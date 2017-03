A 1ª temporada de Amor Maior foi assim:

Uma família desfeita. Um segredo revelado. Vontade de fazer justiça.

Clara, Daniela, Marta e Afonso viviam felizes com os pais Laura e Eduardo, até que Francisca resolveu entrar nas suas vidas! Plano após plano, Francisca saiu sempre impune e foi coleccionando inimigos... Mas tudo tem um limite e, agora, Francisca vai ter o castigo que merece!

Afonso e Lobo estavam decididos a matar Francisca mas, mais uma vez, Manel aparece no momento certo para salvar a vilã... Só que nem tudo corre como o planeado: o inspetor da Polícia Judiciária disparou e alguém foi atingido acidentalmente!

Afinal, quem atirou a matar? Está a chegar o momento que vai mudar toda a história de Amor Maior!

Até lá, recorde os MOMENTOS MAIS MARCANTES DA 1ª TEMPORADA:

1 - Francisca põe em prática o primeiro plano: matar Laura! Enquanto Telmo faz com que o avião de Laura se despenhe, Francisca envolve-se com Eduardo.

Telmo faz com que o avião de Laura se despenhe

2 - Antes de serem apuradas as causas do acidente de Laura, Francisca e Eduardo casam-se. Passados alguns meses, Francisca adopta Marta e Daniela, conseguindo tomar o lugar de Laura!

Francisca adopta Marta e Daniela

3 - Afonso está em dívida para com Lobo e Clara chega-se à frente para proteger o irmão, ajudando o líder do gangue a assaltar o museu. O inspetor Carlos, o pai de Manel, acaba por morrer numa troca de tiros.

Carlos morre durante uma troca de tiros com o gangue

4 - Ao descobrir que Clara namora com o filho do inspetor que morreu durante o assalto, Lobo ameaça fazer mal a Daniela e a Marta. Clara volta a pôr-se em cheque para proteger as irmãs e acaba o namoro com Manel no funeral do inspetor Carlos!

Clara termina o namoro com Manel

5 - Eduardo perde a confiança em Francisca e decide divorciar-se. Mas Francisca recusa-se a ficar de mãos a abanar e mata Eduardo. Daniela vê Francisca a empurrar o pai e foge, aterrorizada!

Francisca empurra Eduardo para a morte

6 - Francisca fica descontrolada, agride Clara e ameaça-a, obrigando-a a afastar-se de Manel. Clara descobre que Francisca e Manel eram amantes e apercebe-se de que Eduardo sabia que estava a ser enganado!

Francisca conta a Clara que Manel é seu amante

7 - Daniela combina encontrar-se com Marta, mas é Francisca quem aparece! Francisca ataca Daniela e deixa-a inconsciente, mas não tem coragem de matá-la.

Daniela espera por Marta quando é surpreendida por Francisca

8 - Depois de ter sofrido nas mãos de Francisca, Daniela acorda no hospital e é ameaçada. Em casa, Francisca começa a dar medicação a Daniela para a pôr sonolenta e para conseguir manipulá-la mais facilmente!

Francisca dá medicação a Daniela para a pôr sonolenta

9 - Quando não consegue o que quer, Francisca é capaz de tudo! Num dos seus ataques de fúria, ataca Clara com uma barra de ferro. Mas Telmo consegue chegar a tempo e evita que a vilã mate a enteada!

Francisca ataca Clara com uma barra de ferro

10 - Vicente cai na armadilha de Francisca e envolve-se com Joana. Através de chantagem, Francisca consegue fazer parte da administração da Fábrica de Azulejos dos irmãos e Vicente vê-se obrigado a despedir Clara!

Vicente despede Clara e conta que vendeu as suas ações a Francisca!

11 - Clara, Marta e Afonso suspeitam da mudança de comportamento de Daniela. Marta decide seguir Francisca e conta a Clara que Daniela está a ser drogada!

Clara descobre que Francisca está a drogar Daniela!

12 - Com a ajuda de Lobo, Clara consegue ter passaportes falsos e tenta fugir com os irmãos para fora do país.

Clara, Marta, Afonso e Daniela instalam-se nervosos num comboio

13 - Movida pela inveja e o ciúme, Francisca acaba por provocar um acidente para estragar o casamento de Manel e Clara!

Francisca provoca um acidente para estragar o casamento de Manel e Clara!

14 - Clara e Manel vivem a lua de mel de sonho quando Francisca aparece! Clara é confrontada com o vídeo do assalto ao museu e decide contar toda a verdade a Manel.

Clara muito angustiada, conta a Manel a verdade sobre o assalto ao museu

15 - Para evitar que Daniela deponha contra si, Clara admite na audiência que participou no assalto e é condenada a dois anos de prisão!

Clara admite perante todos os presentes que participou no assalto

16 - Para convencer Manel de que está à espera de um filho seu, além de trocar amostras de ADN, Francisca acaba por provocar o parto e ficar estéril para sempre!

Dr. Ramos vê-se obrigado a fazer uma cesariana a Francisca

17 - Francisca coloca o bebé Carlos na bagageira do carro de Clara e faz queixa à polícia, pondo em risco a liberdade condicional da enteada!

Francisca coloca o bebé Carlos na bagageira do carro de Clara

18 - Francisca consegue demover Fátima de comparecer no tribunal e a juíza acaba por fazer a vontade às menores: Daniela fica sob a tutela da madrasta e Marta fica com Pilar. No final da audiência, Francisca garante que Clara não voltará a ver Daniela!

Francisca fica com Daniela mas perde a guarda de Marta!

19 - Telmo surpreende Clara e conta-lhe os planos macabros de Francisca. Clara descobre, assim, que a madrasta é a culpada pela morte dos pais!

Telmo surpreende Clara ao contar-lhe o que sabe sobre Francisca

20 - Clara perde a cabeça e tenta estrangular Francisca, mas Afonso chega a tempo de impedir o pior!

Clara tem um ataque de raiva e tenta estrangular Francisca

21 - Ao descobrir toda a verdade, Afonso ataca Francisca com um canivete, mas a madrasta acaba por ser salva pelo segurança.

Afonso ataca Francisca com um canivete

22 - Afonso está decidido a acabar com Francisca e pede ajuda a Lobo.

Afonso procura Lobo no seu bar para lhe pedir ajuda para se ver livre de Francisca

23 - Afonso e Lobo tentam matar Francisca!