Resumo: 89º Episódio - 23 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em choque, Fátima começa a espalhar rumores na fábrica sobre o envolvimento de Vicente com uma menor.

Alex procura Lucas para lhe entregar uma encomenda de Renato e Lucas fica muito desconfortável com a situação. Quase são apanhados por Gabriel, que aparece no momento da transação.

Gisela faz um vídeo para o YouTube no supermercado a incentivar as suas seguidoras a comerem legumes e frutas. Ao ver aquilo, Miguel adverte-a pois não pode gravar no supermercado, sem autorização. De seguida, este combina com Preciosa irem comer qualquer coisa ao hostel depois de terminarem os expositores. Preciosa, sorri cheia de esperança.

Diana faz comentários pouco simpáticos sobre Clara a Gabriel e este tenta defender Clara, sem no entanto, querer dar muita importância, para não criar desconfiança na namorada.

Jorge informa Manel que terá de deixar de ser fisioterapeuta de Helena porque esta não o vê só como terapeuta e isso está a prejudicar a sua recuperação. Manel fica apreensivo com o que ouve.

Ao saber do convite de Pilar para Afonso ir viver em casa da tia, Clara incentiva o irmão a ir para ter uma vida melhor mas este recusa-se a deixá-la sozinha.

Nuno, exaltado e embriagado, depois de ter sido despedido, barafusta com Joel e culpa-o por tudo o que lhe acontece de mal. Torna-se violento e Joel foge para o quarto mas fica com marcas das agressões.

Ao ver que Clara precisa de trabalho, Miranda sugere-lhe que volte a dançar nas suas festas para ganhar algum dinheiro mas por causa do namoro com Manel, Clara recusa. Esta recebe uma videochamada de Marta, que exige ser ouvida por um juiz, pois não aceita a decisão de ser afastadas da irmã. Conta ainda a Clara que foi uma chamada de Daniela o que os denunciou, deixando Clara magoada. Francisca interrompe-as e apesar dos protestos de Marta, acaba com a conversa, atirando o tablet de Marta ao chão.

À noite, sozinha em casa, Bárbara rói-se de ciúmes de Miguel e Preciosa. Mafalda aconselha a irmã a lutar por ele pois foi ela quem o afastou.

Amália sente ciúmes de Teresa por esta estar a incentivar Quim a fazer coisas importantes. Manel informa todos que Helena terá um novo fisioterapeuta e procura uma caneta na mochila de Alex para assentar o nome. Quase encontra a droga ali guardada e Alex reage agressivo por estarem a mexer nas suas coisas, sem autorização.

No hostel, Miguel chega com Preciosa e ao ver o local de produção da cerveja “Dolorosa”, alerta Armando e Lucas para o facto de precisarem de mais produção para venderem no supermercado. Estes disfarçam e dão a entender que têm mais produção noutro local.

No dia seguinte, Dolores percebe por um amigo de Armando que este não esteve onde supostamente lhe disse que ia, na noite anterior. Tenta pressionar Nelson para que lhe diga a verdade mas este enxota a mãe.

Bárbara tenta fazer as pazes com Miguel e elogia o seu trabalho em conjunto com Preciosa. Convida-o para um concerto mas Miguel já tem planos com Preciosa, numa festa onde Lucas vai pôr música.