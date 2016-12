Resumo: 95º Episódio - 31 de dezembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Pilar avisa Ricardo que deu o vídeo a Clara para esta se poder defender de Lobo, deixando-o aflito.

Telmo encontra-se com Francisca no hospital para esta lhe pagar mais dinheiro pelo seu silêncio. Enojada, esta pede-lhe que desapareça da sua vida mas Telmo afirma que estão ligados para sempre.

Diana procura Gabriel para lhe pedir desculpa. Está muito perturbada e Gabriel, por sua vez, está magoado. Combinam conversar mais tarde e jantar.

Amália aparece de surpresa em casa de Joel e entra sem ser convidada. Quer ver Joel. Ao ouvir a amiga, este tenta levantar-se mas não consegue. Nuno alega que o pai está doente e Amália insiste em ver o amigo. Joel, dentro do quarto tenta pedir ajuda mas não consegue falar. Ao ouvir a amiga ir embora, Joel chora, deitado no chão.

Na PJ, Pilar começa a retaliar com Sebastião tirando-lhe um caso em que este esteve envolvido.

Ricardo fica em pânico, ao saber que Clara já mostrou o vídeo a Lobo. Esta não mostra qualquer compaixão pelo primo pois este não merece a preocupação de ninguém. Nesse momento, Lobo telefona a Ricardo a pedir-lhe que passe no seu armazém pois há outro trabalho mas Ricardo inventa uma desculpa.

Marta fica zangada com Daniela por esta continuar sem reação às atitudes e mentiras de Francisca.

Na caixa do supermercado, Dolores tenta dissuadir um cliente a não comprar cerveja “Dolorosa”. Nelson chama a atenção da mãe para não voltar a boicotar a venda de um produto na loja. Ao ver Alice, Dolores comenta inconveniente, que esta se faz de viuva triste mas que engravidou sabe-se lá de quem. Alice fica em choque ao perceber que Dolores sabe da sua gravidez.

Miguel partilha com Jorge que ouviu dizer que Alice está grávida. Este fica apreensivo e surpreso pois receia que o filho seja seu.

Gisela treina no ginásio e Quim vai tentando aproximar-se dela. Apesar das suas investidas, esta não se deixa seduzir.

Magoada, Alice repreende Liliana e Tomané por terem sido indiscretos em relação à sua gravidez. Tomané sente-se muito arrependido por ter cometido um deslize tão grande. Jorge aparece de surpresa para esclarecer esse assunto. Já a sós, Alice confirma que está grávida e que este não é o pai. Jorge fica desconfortável e desiludido e ambos decidem afastar-se um do outro.

Ricardo prepara-se para fugir mas Cruz e Roger apanham-no antes e levam-no à força.

Manel e Clara fazem planos sobre o casamento e sobre irem viver juntos. Decidem em conjunto que Afonso vai viver com eles.

Bárbara confidencia a Mafalda que beijou Miguel e a irmã incentiva-a a seguir em frente. Mafalda admite ainda que está mesmo apaixonada por Sebastião e quer ser feliz com ele, mesmo contra a vontade de Pilar.

Diana é observada por Francisca que julga estar a medicá-la corretamente. Agitada, Diana minimiza que está perturbada. A conversa é desviada para a gravidez de Francisca que dá a entender que Clara se meteu entre Francisca e Manel, deixando Diana inquieta por causa da amiga.

Clara convida Dolores e a sua família para o seu casamento e explica que será somente no civil. Dolores fica triste por Clara e Afonso irem viver para outra casa.

Pilar procura Ricardo no hostel e Liliana explica que o viu sair com dois homens, sem deixar a chave. Preocupada, mostra a sua identificação e exige que Liliana a leve ao quarto do filho. Ao ver tudo remexido, Pilar fica preocupada.

No armazém, Lobo e os seus homens dão uma tareia em Ricardo para o fazer falar sobre o vídeo. Quase sem ar, Ricardo confessa que aquele vídeo chegou a Clara através de Pilar. Furioso, Lobo aponta-lhe uma pistola à cabeça com intenção de o matar. Guilherme surpreende o pai e Lobo retrai-se com a presença do filho. Roger e Cruz levam Ricardo enquanto Lobo tenta disfarçar mas o rapaz acusa o pai. Guilherme pede ainda que Lobo não faça mal a Ricardo.

Na rua, Ricardo, ferido, afasta-se apressado quando Pilar chega e tenta socorrer o filho. Este acusa a mãe de o ter prejudicado e afirma que não morreu por um triz.

Clara discorda da ideia de Afonso vender a sua parte da fábrica de azulejos.

Dolores barafusta sobre a cerveja “Dolorosa” e Armando fica muito aflito. Miranda esclarece com a mãe que os azulejos que partiu eram os da AVA. Descontrolada, Dolores assume o que fez.

Indignado, Jorge desabafa com Miguel sobre Alice estar grávida de outro homem. Não consegue aceitar que ela se tenha envolvido consigo naquela situação.

Diana conversa com Timóteo e com Helena enquanto espera por Gabriel. A conversa vai parar às crenças espirituais africanas e Diana fica muito agitada quando Timóteo afirma que se pode prender alguém com magia.

Pilar cuida dos ferimentos de Ricardo em sua casa. Confronta o filho por estar a trabalhar para Lobo outra vez e Ricardo não tem como negar. Acusa-o de andar metido com marginais e levou uma tareia por isso. Recusa-se a sentir-se culpada pelos erros do filho.