Amor Maior e Rainha das Flores são finalistas num festival internacional!

ana antonio bento

As novelas Amor Maior e Rainha das Flores estão entre os finalistas do festival norte-americano International TV and Film Awards.

Os vencedores são conhecidos a 25 de Abril, em Las Vegas.

Já na edição anterior a SIC foi premiada com as medalhas de Ouro e Bronze com as novelas Coração d'Ouro e Mar Salgado, respetivamente.

Obrigado pela sua preferência!

Estamos Juntos!