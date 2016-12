Resumo: 91º Episódio - 27 de dezembro (terça-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Pilar recrimina Francisca por estar a inventar uma gravidez para agarrar Manel mas esta está determinada a tê-lo de volta, a qualquer custo.

Manel e Clara passam a noite num hotel e para provar a Clara que a ama, Manel pede-a em casamento. Este garante que nunca ficará com Francisca, mesmo que o filho seja seu. Apesar de tudo, Clara aceita e beijam-se apaixonados.

Nelson Freitas dá um concerto na adega do hostel e Gisela fica exultante ao saber que o seu ídolo está ali. Começa logo a tirar selfies para que Lucas veja onde estiver que está a divertir-se mais do que ele.

Timóteo ouve Gabriel explicar tudo sobre Diana e não vê com bons olhos o filho relacionar-se com uma pessoa com problemas mentais graves. Gabriel fica irritado ao ouvir o pai.

Diana e Miguel regressam a casa e Jorge acorda com a conversa de ambos. Diana está agitada e conta que veio embora do bar porque estavam todos a olhar e a gozar com ela. Apesar de Miguel contrapor, está convencida que tem razão.

Miguel incentiva Jorge a ir em frente com Alice independentemente de Diana a aprovar ou não.

No dia seguinte, no hospital, Francisca pede à enfermeira Carmo para lhe arranjar uma ecografia de um bebé com 12 semanas para iludir toda a gente.

Clara sente-se triste por planear casar sem as irmãs presentes mas Manel sugere que esta peça uma autorização especial ao juiz. Por ele casam dentro de dias mas Clara quer casar-se com uma festa.

Ricardo procura Vicente para o recriminar pelo seu envolvimento com Joana e por ter cedido à chantagem de Francisca. Vicente tenta defender-se alegando que os seus erros não se comparam aos do filho. Depois deste sair, Vicente confirma, ao telefone, com Mafalda que foi ela quem contou ao irmão tudo sobre Joana. Esta assente e ainda partilha com o pai que Francisca está grávida. Este fica surpreendido e desconfia que esta já estaria grávida quando Eduardo morreu.

Lucas treina, sob o efeito de estupefacientes no ginásio. Quim estranha vê-lo tão enérgico mas não percebe. Inconveniente, Quim pede licença a Lucas para se envolver com Gisela e este assegura-lhe que não tem nada com ela.

Dolores tenta persuadir Tomané a ajudá-la a travar Alice e Amália mas este não vai na sua conversa. Manipuladora, faz-se de vítima para que Tomané a convide para o casamento e este não só a convida como ainda a nomeia de madrinha, deixando-a emocionada.

Preciosa comenta com Nelson que Miguel não olhou para ela com interesse por ser uma repositora. De facto, Miguel chega e procura Bárbara para a convidar para sair pois é nela que está interessado.

Diana e Gabriel beijam-se e namoram quando este lhe explica que o que leva as pessoas olharem para ela é o facto de ter um comportamento desconfiado. Relutante, Diana dá-lhe razão.

Francisca tenta manipular Manel com a história do bebé mas este assegura-lhe que não vai assumir nada enquanto não tiver um teste de paternidade a confirmar que o bebé é seu filho. Insinua mesmo que o filho não é seu e que deve ser de Telmo.

Clara procura Mafalda para lhe agradecer o novo emprego no ginásio. Esta dá-lhe força e repara no anel de Clara que sorri, contente, por estar noiva de Manel. A prima dá-lhe força.

Na casa de chá, Manel conta a Helena que pediu Clara em casamento. Esta reage feliz e conta a Miranda. Ao ver Ricardo entrar, Manel dirige-se a ele para lhe agradecer por ter pago a fiança para libertar Clara. Este fica aliviado por Manel não falar dos seus crimes e Miranda interrompe-os para dizer a Manel que oferece o bolo de casamento. Ricardo fica alerta e admirado.

Liliana e Tomané discutem por este ter convidado Dolores para ser madrinha. Lili quer que seja Alice e aproveita o momento para lhe contar que a patroa está grávida.

Alice fica perplexa ao saber da gravidez de Francisca. Repreende a amiga por querer reconquistar Manel com um filho. Depois de Alice ir embora, Francisca forja uma ecografia com 12 semanas. De seguida, recebe um telefonema de Telmo a pedir-lhe o dinheiro em dívida com este.