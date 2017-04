Francisca: A mãe que ninguém merece ter!

Daniela é, sem dúvida, quem mais sofre nas mãos de Francisca!

Desde o dia em que receberam a notícia da morte de Laura que a vida da pequena Daniela tem sido um verdadeiro inferno. A irmã mais nova de Clara sofre horrores nas mãos da madrasta.

Francisca ameaça, manipula, agride e droga a filha adotiva para que ela faça o que a vilã quer. Parece que nada, nem ninguém, consegue pôr fim a este sofrimento.

É impossível ficar indiferente a tanta maldade:

1. Depois da morte de Laura, Francisca usa Daniela para se aproximar e conquistar Eduardo.

Francisca intimida Daniela e obriga-a a dizer ao pai que adora a tia

2. Depois de casar com Eduardo, Francisca consegue ficar com a guarda de Marta e Daniela que passaram a ser as suas filhas adotivas.

Francisca adopta Marta e Daniela

3. Para conseguir afastar Clara das irmãs, Francisca prepara uma armadilha para convencer Eduardo de que a sua filha mais velha é um perigo para os irmãos.

Francisca acusa Clara de tentar fugir com as irmãs e ela agride-a!

4.Eduardo descobre que Francisca o anda a trair e decide pedir-lhe o divórcio. Para o impedir, a vilã decide matá-lo e a pequena Daniela assiste a tudo.

5. Depois de ter assistido à morte do pai, Daniela foge de tudo e todos. A irmã mais nova de Clara anda desaparecida durante algum tempo até que, Francisca a descobre e decide raptá-la e matá-la com a ajuda de Telmo.

Francisca empurra Eduardo para a morte

Daniela espera por Marta quando é surpreendida por Francisca

Francisca quase asfixia Daniela mas não tem coragem de o fazer

6. Lobo consegue salvar Daniela e a criança dá entrada no hospital. Quando começa a recuperar, Francisca faz o que pode para a manter calada.

Francisca ameaça Daniela com uma seringa

7. Francisca quer que Daniela seja sua aliada na guerra contra Clara e por isso, começa a manipulá-la e a ameaçá-la.

Francisca ameaça matar Marta caso Daniela não colabore

8. Para conseguir manter a criança controlada e do seu lado, Francisca decide drogá-la!

Francisca dá medicação a Daniela para a pôr sonolenta

9. Daniela começa a sofrer ataques de ansiedade devido à pressão que está sujeita.

Daniela tem um ataque de ansiedade

10. Clara, Afonso, Marta e Daniela decidem fugir de Francisca e contam com a ajuda de Manel mas, tudo corre mal. Francisca recupera Daniela e obriga-a a ir depor contra o inspetoor e contra os seus próprios irmãos.

Francisca leva Daniela à PJ para denunciar Manel por ter sido cúmplice de Clara no rapto das irmãs!

11. Para impedir que Manel e Clara se casem, Francisca provoca um acidente de carro que deixa Marta inconsciente e Daniela em estado de choque.

Depois do acidente Marta perde a consciência

12. Para ter a certeza que a filha adotiva não lhe esconde nada, Francisca prepara sessões de hipnose.

Francisca induz Daniela em hipnose

12. O que Francisca mais quer é destruir a vida de Clara e o seu grande momento de glória foi quando conseguiu que a enteada fosse presa. A vilã obrigou Daniela a depor contra a própria irmã e Clara acabou por confessar o crime que cometeu para impedir que isso acontecesse.

Clara admite perante todos os presentes que participou no assalto

14. Graças a Clara e à sua família, Francisca perde a guarda de Marta e para se vingar, a vilã mata a cadela Zuzu. Mais uma vez, causa um enorme sofrimento a Daniela e prova que é capaz de tudo... até de matar!

Daniela sofre ao encontrar Zuzu no chão!

15. Francisca ameaça fazer mal a Daniela caso Marta não volte para casa e para deixar claro que não está para brincadeiras, foge com a criança!

Francisca ameaça Clara

Até quando é que Francisca vai ficar impune?