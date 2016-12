Resumo: 90º Episódio - 26 de dezembro (segunda-feira)

Victor Freitas\302\251

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Telmo interpela Francisca na sua garagem e segura-a com força. Acaba mesmo por empurrá-la com força contra o carro e esta fica preocupada com o bebé. Quando entra em casa, encontra Pilar que está à conversa com Daniela e com Marta a contar-lhes que os resultados das análises não foram conclusivos. Francisca fica aliviada enquanto Marta insiste que a viu a drogar a irmã.

Diana conta a Gabriel que esteve com Clara e pondera afastar-se dela pois está a perder a confiança nela e Gabriel discorda mas deixa-a decidir. Quando este se levanta, Diana repara numa revista médica do namorado sobre esquizofrenia e fica tensa. Gabriel esclarece que está a ler aquilo para saber como lidar com a sua doença da melhor forma.

Ao ver Alice novamente maldisposta, Liliana insiste em levá-la ao médico. Alice não tem alternativa senão contar que está grávida mas pede-lhe segredo.

Dolores fica possessa ao saber que Amália também está a vender azulejos provenientes das aulas de pintura para angariar dinheiro para a AVA. Acusa a rival de estar a copiar a sua ideia.

Vicente encontra-se com Mafalda para almoçarem juntos. Repara num anúncio para recepcionista e lembra-se de Clara. Vicente fica surpreendido ao saber do almoço de Bárbara com Ricardo e Pilar e comenta que seria bom Mafalda estar presente mas esta não quer ter nada a ver com isso.

Assim que Ricardo chega a casa da mãe, Bárbara fala de forma provocadora e, ao fim de pouco tempo, estão a discutir. Por fim, Bárbara deseja que tivesse sido o irmão a morrer no acidente ou que Pilar o tivesse afogado em bebé.

Manel discute com Francisca e rejeita que o bebé seja seu. Apesar da manipulação desta, Manel avisa-a de que não vai assumir filho nenhum sem ter provas disso.

Timóteo fala ao telefone com Edite que sente muito a sua falta, tem Helena ao seu lado que manda beijinhos à irmã. Amália chega e fica incomodada com a presença do genro ali e este percebe e vai embora. A sós com a mãe, Helena repreende-a pela sua atitude mas Amália desvia o assunto e informa a filha que vai ter outro fisioterapeuta, deixando-a desconfortável.

Mafalda procura Clara para lhe contar que abriu uma vaga de trabalho no ginásio mas encontra a prima muito abalada. Clara acaba por confessar que está com Manel e que acabaram de descobrir que Francisca está grávida deste, deixando Mafalda muito confusa com tanta informação.

Na sede da PJ, Sebastião explica a Pilar que Manel está fora porque descobriu que Francisca está grávida dele.