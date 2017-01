Resumo: 97º Episódio - 3 de janeiro (terça-feira)

Victor Freitas\302\251

Pilar procura Lobo e ameaça-o de o matar se este voltar a tocar em Ricardo. Lobo recorda-a que escondeu provas num crime mas esta enfrenta-o, firme.

Mafalda revolta-se com Bárbara por esta ter feito com que Ricardo se tenha ido embora lá de casa. Chama-lhe amarga e incapaz de estar bem com os outros.

Henrique, o cunhado de Alice, chega ao hostel, de surpresa. Liliana pensa tratar-se do pai do bebé e comenta isso com Alice, que esclarece quem é, incomodada.

Lobo tenta apaziguar-se com o filho, dando-lhe uma consola nova mas Guilherme só quer saber se Ricardo está bem. Lobo reconhece que exagerou e para provar ao filho que não fez nada de mal, telefona a Ricardo. A custo, Ricardo confirma que está tudo bem.

Em a casa dos Paiva, o ambiente é de constrangimento por causa da ausência de Manel no próprio almoço de noivado.

No hospital, Francisca tenta enganar Manel com a ajuda da enfermeira Carmo, alegando que teve uma hemorragia. No entanto, Manel vai embora quando percebe que já não há perigo nenhum.

Gabriel repreende Timóteo por ter falado em crenças espirituais africanas com Diana e pede-lhe para ter cuidado. Timóteo chama o filho à razão e tenta convencê-lo a ser só amigo de Diana para não viver condicionado por ela.

Já em casa, Manel pede desculpa a Clara por ter chegado tarde ao almoço, que ficou sem efeito. Para compensar, Manel conta-lhe que conseguiu que o juiz deixasse as irmãs delas estarem presentes no casamento.

Pilar admite a Vicente que este está certo em relação a Ricardo e reconhece que o filho não tem emenda. No entanto, receia que o matem.

Francisca chega a casa, fingindo-se combalida. Faz-se de vítima por Manel a ter deixado sozinha e Teresa dá-lhe força.

Diana continua as suas pesquisas sobre seitas, religião e feitiçaria quando Gabriel bate à porta. Este desafia-a a irem andar de bicicleta e Diana aceita.

Lobo aparece no ginásio para treinar, o que deixa Clara incomodada. Este pede-lhe que lhe mostre as instalações e Clara fá-lo relutante.

Armando e Nelson suspiram de alívio por Dolores não ter descoberto a verdade. Por outro lado, estão apreensivos porque receberam outra encomenda do supermercado e não têm stock suficiente. Armando fica de resolver a situação.

Gisela comenta com Cátia que Quim não a larga e que não tem o mínimo de interesse nele porque ainda gosta de Lucas. Cátia sugere à prima que faça ciúmes a Lucas com Quim.

No supermercado, Tomané queixa-se da traição de Liliana a Dolores e a Quim. Desolado, vai embora. Bárbara prepara-se para sair e desafia Miguel, trancando-o na sala comum e beijando-o. Combinam ir jantar juntos.

Francisca liga para casa dos Paiva a queixar-se de Manel a ter deixado sozinha no hospital. Amália e Helena não vêem isso com bons olhos.

Ao ver Lobo no ginásio, Manel fica agitado. Lobo, provocador, dá a entender que Clara esconde algo dele. Sebastião apercebe-se da eminente confusão e aproxima-se. Lobo revela que pagou a caução a Clara e estes fica nervosa. Manel confronta Clara e esta finge que não sabia e responde às suas perguntas de forma evasiva.

Quando Marta afirma que vai ao casamento de Clara, Daniela desata a chorar e implora à irmã que pare de confrontar Francisca pois não aguenta mais viver naquela tensão.

Ricardo vai ao armazém de Lobo e exige que este lhe devolva o carro. Fez o trabalho que este lhe pediu e correu tudo bem. Lobo entrega-lhe a chave mas ressalva que não o perdoou.

Dolores pede a Nelson que a deixe sozinha em casa com Armando. Quer convencer o marido a irem no cruzeiro, mesmo depois de ter estragado a surpresa. Aproveitam estar a sós para namorar.

Liliana tenta impedir Tomané de mudar de quarto mas este está decidido. Sente-se traído e não a perdoa. Depois de ficar sozinha, Lili pede a Sebastião que fale com Tomané e este assente.

Enquanto espera por Sebastião, Mafalda tenta convencer Ricardo a voltar para casa mas este sente que não é bem-vindo.