Pilar conversa com Vicente que foi lá buscar coisas suas. Afonso aparece com vestidos para as irmãs mais novas e pede à tia que os entregue e que convença Francisca a deixá-las ir ao casamento. Pilar assume que o fará.

Helena fica em choque com a suspensão de Manel e repreende o filho por ter sido tão negligente para proteger Clara. Quando a mãe fala do bebé a caminho, Manel revolta-se e afirma que enquanto não tiver a certeza de que o filho é seu, não se vai envolver.

Gisela fica desiludida por não ter sido convidada para o casamento. Liliana aparece e desabafa com Gisela e Miranda sobre as suas amarguras com Tomané. Contra todas as expectativas, Gisela consola-a.

No hostel, Preciosa lamenta-se a Sebastião e a Lucas. Está preocupada com o que pode acontecer no supermercado. Lucas mal a ouve pois está alterado com a ritalina. Sebastião desvaloriza e até incentiva a amiga a tratar do seu problema de ressonar.

Em casa de Dolores, Clara agradece-lhe por ter sido tão sua amiga e de Afonso. Dolores fica emocionada e Clara aproveita o momento para lhe pedir para fazer as pazes com Armando pois não quer ninguém zangado no seu casamento.

No dia seguinte, Lobo e Guilherme estão tristes com o afastamento de Clara das suas vidas.

Gisela arranja o cabelo a Clara enquanto Dolores engoma o fato de Armando. Clara é surpreendida por uma encomenda de Lobo, abre uma caixa e lá dentro está uma gargantilha de ouro. Todos ficam deslumbrados exceto Clara, que fica irritada.

Afonso pressiona Cátia e pede-lhe explicações. Esta não quer magoar Alex mas admite que gosta mesmo é de Afonso. Este reconhece que se soubesse que ela tinha namorado nunca teria ido para a cama com ela.

Marta fica feliz com o vestido que Afonso lhe deu. Por sua vez, Pilar obriga Francisca, de forma rude, a levar as filhas adotivas ao casamento e esta não tem como recusar.

Joel prepara-se para sair quando Nuno começa a disparatar consigo. Está bêbado por ter visto uma fotografia da ex-mulher com o novo companheiro. Acaba por obrigar Joel a fazer-lhe o almoço antes de sair para o casamento.

Diana tem um novo surto psicológico quando se está a arranjar para o casamento e recusa-se a ir. Desesperado, Jorge perde as estribeiras e repreende a filha de forma agressiva.

Mafalda surpreende a mãe e a irmã quando recebe Sebastião em sua casa. Este vem buscá-la para irem para o casamento.

Clara, já pronta para casar, chora de emoção ao recordar os pais.

No caminho para o casamento, com Daniela e Marta no carro, Francisca vai ficando tensa ao recordar momentos que viveu com Manel. Descontrolada e cheia de ódio, dá uma guinada e atira o carro contra um muro.