Resumo: 96º Episódio - 2 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na rua, Ricardo, ferido, afasta-se apressado quando Pilar chega e tenta socorrer o filho. Este acusa a mãe de o ter prejudicado e afirma que não morreu por um triz.

Clara discorda da ideia de Afonso vender a sua parte da fábrica de azulejos.

Dolores barafusta sobre a cerveja “Dolorosa” e Armando fica muito aflito. Miranda esclarece com a mãe que os azulejos que partiu eram os da AVA. Descontrolada, Dolores assume o que fez.

Indignado, Jorge desabafa com Miguel sobre Alice estar grávida de outro homem. Não consegue aceitar que ela se tenha envolvido consigo naquela situação.

Diana conversa com Timóteo e com Helena enquanto espera por Gabriel. A conversa vai parar às crenças espirituais africanas e Diana fica muito agitada quando Timóteo afirma que se pode prender alguém com magia.

Pilar cuida dos ferimentos de Ricardo em sua casa. Confronta o filho por estar a trabalhar para Lobo outra vez e Ricardo não tem como negar. Acusa-o de andar metido com marginais e levou uma tareia por isso. Recusa-se a sentir-se culpada pelos erros do filho.

Alice desabafa com Francisca sobre a reação de Jorge à sua gravidez. Está desiludida e Francisca aconselha-a a contar a verdade e a começar uma relação a sério com Jorge. No entanto, Alice afirma que não precisa da aprovação de ninguém.

À entrada do hostel, Liliana, Sebastião e Preciosa conversam sobre as Zorras e Preciosa afirma não ter jeito para dançar. Sebastião sugere a Liliana que ensine Preciosa a dançar e recordam ambos quando se beijaram. O que não esperavam era que Tomané estivesse a ouvir. Este fica fora de si e Liliana pede para ficar a sós com o seu noivo. Tomané fica destroçado pois sente-se traído.

Gabriel mostra-se firme em relação a Diana e deixa bem claro que se esta não confia nele, não faz sentido continuarem juntos. Diana tenta justificar-se e afirma que não o quer perder. A conversa muda para o casamento de Clara e Manel e Diana julga a amiga de forma errada, por estar manipulada por Francisca.

Bárbara chega a casa tarde e reage mal ao ver Ricardo a dormir no sofá. Pilar intervém e defende que o filho fique ali, essa noite.

Guilherme rejeita o pai por tê-lo visto a apontar uma arma a Ricardo. Lobo pede-lhe desculpa e garante que vai ficar tudo bem entre si e Ricardo.

Clara e Manel decidem o local do casamento e também procuram casas para alugar.

Lucas volta a comprar estupefacientes a Alex.

Dolores descobre, por acaso, que Armando tem uma conta no banco e uma empresa que desconhecia.

No hostel, Nelson, Lucas e Armando congratulam Preciosa pelo novo rótulo que desenhou. Dolores telefona insistentemente para Armando e para Nelson. Este atende e inventa que o pai está na fábrica. Percebem que esta vai para lá, ao seu encontro e Armando tem de ir mesmo, contrariado.

Sozinha no seu quarto, Liliana chora desolada por ter perdido Tomané.

Dolores obriga Tomané a levá-la à fábrica de azulejos, enquanto Armando também se dirige para lá de táxi.

Manel consegue, intervindo com o juiz que decretou a ordem de restrição à Clara, que Marta e Daniela estejam presentes, no casamento. Sebastião sente-se mal por ter arranjado conflitos com Liliana e Sebastião. Como Manel não lhe atende o telefone, Francisca liga para a sede da PJ, dizendo que é a sua mãe. Quando percebe que foi ludibriado, Manel fica furioso. Francisca implora para falarem mas este desliga.

Afonso concorda em passar a procuração a Vicente e este adianta-lhe o dinheiro dos lucros da empresa.

Na fábrica de azulejos, Dolores discute com Armando pois quer saber porque razão este tem uma conta escondida dela. Armando inventa que estava a preparar-lhe uma surpresa, uma viagem num cruzeiro. Dolores fica sensibilizada mas Armando avisa-a de que estragou tudo e já não vão a lado nenhum.

Clara prepara o almoço de noivado em casa dos Paiva enquanto esperam por Manel.

À saída da PJ, Francisca espera por Manel e surpreende-o quando este sai. Faz-se de vítima mas Manel não mostra qualquer interesse. Desesperada, finge ter uma hemorragia.

Diana volta a abordar o tema das crenças africanas com Gabriel que se irrita com isso. Esta tenta perceber se Gabriel tem alguma ligação a essas coisas e fica claro que não tem.

Clara recebe com tristeza a notícia de que Manel está no hospital com Francisca. Este explica a situação e Clara faz um esforço para não se irritar. Depois de Manel desligar, Francisca choraminga para que ele não a deixe sozinha.