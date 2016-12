Regulamento Passatempo "um novo ano, o mesmo amor"

REGULAMENTO DO PASSATEMPO

“Um novo ano, o mesmo amor”

1. ÂMBITO E DURAÇÃO

1.1. – O passatempo “Um novo ano, o mesmo amor” é uma ação promovida pela SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“SIC”) e pela SP – Televisão, S.A. (“SP”), no âmbito da telenovela «Amor Maior», e que tem como objectivo premiar 1 (um) participante com o prémio descrito no ponto 5 do presente regulamento.

1.2. – O passatempo destina-se a todos os indivíduos maiores de 18 anos, residentes em Portugal.

1.3. – O passatempo decorrerá entre as 17h00 do dia 22 de dezembro de 2016 e as 23h do dia 5 de janeiro 2017, desenvolvendo-se em duas fases:

1.ª fase (fase da participação) que terá lugar entre as 17h00 do dia 22 de dezembro e as 18h00 do dia 28 de dezembro de 2016; 2ª fase (fase de divulgação no site) os 10 finalistas serão anunciados no site sic.pt/passatempoamormaiornovoano a partir do dia 30 de dezembro; 3.ª fase (fase da votação nas participações selecionadas) que ocorrerá entre as 11h do dia 02 de janeiro 2017 e as 23h do dia 5 de janeiro de 2017.

1.4. – O passatempo é acedido através do seguinte site: sic.pt/passatempoamormaiornovoano .

1.5. – Não é permitida a participação no passatempo de colaboradores da SIC, da SP e das agências envolvidas na criação do projeto, nem de familiares diretos.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. – Para efetuar a sua participação no passatempo o utilizador deve aceder ao site sic.pt/passatempoamormaiornovoano, para seguir os passos relativos à participação:

Enviar para o email indicado no descritivo do passatempo: 1 (um) vídeo até 30 (trinta segundos e uma pequena frase em tom de convite ao seu Amor Maior para a 1ª viagem do ano (no máximo de 250 caracteres, incluindo espaços); No email enviado o participante deve submeter os seus dados pessoais (nome, idade, email, localidade e contacto telefónico direto);

2.2. – Cada participante poderá participar apenas uma vez. No caso de enviar mais do que uma participação será considerada apenas a primeira.

2.3. – Todas as participações serão válidas, exceto as que contenham conteúdo ofensivo ou impróprio, designadamente:

- Mensagens ou imagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de discriminação ou preconceito;

- Mensagens ou imagens de carácter ofensivo, violento ou de teor sexual;

- Difamação, injúrias, ameaças, e/ou abuso do nome, e/ou imagem dos utilizadores da página, e/ou da notoriedade e prestígio da marca e/ou outros direitos de propriedade industrial;

- Conteúdo (escrito ou audiovisual) fraudulento, insidioso ou enganador:

• que viole qualquer propriedade intelectual ou outro direito de terceiros;

• que viole qualquer lei ou regulamento;

- Conteúdo que declaradamente não seja original/do próprio utilizador;

- Conteúdo que não responda criativamente ao desafio deste passatempo.

3. FASE DA PARTICIPAÇÃO E FASE DA VOTAÇÃO

3.1 – Depois de concluído o prazo de participação no passatempo referido na alínea a) do ponto 1.3 deste regulamento, o júri selecionará as 10 (dez) participações mais criativas e que melhor respondam ao mote/conceito do passatempo.

3.2. – As 10 (dez) participações selecionadas entrarão, dentro do período previsto na alína c) do ponto 1.3. deste regulamento, na fase da votação do passatempo, sendo, para o efeito, publicadas num álbum no Facebook da novela «Amor Maior», acessível através do link: https://www.facebook.com/amormaiorsic

4. SELEÇÃO DE VENCEDOR

4.1. – O júri é composto elementos da SIC, da SP Televisão e da agência responsável pela gestão do passatempo.[AE11] [FMG2]

4.2. – A seleção do vencedor terá como base o seguinte critério: sairá vencedora a participação com maior número de reações positivas (emoções do Facebook: Like, Coração, Riso e Surpresa) e que cumpra os requisitos do presente regulamento.

4.3. – O vencedor será anunciado até às 13h do dia 6 de janeiro de 2017, no site e no Facebook da novela «Amor Maior», acessível através do link https://www.facebook.com/amormaiorsic

4.4. – O vencedor será contactado por email, através do endereço eletrónico que forneceu no momento da participação, ao qual deve responder até ao final do dia 7 de janeiro de 2017 com os seguintes dados: nome completo, n.º de Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão, n.º do Passaporte, idade, contacto telefónico direto e morada completa.

4.5. – Caso o vencedor não responda dentro do prazo estipulado, a SIC fará uma nova tentativa de contacto com o participante escolhido, a fim de obter uma resposta de reclamação do prémio até às 13h do dia 8 de janeiro de 2017. Findo este prazo, caso o vencedor escolhido que não tenha respondido, perde o direito ao prémio, sem que, por isso, lhe seja devida alguma indemnização por parte da SIC. Caso se verifique a situação descrita, a SIC contactará o participante que tenha ficado em segundo lugar e assim sucessivamente.

5. PRÉMIOS

5.1. – Haverá 1 (um) vencedor do presente passatempo.

5.2. – O prémio a atribuir ao vencedor deste passatempo consistirá (i) numa viagem para 2 (duas) pessoas, maiores de idade, a São Tomé e Príncipe, de 26 de janeiro a 2 de fevereiro de 2017, acompanhando a equipa técnica e atores da telenovela, e (ii) numa participação como figurantes, numa cena da telenovela «Amor Maior», a ser gravada em São Tomé e Príncipe.

5.3. – O prémio inclui: (i) a viagem de ida e volta de avião para São Tomé e Príncipe, para 2 (duas) pessoas, maiores de idade, sendo uma delas a vencedora do passatempo e a outra pessoa o seu acompanhante, (ii) a estadia durante 7 (sete) dias em São Tomé e Príncipe, com alimentação no hotel em regime de pensão completa (pequeno-almoço, almoço com uma bebida e jantar com uma bebida). No dia em que ocorrer a participação do vencedor e do seu acompanhante como figurantes da telenovela, está incluído, ainda, o transporte de ida e volta, do hotel para o décor e o almoço com a equipa técnica.

5.4. – Qualquer outra despesa que não descrita no número anterior é da exclusiva responsabilidade do vencedor e respetivo acompanhante. Não se encontra incluído no prémio, designadamente, o valor das deslocações de e para os aeroportos, o valor das deslocações efetuadas no destino, as refeições fora do regime de pensão completa do hotel, taxas adicionais, seguros, documentação necessária para a entrada legal no destino, bem como, todas as despesas extra de hotel e despesas pessoais.

5.5. – O prémio descrito supra não poderá ser alvo de troca por outro de igual espécie ou valor nominal.

5.6. – Não se encontra incluído no prémio o valor das deslocações quando não efetuadas com a equipa técnica, refeições quando não fornecidas pela equipa técnica, taxas adicionais, seguros, documentação necessária para a entrada legal neste destino, bem como, todas as despesas extra de hotel e despesas pessoais.

5.7. – As datas da viagem podem sofrer alteração, mediante o agendamento de gravações a cargo da SP.

6. ENTREGA DO PRÉMIO

6.1. – Após o apuramento do vencedor e garantia do bom cumprimento das regras do presente regulamento, o participante selecionado deverá proceder ao contacto com a promotora deste passatempo em conformidade com o descrito no ponto 4.4. do presente regulamento.

6.2. – Os dados disponibilizados deverão ser completos e verdadeiros. A falta de veracidade dos dados pessoais do vencedor implicará a anulação da atribuição do prémio.

6.3. – A SIC e a SP não se responsabilizam por eventuais falhas técnicas que possam ocorrer, durante o período em que o passatempo se encontrar ativo.

6.4. – No caso de se verificar que o vencedor do passatempo se trata de um colaborador da SIC, da SP ou de uma agência envolvida na criação do projeto, ou de um familiar direto, a SIC e a SP reservam-se o direito de anular a participação e respectiva atribuição de prémio, sem que seja devida qualquer recompensa ao vencedor.

7. COMUNICAÇÃO

7.1. – Este passatempo será veiculado através da Internet, no site: sic.pt/passatempoamormaiornovoano.

7.2. – O nome do vencedor será anunciado no site da SIC e na página de Facebook (https://www.facebook.com/amormaiorsic) até às 13h do dia 06 de janeiro de 2017.

7.3. – O facto de ser colocado como premiado o nome do vencedor, não dá direito imediato ao prémio, pois a sua participação só se encontrará validada após confirmação dos seus dados pessoais fornecidos com os dados constantes nos seus documentos de identificação e validação de todo o processo de participação.

8. DADOS PESSOAIS

8.1. – Os dados pessoais são indispensáveis à participação no passatempo; a omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelo participante são da sua única e inteira responsabilidade.

8.2. – Os participantes autorizam a SIC e a SP a tratar os respetivos dados pessoais, em conformidade com a legislação aplicável à proteção da privacidade e dos dados pessoais, para fins previstos neste regulamento, sendo garantido ao participante o direito de acesso, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, nos termos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, mediante comunicação dirigida à SIC, enviada por correio postal, para Estrada da Outurela, n.º 119, 2794-052 Carnaxide ou à SP, enviada por correio para SP Televisão S.A.

Caminho Da Ponte S/N

2735-519 Cacém]..

9. DIREITOS DE IMAGEM

O gozo do prémio por parte do vencedor e do seu acompanhante implica a cedência à SIC e às sociedades comerciais do grupo empresarial onde esta se insere, a título gratuito, nos mais amplos termos por direito permitidos, por um prazo de 50 anos e a qualquer momento, a proceder à recolha e à exibição da imagem e da voz, em qualquer suporte físico ou digital, bem como à sua transmissão e retransmissão, usando qualquer sistema de televisão, através de qualquer meio técnico de difusão, de distribuição ou de comunicação, bem como a utilização publicitária gratuita, assumindo o vencedor e o seu acompanhante a obrigação de assinar a respetiva declaração de cedência de direitos.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. – A SIC e a SP reservam-se o direito de alterar, suspender ou cancelar este passatempo, caso ocorram situações de força maior, sem que tal implique qualquer indemnização aos participantes.

10.2. – Qualquer participante que haja de má-fé e participe no passatempo utilizando informação falsa, viciando assim o passatempo, será excluído do mesmo.

10.3. – No caso de participação fraudulenta, a SIC e a SP reservam-se o direito de exclusão do participante e cancelamento do respetivo prémio. As participações consideradas fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes e poderão ser objecto de ação judicial.

10.4. – Caso ocorra uma situação não prevista neste regulamento, a SIC e a SP colmatarão a lacuna de acordo com o espírito subjacente a este regulamento, reservando-se o direito de efetuar qualquer modificação na realização deste passatempo e prolongá-lo ou suspendê-lo sem qualquer aviso prévio.

10.5. – A SIC e a SP não serão responsáveis por qualquer erro humano ou técnico que possa ocorrer durante o processo do passatempo.

11. ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES

11.1. – A participação no passatempo implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem reservas, dos termos previstos no presente regulamento.

11.2. – Os vencedores aceitam ceder os direitos da sua participação, sob textos ou imagens, que poderão ser utilizadas pela SIC para edição e reprodução por qualquer via, nomeadamente no momento de usufruto do prémio.

Carnaxide, 22 de dezembro de 2016