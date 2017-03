Resumo: 167º Episódio - 24 de março (sexta-feira)

(c).RuiCarlosMateus.1954

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No dia seguinte, Alice fica surpreendida ao saber que Diana está a trabalhar no supermercado. Ao ver a bebé Esperança, Dolores comenta que esta não se parece nada com Alice.

Ricardo chega ao hostel e encontra Preciosa a dormir num sofá. Esta passou a noite ali por não ter onde dormir. Fica irritado pois sente-se controlado e Preciosa sente-se cada vez pior por não conseguir agradá-lo.

Pilar surpreende Manel na sede da PJ e conta-lhe tudo sobre Francisca ter encomendado a morte de Laura e pede-lhe ajuda para abrirem o processo e fazerem nova investigação. Manel decide que vai ajudar Pilar nesse assunto.

Francisca procura Clara para lhe propor que lhe devolva Marta e as suas ações e, em troca, deixa-a ver Daniela sempre que quiser. Num acesso de raiva, Clara descontrola-se e agarra-lhe o pescoço e tenta estrangular a madrasta enquanto a acusa de ser uma assassina.

Afonso chega a tempo de impedir que Clara estrangule Francisca. Consegue separá-las a custo e ambos expulsam Francisca dali. Já a sós com o irmão, Clara confessa porque razão perdeu as estribeiras com a madrasta, deixando-o em choque.

Vicente fica incomodado ao saber, através de Bárbara, da proximidade de Pilar e Gonçalo.

Gisela chega atrasada à fábrica de azulejos e Armando repreende-a. Esta fica muito atrapalhada quando Quim aparece à sua procura e pede ao tio para que diga que ainda não chegou. Está comprometida por ter passado a noite com Lucas.

Lucas chega ao hostel, vindo da consulta de psiquiatria e partilha com Gabriel que se sentiu muito bem ao falar sobre o seu problema com alguém, sem se sentir julgado. Liliana dirige-se a Lucas para o repreender por andar a dormir com Gisela quando esta tem namorado.

No supermercado, Diana partilha com Preciosa que está muito nervosa por causa do exame que vai ter. Também a pressiona em relação aos desenhos que tem para apresentar a Edite e percebe que Ricardo a está a fazer infeliz.

Ricardo mostra as imagens das câmaras de vigilância que instalou na estação ferroviária. Não conseguiram chegar a nenhuma conclusão.

Francisca telefona a Telmo para cobrar este ter ido contar a verdade a Clara sobre a morte de Laura. Este troça da situação e ainda afirma que fará pior para garantir que esta será presa.

Contra todas as expectativas, Afonso vai à casa de Francisca e ameaça-a com um canivete. Esta recua assustada e grita por socorro. O seu segurança intervém e neutraliza Afonso.

Manel procura Clara e confessa já saber tudo sobre Francisca ter encomendado a morte de Laura. Garante que fará tudo para conseguir provar essas suspeitas.

De volta a casa, depois da operação à mama, Mafalda agradece a Sebastião e a Pilar por todo o apoio que lhe dão. Vicente aproveita um momento a sós com Pilar para confirmar a sua proximidade com Gonçalo mas esta não lhe dá saída.

Miguel mostra a Jorge o anel de noivado que comprou para pedir Bárbara em casamento. Mesmo sem lhe querer contar a verdade sobre ser casado, vai avançar com o pedido.

Liliana desabafa com Alice sobre os problemas de Preciosa e Ricardo e Nelson ouve a conversa, sem que ninguém o veja. No entanto, preocupado, acaba por intervir na conversa.

Afonso vai ao armazém de Lobo para que este lhe arranje uma arma. Lobo sabe quais são as suas intenções e não cede ao seu pedido.

Vicente janta com Gonçalo e não esconde o seu desagrado por este estar próximo de Pilar. Gonçalo defende-se e explica que são só amigos. Ricardo aparece e interrompe a conversa. Gonçalo convida-o para almoçar e este assente.

Nelson procura Preciosa para tentar saber o que se passa com ela mas esta não revela a causa da sua tristeza. Nelson ainda fica mais preocupado.

Diana chega a casa, em lágrimas porque o exame lhe correu muito mal. Jorge tenta minimizar a situação mas esta sente-se diminuída.