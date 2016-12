Resumo: 93º Episódio - 29 de dezembro (quinta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na sala comum do supermercado, Miguel surpreende Bárbara com uma fatia de bolo e dois cafés. Esta fica vulnerável mas tenta fazer-se de difícil. Miguel convida-a para um concerto e Bárbara aceita.

No supermercado, Miguel e Bárbara comunicam a todos os funcionários que vão promover Nelson a supervisor de caixa. Este fica meio apalermado enquanto Dolores rejubila de alegria. Preciosa abraça-o enquanto Dolores a fulmina com o olhar.

Arrependido, Tomané pede desculpa a Miranda por ter criado a confusão da noite anterior por ciúmes de Liliana. Miranda vê-se obrigada a dispensar os seus serviços de segurança. Cátia chega com Alex e evita olhar para a mãe que estranha o seu comportamento e chama-a à atenção. Cátia acaba por revelar à mãe que a viu a dançar e fala-lhe com desprezo. Miranda dá-lhe um estalo e Cátia sai a correr, humilhada.

Enquanto trabalha, Clara recebe um sms anónimo a dizer-lhe para ir ao hotel onde esteve na noite anterior para ver quem é Manel. Fica preocupada e sai, de seguida.

Gabriel e Timóteo almoçam quando Diana chega. Timóteo partilha com ela que está a pensar sugerir a Edite que esta fale com um curandeiro para a ajudar nos negócios. Diana começa a ter alucinações auditivas e fica desconfiada. Gabriel percebe e desvaloriza as palavras do pai.

Manel entra no quarto de hotel e ouve a água a correr. Pensando tratar-se de Clara, despe-se e é surpreendido por Francisca em lingerie. Esta tenta seduzi-lo e convencê-lo a ficar consigo por causa do bebé mas Manel dirige-se para a porta. Quando abre, dá de caras com Clara que fica estarrecida ao ver Manel e Francisca despidos. De seguida, Clara vira costas e caminha no corredor enquanto Manel corre atrás dela a explicar que é tudo um mal entendido. Depois de concordarem ambos, Clara dá um estalo a Francisca, deixando-a agarrada à cara.

Vicente procura Daniela e tenta que a sobrinha lhe diga o que viu no terraço. No entanto, Daniela fica nervosa e afirma que não quer falar disso. Apesar de Vicente a persuadir a contar a verdade, Daniela nega que tenha visto Francisca a empurrar Eduardo.

Pilar desabafa com Bárbara sobre a relação de Mafalda com Sebastião. Está muito nervosa e não sabe o que fazer.

Nesse momento, Mafalda encontra-se com Sebastião e conversam, apreensivos, sobre a reação de Pilar. Com receio do que Pilar possa fazer contra Sebastião, Mafalda mostra-se compreensiva em relação a separarem-se mas Sebastião recusa-se a deixá-la.

Gisela pede a Armando para sair mais cedo da fábrica e este recusa. Contrariada, Gisela ameaça o tio de contar a Dolores que ele produz cerveja e este cede à sua chantagem.

No supermercado, Quim estuda o código da estrada e, numa distração, bate com um carrinho em Preciosa, que está a ajudar Tomané a escolher um biberão para oferecer a Alice. Ao pagar, Tomané revela a Dolores que Alice está grávida e depois arrepende-se.

Em casa, Diana pesquisa na internet informação sobre magia negra quando Miguel chega. Disfarça dizendo que está a estudar. Miguel informa-a, animado, que vai jantar com Bárbara.

Lobo tenta persuadir Ricardo a trabalhar para si noutro assalto, com um carro topo de gama. Apesar de hesitar, Ricardo acaba por aceitar.

No hostel, Alice aconselha Francisca a não perder mais tempo a afastar Clara de Manel mas esta quer à força ter Manel consigo por causa do bebé. Ao ver Amália e Helena entrarem, Francisca dirige-se a elas e conta-lhes que está grávida de Manel, deixando-as muito admiradas.

Clara procura Diana para lhe contar as novidades mas esta trata-a com desprezo, contaminada por Francisca. Diana acusa Clara de a ter posto de parte, deixado a amiga desanimada.

Sebastião desabafa com Manel sobre o encontro com Pilar, em sua casa e está mesmo decidido a lutar por Mafalda.

Nuno descarrega em Joel as suas mágoas e frustrações quando o pai o tenta ajudar. Agride-o aos pontapés até o deixar inconsciente.

Liliana pergunta, de forma inconveniente, a Alice quem é pai do bebé e esta responde que vai ser mãe solteira e que não quer que isso seja tema de conversa.