Resumo: 101º Episódio - 7 de janeiro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Clara procura Gabriel no hostel para lhe contar que Diana a agrediu com uma faca e aconselha-o a tomar medidas. Alerta-o para o fato de Francisca poder estar a manipular Diana.

Em casa, Jorge encontra Diana bastante agitada e fica preocupado ao ver as folhas das pesquisas sobre magia negra. Aconselha a filha a arranjar uma ocupação mas esta recusa.

Manel surpreende Telmo na oficina e conta-lhe que Francisca está grávida, insinuando que seja dele. Apesar de não admitir, Telmo fica incomodado com a novidade.

Clara e Miranda conversam sobre o casamento e Clara sente saudades dos pais. Tem pena que não estejam presentes num dia tão importante.

Afonso dá explicações a Cátia que se atira a ele descaradamente. Apesar de namorar com Alex, Cátia beija Afonso e envolvem-se.

Em sua casa, Alex deixa cair os comprimidos que vende e quase é apanhado por Helena. Para disfarçar tenta ajudar a mãe a tocar piano mas esta retrai-se.

Em consulta, Diana conta a Francisca que agrediu Clara com uma faca, deixando a psiquiatra feliz. Diana está arrependida e confessa que continua a ouvir as vozes a toda a hora. Francisca passa-lhe a receita de um novo anti psicótico.

Dolores faz as malas a Armando e manda-o embora. Este tenta explicar as suas razões para ter mentido e Nelson também defende o pai. Armando surpreende-a com uma viajem num cruzeiro mas Dolores rasga os bilhetes. Magoado, Armando sai de casa.

Liliana recusa-se a dançar pois está deprimida. Ao ouvir isto, Tomané faz questão de lhe dizer que se vai divertir bastante nessa noite.

Mafalda janta com Vicente na adega do hostel e aproveita para apresentar Sebastião ao pai. Este fica intimidado mas Vicente trata-o de forma afável.

Ricardo e Lobo dão um abraço forçado para provar a Guilherme que está tudo bem entre eles.

Clara janta em casa dos Paiva e há algum constrangimento quando Helena reforça que Manel deve dar atenção ao bebé. Para piorar, Amália compara Manel a Edite. Alex acaba por desanuviar a situação com um ataque de riso. Por sua vez, Quim partilha com a família que Alice está grávida de Jorge, o que deixa Helena nervosa.

Francisca é surpreendida por Telmo em sua casa. Vem exigir-lhe explicações sobre o bebé que espera. Irritada, esta esconde-o na biblioteca. Inventa que está a dar a entender que o bebé é de Manel porque não pode ser associada a Telmo. Pede-lhe paciência e garante que vão ficar juntos. Fica furiosa ao saber que foi Manel quem contou a Telmo. Quando leva Telmo à saída, Daniela vê-o e fica muito agitada. Francisca manipula-a para que não acredite no que viu.

Gabriel confronta Diana com o que fez a Clara. Esta tenta minimizar mas o namorado começa a dar sinais de cansaço. Diana adota uma postura de vítima e Gabriel perde a paciência. Discutem e Diana expulsa-o de sua casa.

Alice e Henrique conversam no hostel sobre Ricardo. Henrique acha-lhe graça mas Alice alerta-o para o facto de este não ser gay.