Resumo: 88º Episódio - 22 de dezembro (quinta-feira)

Vicente e Francisca assinam uma ata em frente ao Dr. Nogueira. Esta exige que o irmão lhe explique tudo sobre a fábrica mas ele recusa. Vingativa, Francisca conta a Fátima, a secretária do Vicente, o episódio com a Joana.

Clara e Manel assumem namoro oficialmente.

Dolores conta a Miranda que saiu em edital o comunicado de que está divorciada. Esta suspira de alívio.

Armando conversa com o Miguel sobre a comercialização da cerveja “Dolorosa” no supermercado. Miguel prova e gosta do produto e combinam avançar. Dolores quase apanha o marido em flagrante mas Nelson salva o pai.

Miguel desafia Preciosa para fazer um novo expositor para uma campanha de vinhos e queijos. Combinam fazer serão para deixar tudo pronto para o dia seguinte. Ciumento, Nelson ainda se oferece para ajudar mas Preciosa recusa.

Alice procura Jorge para lhe contar que está grávida mas envolvem-se aos beijos e esta acaba por não falar de nada.

Diana prossegue as suas consultas com Francisca que aproveita isso para denegrir a imagem de Clara perante a sua amiga.

Clara procura Lobo para lhe agradecer o dinheiro da caução e deixa bem claro que isso não a coloca dependente dele. Este tenta aproximar-se dela mas Clara sai antes que isso aconteça.

Sebastião e Manel conversam sobre namorarem oficialmente com Mafalda e Clara. Estão ambos muitos felizes.

Timóteo cruza-se com Amália no hostel e tenta conversar com a sogra, a bem, mas esta continua a acusá-lo de lhe ter levado a filha.

Nas atividades da AVA, Joel não aceita receber dinheiro pelas aulas de pintura, só quer uma parte da venda dos azulejos. Em conversa com Quim, Teresa incentiva-o a tirar a carta e a voltar a tentar entrar na polícia.

Bárbara fica furiosa com a decisão de Miguel criar uma nova campanha de queijos e vinhos e de, ainda por cima, ser Preciosa a fazer os expositores. Nelson interrompe-os para dizer a Bárbara que não quer continuar a ser o seu informador nem a receber ordens contraditórias. Ao perceber que Bárbara tinha um informador, Miguel critica-a por ser tão pouco humana e ainda lhe diz que ela é igual ao irmão que maltratou a sua sobrinha.

Na fábrica de azulejos, Lucas estranha a indiferença de Gisela e esta informa-o de que não há mais nada entre eles pois este não tem pedalada pra ela.

Vicente confronta Nuno com a sua tentativa de fraude e perante a sua falta de coerência, despede-o com justa causa.

Telmo procura, novamente, Francisca para lhe pedir mais dinheiro mas esta desliga, irritada e perturbada.

Para conseguir ter mais dinheiro, Alex aceita ser traficante de droga com Renato, o fornecedor de Lucas.

Pilar pede, uma vez mais, a Bárbara para conversar com Ricardo e, estranhamente, esta aceita.

Clara e Manel passeiam na rua, em Alfama quando se cruzam com Francisca. Estas trocam algumas palavras amargas e para se vingar, Clara beija Manel e afirma em voz alta que ela e Manel estão juntos, novamente, deixando Francisca arrasada.