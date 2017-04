A ficção da SIC volta a ser reconhecida Internacionalmente

Pelo segundo ano consecutivo, telenovelas produzidas no nosso país e emitidas pela SIC foram finalistas neste Festival, que conta com produções de cerca de 50 países.

Ainda em exibição no prime-time da SIC, a medalha de bronze foi atribuída à novela ‘Amor Maior’, produzida pela SP Televisão, escrita por Inês Gomes e cujo elenco é encabeçado por Sara Matos, Inês Castel-Branco e José Fidalgo.

Já a novela ‘Rainha das Flores’, também inscrita no concurso, recebeu o Certificado de Finalista. A novela, que se encontra na recta final de exibição na SIC, é produzida pela SP Televisão e protagonizada pelas atrizes Sandra Barata Belo e Isabel Abreu. A trama escrita por Alexandre Castro conta ainda com a presença de Pepe Rapazote e Marco Delgado no elenco principal.

A Ficção Portuguesa e a SIC estão de parabéns!