Resumo: 100º Episódio - 6 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Clara fica triste ao saber que Manel assistiu à ecografia de Francisca e lamenta a situação. Mesmo assim, este afirma que só vai assumir a paternidade quando tiver a certeza de que o filho é mesmo seu. Muda de assunto para a lua de mel e o ambiente desanuvia. Clara também partilha que achou Diana muito descontrolada e considera importante conversar com Gabriel sobre o estado de saúde da amiga.

Francisca recebe, irritada, um telefonema de Telmo que a informa de que já não vai para fora pois não conseguiu vender a oficina. Esta ainda o aconselha a voltar para Santo Tirso mas este recusa e exige que ela se encontre com ele.

Alice contacta Jorge para lhe explicar que a gravidez é fruto de inseminação artificial e que não teve intenção de o enganar ou magoar. Este reage com admiração e não entende porque razão esta decidiu ter um filho sozinha.

Ao acabar de arrumar a cozinha, Dolores repara no telemóvel de Armando e vai bisbilhotar. Vê uma mensagem de Lucas que diz que as louras estão à sua espera. Dolores fica incrédula. Dirige-se ao hostel e apanha Armando, Lucas e Nelson em flagrante a engarrafarem cerveja “Dolorosa”. Armando decide contar toda a verdade e Dolores ouve-o nervosa. Apesar de este explicar que o negocio lhe está a correr bem, a mulher sente-se traída e decide terminar o casamento, mandando-o embora.

Diana tem um novo surto psicótico e destrói tudo à sua volta, em casa.

No ginásio, Francisca aproveita um momento de distração de Clara para lhe por um envelope na mala.

Manel partilha com Gabriel que Diana não deixou Clara entrar em sua casa e tenta convencer o primo a falar com a namorada para esta comparecer no seu casamento.

Cátia tenta convencer Afonso e a ir tomar um café consigo e, perante a sua recusa, amua. Depois de Cátia sair, Gisela, inconveniente, conta a Afonso que a prima gosta dele.

Dolores fica irritada por ver Armando ainda em casa. Repreende tudo e todos e acusa a família de serem todos uns traidores. Miranda defende Armando, deixando a mãe ainda mais irritada. Dolores faz um ultimato a Armando, ou a escolhe a ela ou à produção da cerveja.

Nelson comenta com Miguel que a mãe descobriu tudo sobre a cerveja. Este mostra-se solidário. A propósito de relações terminadas, Nelson conta a Miguel que Preciosa namorou Quim mas terminou o namoro por causa do vídeo que este fez dela a ressonar. Miguel fica incomodado com a conversa e diz a Nelson que não tem qualquer interesse em Preciosa e que este tem carta branca para avançar.

Pilar congratula Bárbara por esta estar numa relação com Miguel. Esta ressalva que quer ir com calma mas mostra-se feliz.

Jorge chama Francisca de urgência para observar Diana que está muito descontrolada. A sós, Francisca conversa com Diana e incentiva a sua paranóia em relação a Clara e as suas teorias da conspiração. Aconselha-a mesmo a procurar a amiga para encontrar provas contra ela.

Na sede da PJ, Luisa dá os parabéns a Manel pelo casamento e fica admirada por este ir casar com uma arguida.

Diana procura Clara com um discurso inquisidor sobre a organização contra si. Clara não percebe nada do que esta diz e tenta apaziguar a conversa, sem sucesso. Diana vai-se descontrolando e torna-se agressiva. Vasculha a mala de Clara e encontra o envelope que Francisca lá guardou, dum suposto laboratório belga. De seguida, pega numa faca e atinge Clara na mão. Arrepende-se logo a seguir e pede-lhe desculpa. Clara consegue controlar a situação e Diana explica que se sente ameaçada. Para lhe mostrar que não tem de se preocupar, Clara mostra-lhe que aquele laboratório nem existe.

Timóteo conversa com Edite ao telefone e esta fica desiludida por ver que o marido está a ser bem sucedido. Para desanuviar a conversa, Timóteo tenta passar o telefone a Amália mas nem a sogra, nem a mulher querem falar uma com a outra. Depois de Timóteo desligar, Amália fala-lhe de forma agressiva e Gabriel defende o pai.

Sebastião informa Manel que Telmo voltou a Lisboa. Manel lembra-se da suspeita de Francisca ter tido um caso com Telmo e pondera que a gravidez seja deste. Apressa-se a ir ao seu encontro. Depois de Manel sair, Sebastião afirma perante Pilar que gosta mesmo de Mafalda e que já não tem interesse noutras mulheres.

Na fábrica de azulejos, Vicente e Francisca discutem por causa do casamento de Clara. Este acusa a irmã de ser quem destabiliza as sobrinhas. São interrompidos por Fátima que traz flores a Francisca. São de Telmo, o que a deixa cheia de raiva.

Lucas fica nervoso com a possibilidade de Armando deixar o negócio da cerveja para salvar o seu casamento. Apesar de tudo, Armando tem esperança que Dolores o perdoe por ter mentido. Por sua vez, Gisela aconselha o tio a fazer uma surpresa a Dolores.

No supermercado, Dolores atira um carrinho de compras contra o expositor de cervejas “Dolorosa” e fica tudo partido. Nelson assiste a tudo em choque e acusa-a de ter feito de propósito. Bárbara e Miguel ficam perplexos também e obrigam Dolores a pagar os estragos. Para piorar, Nelson obriga a própria mãe a limpar tudo, deixando-a sem palavras.

Liliana faz uma supresa a Tomané que fica emocionado. Pede-lhe perdão mas este está demasiado desiludido e não aceita as suas desculpas.