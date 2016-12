Resumo: 94º Episódio - 30 de dezembro (sexta-feira)

Paulo Goulart Photography

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Teresa procura Francisca para lhe dizer que discorda da sua gravidez. Francisca revela que o bebé que espera é de Manel, à frente de Marta, deixando-as estarrecidas pois percebem que esta traiu Eduardo. A sós, Teresa tenta pôr alguma razão nas ações da filha mas esta recusa-se a ouvi-la e afirma que vai avançar com a gravidez e que nunca abandonará o filho como ela fez consigo.

Lobo procura Clara e exige que esta desista do casamento ou contará a verdade a Manel sobre o envolvimento de Clara no assalto onde o seu pai morreu.

Clara discute com Lobo que a ameaça quando Afonso interrompe para passar um telefonema de Marta a Clara. Este fica zangado com a atitude de Lobo e revolta-se. Depois de Lobo sair, Clara fica muito apreensiva.

Manel entra em casa depois do trabalho e é apanhado de surpresa quando a família lhe dá os parabéns por estar à espera de um bebé. Irritado, explica que o filho pode nem ser seu. Todos estranham a ligação de Manel a Francisca por esta ser madrasta de Clara.

Diana e Gabriel beijam-se e envolvem-se quando esta tem um surto psicótico. Rejeita Gabriel e manda-o embora, completamente descontrolada. Gabriel vai embora magoado.

Miguel e Bárbara jantam e este beija-a suavemente, deixando-a desconcertada. Esta não se quer expor mas não resiste.

Clara pede ajuda a Pilar por causa das ameaças de Lobo, quer que a tia lhe dê o vídeo do assalto para se defender. Esta fica em choque ao saber que Clara vai casar com Manel quando este vai ter um filho de Francisca. Apesar de Clara implorar, Pilar não cede a entregar-lhe.

Afonso repreende Ricardo por este ter contado a Lobo que Clara ia casar.

Joel, deitado na cama, sofre sozinho pela agressão do filho. Nuno sente-se arrependido e trata dos ferimentos do pai. Quando Nuno sai, Joel tranca-se sozinho no seu quarto, cheio de medo.

Quim oferece-se para ser segurança nas festas de Miranda e esta assente.

Dolores fica indignada ao ver a sua fotografia de empregada do mês ser substituída pela de Nelson. Descarrega a sua frustração no filho.

Preciosa pergunta a Miguel se o jantar com Bárbara era de trabalho e este explica que era um jantar informal, deixando-a triste. Bárbara chega e não gosta de ver Miguel a conversar com Preciosa e trata-o com indiferença, apesar de este ser muito charmoso.

Armando alerta Vicente sobre os rumores que existem na fábrica sobre ele e Joana, por esta ser menor. Vicente fica muito perturbado.

Pilar apanha Ricardo em flagrante a entrar para dentro do carro de luxo que Lobo lhe deu e fica desconfiada. Quando fala ao filho do vídeo, Ricardo, egoísta, pede à mãe que não ajude Clara para se proteger.

No seu armazém, Lobo revê o vídeo do assalto ao museu. Guilherme interrompe-o para irem para a escola e Lobo explica ao filho que o sucedido com a pistola está resolvido e que a segurança social os deixa ficar juntos.

Manel conta a Clara que Francisca contou tudo sobre a gravidez à sua família. Apesar de Manel ser bastante romântico, Clara está preocupada com a chantagem de Lobo.

Ao levantar, Jorge encontra Diana muito agitada na sala e estranha que esta não esteja a tomar os anti psicótico mas Diana explica que o fez por indicação de Francisca. Quando Jorge pergunta por Gabriel, Diana explica evasivamente que as coisas não correram bem.

Edite conversa com Timóteo ao telefone. Este dá notícias de Portugal, nomeadamente, de Gabriel e do seu namoro com Diana. Edite fica preocupada com o filho, ao saber que este namora uma rapariga com problemas mentais. Depois de desligar, Helena comenta com o cunhado que admira o seu amor por Edite.

No supermercado, Dolores repara que Preciosa está a colocar cervejas “Dolorosa” numa prateleira. Inconveniente, pergunta à jovem quem lhe disse para o fazer. Miguel intervém e põe Dolores no seu lugar. Ao ver Nelson aflito, não conta a Dolores quem é o produtor daquela cerveja.

Pilar confirma, desiludida, que o carro de Ricardo está em seu nome e que anteriormente esteve no nome de Lobo.

Vicente pede a Afonso que lhe passe uma procuração para poder gerir a sua parte da fábrica e este propõe que o tio lhe compre mesmo a sua parte. Vicente sugere antes pagar-lhe os dividendos sobre os lucros.

Francisca dá um novo medicamento a Daniela que nem percebe que está a ser medicada. Quando Francisca lhe conta que está à espera de um filho de Manel, Daniela fica amedrontada. Francisca mente, afirmando que já namorava Manel antes e que Clara se aproximou para os afastar. Daniela começa a ficar sonolenta e Francisca induz a hipnose.

Clara procura Lobo e mostra-lhe o vídeo em que este aparece no assalto e onde se vê Carlos a ser assassinado. Clara afirma que a chantagem acaba ali e que vai casar com Manel, custe o que custar. Apreensivo, Lobo tenta perceber de onde veio aquele vídeo mas Clara mantém-se firme e não revela nada.