Resumo: 87º Episódio - 21 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ao jantar, Timóteo é recebido com carinho em casa de Helena. Amália é a única constrangida. No entanto, fica admirada ao saber que a filha Edite é que se recusa a regressar.

Clara fica em prisão preventiva enquanto Afonso é solto. Manel conversa com ela mas esta chora, desolada.

Teresa tenta consolar Marta quando Francisca entra em casa. Revolta-se e fala-lhe de forma agressiva e Francisca, sem paciência, dá-lhe um estalo. De seguida, Francisca refugia-se no escritório e recorda a violação de Telmo, enquanto bate com raiva na própria barriga.

Afonso regressa a casa de Dolores e apesar de todos os esforços da família para o consolar, este só quer estar sozinho.

Armando reage muito mal ao saber que Dolores queria sabotar o sorteio das rifas e, para a punir, quer que esta devolva os azulejos que Vicente lhe deu para ajudar a AVA.

Só continuará a pintar se Dolores pedir desculpa a Miranda e parar de falar dos espetáculos. Por sua vez, Gisela acaba de se arranjar para ir ao jantar de noivado de Liliana e Tomané, vestindo roupas demasiado justas.

Ao ouvir Preciosa a falar de Miguel, Nelson fica desanimado e já não a convida para ir consigo a Aveiro. Alice decide que o jantar de Liliana e Tomané será na adega, apesar dos protestos de Liliana, que não quer abusar.

Manel descobre que o piano de Helena esteve à venda e fica muito desagradado com isso. Acusa Alex de ser um egoísta mas Helena impõe-se e defende o filho mais novo.

De noite, Afonso procura Lobo para lhe pedir dinheiro emprestado para pagar a caução de Clara.

Pilar desabafa com Mafalda que quer ajudar Clara mas, por ser polícia e por fazer parte da investigação, não pode pagar a caução da sobrinha. Bárbara tem uma reação distante com a prima mas Pilar defende os sobrinhos e decide que vai convidar Afonso para viver com elas.

O jantar de noivado de Liliana e Tomané decorre com bastante alegria e boa disposição. Todos brindam aos noivos e Tomané e Liliana convidam Alice para ser madrinha. Preciosa oferece-lhes o robot de cozinha que ganhou nas rifas como presente de noivado. Ao tentar tirar uma fotografia do grupo, a camisola de Gisela rebenta e esta fica meio despida. Lucas fica muito constrangido enquanto Preciosa leva Gisela ao quarto para lhe emprestar algo para vestir.

A sós na cozinha, Sebastião e Lucas falam de Gisela com desdém e esta ouve mesmo Lucas a dizer que não quer nada sério com ela, o que a deixa arrasada. De seguida, vai para casa, contra todas as expetativas.

Ainda no hostel, Ricardo é assediado por um outro hóspede gay e fica muito perturbado com isso.

No dia seguinte, Nelson encontra Gisela a dormir na cozinha depois de ter passado a noite a comer tudo o que havia em casa. Dolores e Armando ficam abismados e acordam-na. Gisela comunica a todos que a partir de agora vai fazer dieta rigorosa e emagrecer. Cátia ignora as mensagens de Alex porque Afonso voltou.

Diana fica muito abalada ao saber que Clara foi detida mas interpreta tudo do seu ponto de vista egocêntrico. Gabriel tem de a chamar à atenção para não desprezar a amiga, num momento tão difícil.

Francisca induz novamente Daniela em estado hipnótico e descobre assim que foi Manel quem ajudou Clara e os irmãos a fugir.

Clara recebe a notícia de que a sua caução foi paga. Fica estarrecida ao saber que foi Lobo quem pagou. Pilar ainda se oferece para pagar mas esta recusa. Clara fica mesmo triste ao saber que está proibida de ver as irmãs por ordem do tribunal.

Manel prepara-se para sair com Helena quando Francisca aparece, de surpresa. Esta vem confronta-lo com o facto de ter ajudado Clara a fugir mas Manel não tem medo das suas ameaças. Acaba mesmo por expulsá-la da sua casa.

Clara despede-se de Marta, em lágrimas, na sede da PJ e promete-lhe que nunca desistirá dos irmãos.

Gabriel apresenta Diana a Timóteo e esta reage com desconfiança ao facto de este ser negro.

Lobo fica irritado com o facto de Clara não lhe agradecer ter pago a caução e ainda mais incomodado por toda a gente perceber que está interessado nela.