Resumo: 99º Episódio - 5 de janeiro (quinta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No supermercado, Preciosa conversa com Miguel e Nelson fica zangado e cheio de ciúmes com a proximidade dos dois.

Alex tenta ficar bem com Cátia mas esta sente-se pressionada por ele e não quer grande intimidade.

Armando e Lucas planeiam aumentar a linha de produção para conseguirem dar resposta ao aumento de encomendas de cerveja “Dolorosa”. Lucas tenta aproximar-se de Gisela mas esta não lhe dá conversa, deixando-o irritado.

Vicente comunica, satisfeito, a Francisca que vai gerir a parte de Afonso na fábrica de azulejos e esta, vingativa, tenta impor algumas ordens, pondo em causa a gestão do irmão.

Depois de saber que o julgamento de Clara está marcado para breve, Lobo tenta saber se esta precisa de ajuda na defesa. Esta mantém-se firme e recusa qualquer ajuda sua.

Manel fica preocupado ao ver Joel tão abalado e acompanha-o ao hospital e obriga-o a apresentar queixa de Nuno na polícia. Joel deixa-se observar pelos médicos, enquanto chora devastado por estar naquela situação.

Diana ouve vozes provenientes da televisão e, assustada, julga que a televisão está a falar para si.

Ao saber do julgamento de Clara, Francisca alegra-se e tem esperança de que a sua rival seja mesmo detida. Recebe com desagrado o ofício que dá autorização a Marta e a Daniela para estarem presentes no casamento de Clara e Manel.

Já em casa, Manel conversa com Amália sobre Joel. Estão ambos muito preocupados com o amigo. Amália aproveita o momento para chamar a atenção do neto em relação ao bebé que Francisca espera e Gabriel aconselha o primo a assistir a uma ecografia para esclarecer se o filho é seu.

No hostel, Alice consola Liliana que está devastada com o fim do noivado com Tomané. Noutro canto, Ricardo conhece Henrique e simpatizam um com o outro.

Helena mostra-se desmotivada nas atividades da AVA e Amália incentiva a filha a não desistir. Enquanto isso, Teresa dá grande apoio a Quim para que este consiga passar no exame de código.

Joel regressa a casa e Nuno interroga o pai sobre onde foi. Amedrontado, Joel afirma que foi só ao hospital, sem revelar que apresentou queixa na policia.

No ginásio, Gisela treina e faz vídeos para o seu canal de YouTube. Quim e Tomané observam-na e disputam entre si quem vai ser o primeiro a conquistá-la. No entanto, Gisela deixa bem claro que não está interessada em nenhum deles.

Sebastião explica a Mafalda que há indícios de que Ricardo esteja envolvido com Lobo e esta, nervosa, nega saber alguma coisa. Reforça ainda que a mãe jamais ia defender o irmão, obstruindo a justiça.

Afonso oferece o seu presente de casamento a Clara, uma viagem a São Tomé. Emocionada, Clara recebe-o com alegria e pede ao irmão que deixe de trabalhar para Lobo. Afonso concorda de imediato com a irmã.

Manel surpreende Francisca no hospital e exige que esta faça uma ecografia à sua frente para ter a certeza de que o filho é seu. Apanhada desprevenida, Francisca, tenta disfarçar o nervosismo. De seguida, pede à enfermeira Carmo que faça a ecografia, fazendo-se passar por obstetra.

Mafalda repreende Pilar por estar a prejudicar Sebastião por implicância. Alerta-a ainda que o namorado está desconfiado por causa de Ricardo e, por essa razão, Pilar ainda levanta mais suspeitas.

Clara procura Diana para a envolver nos preparativos do seu casamento e pede-lhe desculpa mas as alucinações auditivas de Diana impedem-na de perdoar a amiga e acaba mesmo por mandá-la embora.

A enfermeira Carmo faz a ecografia fictícia a Francisca à frente de Manel e confirma que esta está grávida de 3 meses. Manel não mostra grande entusiasmo com o que ouve.

No hostel, Sebastião tenta demover Tomané de desistir do casamento com Liliana mas este recusa-se a ouvi-lo e quase o agride.

Nelson queixa-se a Lucas de Preciosa não lhe dar atenção e este, ansioso e cansado por não ter tomado ritalina, acusa o amigo de não falar com a amada e de não ir à luta.

Armando inventa nova desculpa a Dolores para ir ao hostel tratar da cerveja artesanal. Depois dele sair, Dolores desabafa com Miranda e Gisela que Armando anda a sair demais. Estas desviam a conversa para outro assunto.

No hostel, Ricardo e Henrique jantam juntos animados e conversam sobre as suas vidas. A seguir ao jantar vão beber um copo.