Resumo: 98º Episódio - 4 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na casa de chá, Liliana informa que não vai continuar a dançar e Miranda ocupa o seu lugar. Quim continua as suas investidas em Gisela que aproveita isso para fazer ciúmes a Lucas.

Henrique agradece a Alice por ter cuidado do irmão com tanto amor até ao fim da sua vida. Esta aproveita o momento para lhe dizer que vai ser mãe através de inseminação artificial e Henrique recebe a notícia com agrado.

Diana percebe que Jorge está abatido e pressiona o pai para lhe contar a verdade. Este acaba por revelar que está triste porque descobriu que Alice está grávida e garante à filha que o bebé a caminho não é seu.

Clara esclarece com Manel que não há dúvidas e este garante que está tudo bem entre eles e que não vai permitir que Lobo interfira entre eles.

Ao chegar a casa, Manel é surpreendido por Helena que está à sua espera para o repreender por ter deixado Francisca sozinha no hospital. Manel tenta defender-se e fica penalizado.

Ao ouvir Nuno sair, Joel tenta levantar-se mas acaba por cair no chão, cheio de dores.

Ao saber que Francisca foi parar a hospital para chamar a atenção de Manel, Alice alerta a amiga por estar a por um peso enorme em cima do bebé que vem a caminho.

Bárbara chega a casa alegre e fala ao telemóvel com Miguel, deixando Pilar e Mafalda curiosas. Mafalda alerta-as para o mau estado de Ricardo mas nem Pilar, nem Bárbara se comovem.

Na casa de chá, durante o espetáculo das Zorras, Quim barra a entrada a Nuno. Este barafusta e sai. Nelson tenta aproxima-se de Preciosa mas esta não está nem aí. Também Xavier se atira a Miranda que trata de o pôr no seu lugar. No fim do espetáculo, Gisela deixa que Quim a leve a casa para provocar Lucas, que fica irritado.

Em casa dos Paiva, Cátia e Alex beijam-se e quando este quer envolver-se mais, Cátia retrai-se e pede-lhe para parar, deixando-o desconfortável.

No dia seguinte, Manel confronta Pilar com o facto de Lobo ter pago a caução de Clara. Esta mente, alegando que não sabia de nada e que está distante do filho.

De seguida, Manel partilha com Sebastião as sua desconfiança acerca da chefe e afirma que vai estar atento.

Nuno tenta falar com Joel que se mantém fechado no seu quarto. Ao ouvir o filho sair, este levanta-se com a ajuda do varão do roupeiro. Amedrontado, sai de casa.

Diana procura Francisca porque não se sente bem e está muito agitada. Esta sugere que Diana tenha mesmo motivos para se sentir seguida e que não tem problema nenhum, incentivando ainda mais a sua psicose.

Clara recebe Manel em casa de Dolores. Este vem dizer-lhe, consternado, que o julgamento do assalto à joalharia foi marcado e que ela é a única arguida, o que leva a crer que será presa. Clara fica em choque.

Afonso recebe com angustia a notícia de que Clara pode ser detida, em breve. Manel aconselha a noiva a denunciar os outros assaltantes para aliviar a sua pena mas Clara recusa essa possibilidade.

Joel bate à porta de Amália que fica horrorizada ao vê-lo tão mal tratado. Este confessa, finalmente, que o filho lhe bate. Apesar se tudo, Joel sente-se mal por ter de apresentar queixa do filho na polícia mas Amália não cede e chama Manel para os ajudar.

Perante a atitude intransigente de Pilar na delegação de tarefas na PJ, Sebastião revolta-se e acusa-a de não ter uma conduta correta e insinua mesmo que esta defendeu os interesses do filho em detrimento das investigações.

Francisca induz Diana a ficar cada vez mais paranóica, em vez de a ajudar, nas suas consultas.