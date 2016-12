Quem merece o prémio de vilão do ano?

Ganancioso, calculista e completamente desprezível. José Maria foi o vilão que quase levou as Poderosas à loucura!

Focado em casar com Marina e roubar a fortuna da família Nogueira, José Maria viu os seus planos atrasados graças a Jacinta, Amélia e Luísa. Mas o inevitável acabou por acontecer e Zé Maria passou a ser parte da família e, até, um suposto pai de Gonçalo.

Enquanto planeava aniquilar o seu inimigo, Jacinta acabou por se deixar levar pelo charme de José Maria e os dois envolveram-se numa espécie de viagem ao passado. Mas há uma questão a colocar: será que Jacinta estava apaixonada por Zé Maria ou seria apenas um plano?

Mas Marina descobriu as intenções do vilão e Zé Maria viu-se forçado a acabar com a vida da mãe de Luísa e Gonçalo para manter a riqueza. Morte para vingar morte, as Poderosas planearam o final de José Maria, mas sem sucesso. O vilão tinha ainda um master plan: matar os três amados das suas inimigas!

O final de Zé Maria chegou a ser poético pois, como diz Rogério Samora, "morreu nos braços da única mulher que amou"

Filha de uma mulher com um verdadeiro Coração d'Ouro, Catarina desde cedo mostrou a sua falta de carácter e ganância. Fez tudo para herdar a fortuna da família Castro de Aguiar e, o seu primeiro entrave foi António. O patriarca foi asfixiado pela vilã durante o sono.

Mas a história de Catarina não foi simples como ela imaginava! Quando descobriu que a pessoa que mais odeia é, na verdade, o seu pai, a vilã fez de tudo para ser reconhecida até poder utilizar, com orgulho, o seu novo apelido.

A inveja que sentia pela sua irmã Inês tornaram Catarina obcecada com a ideia de a separar de João. E nem o seu casamento com Diogo a fez esquecer os seus planos para magoar Inês. Mas por muito que a vilã tentasse, Inês e João acabam por casar e viver felizes.

Quando a mãe descobre que foi ela quem matou o avô António, a relação entre elas torna-se atribulada. Para que Maria volte a confiar e a sentir carinho por ela, Catarina utilizou todo o tipo de esquemas mas as mentiras da vilã "têm perna curta"...

Catarina acaba condenada à morte na Florida pelo assassinato de Henrique. Mas apesar de todas as maldades, Mariana Pacheco acredita que "as pessoas até gostam da Catarina".

Separada da irmã pelo que fez no passado e a viver "as passas do Algarve", Narcisa viu na perda de memória de Rosa uma oportunidade de mudar o seu estilo de vida!

Ao vir para Tomar, a vilã começou logo a pôr as mãos à obra para roubar a empresa que Rosa construiu. Mas a memória de irmã foi aparecendo e a verdade chegou finalmente à casa da família Severo! Terá sido tarde de mais?

O confronto deu-se entre as irmãs e Narcisa é agora a Nova Rainha das Flores!

À semelhança de Catarina, Francisca também foi rejeitada pelos irmãos e sonha com a vingança desde tenra idade. Queria ficar com a família da irmã Laura e ocupar um lugar na administração da empresa de família.

E o plano era simples: seduzir Eduardo! Quando consegue casar com o pai de Clara, e ficar com a guarda das irmãs Marta e Daniela, Francisca acabou por afastar a filha mais velha e separar os irmãos.

Mas o amor apanhou Francisca desprevenida, e Manel veio complicar os planos da vilã. Depois de uma relação curta, o polícia acabou por afastá-la da sua vida, na mesma altura em que Eduardo pôr um fim ao casamento com a vilã, uma rejeição que Francisca não conseguiu tolerar.

Terminar a relação entre a enteada Clara e recuperar o amor de Manel tornaram-se o principal objetivo da vilã! Uma tarefa que Francisca efetua sempre com muito estilo!