Clara já não tem medo do Lobo mau!

Ela faz tudo para proteger os irmãos e para ser feliz ao lado do homem que ama. Ele é um criminoso que não olha a meios para atingir os fins. Cada um vivia no seu mundo, até que Ricardo fez com que Lobo e Clara se cruzassem!

No início desta relação, tudo não passava de um ajuste de contas mas rapidamente, o ódio deu lugar ao amor. Depois de a maltratar, de a ameaçar e manipular, Lobo rendeu-se aos encantos de Clara e aquilo que sente por ela, tornou-se o seu ponto fraco!

Embora Clara continue a rejeitar o chefe do gangue, este não desiste em tentar redimir-se e mostrar-lhe que está disposto a tudo por ela. Será que Clara vai ser capaz de perdoá-lo e dar a Lobo a oportunidade que ele tanto quer?

É isso que vamos descobrir!

RECORDE OS MOMENTOS DE CLARA E LOBO:

1 - Clara e Lobo conhecem-se na exposição de Eduardo. O líder do gangue pergunta a Clara por Ricardo e tenta intimidá-la, mas Manel aparece no momento certo para salvá-la.

Lobo tenta intimidar Clara e Manel aparece para a salvar

2 - Clara e Lobo acabam por se tornar cúmplices no crime! Afonso está em dívida para com Lobo e Clara chega-se à frente para proteger o irmão, ajudando o líder do gangue a assaltar o museu. O inspetor Carlos, o pai de Manel, chega ao local, e acaba por morrer numa troca de tiros.

Com a ajuda de Clara, Lobo assalta o museu

3 - Ao descobrir que Clara namora com o filho do inspetor que morreu durante o assalto, Lobo ameaça fazer mal a Daniela e Marta. É no funeral do inspetor Carlos que Clara acaba o namoro com Manel.

Lobo ameaça Clara

4 - Clara e Afonso são apanhados pelo gangue do Lobo quando se preparavam para fugir. Com a intenção de os assustar, Lobo dá um tiro em Afonso e consegue que os dois aceitem trabalhar com ele para pagar a dívida.

Lobo dá um tiro em Afonso

5 - Lobo ameaça Manel e diz-lhe que é namorado de Clara. Mais tarde, o líder do gangue acaba por beijar Clara à força e leva uma chapada.

Lobo beija Clara à força

6 - Lobo salva Daniela das mãos de Francisca. O líder do gangue explica a Clara que a irmã está drogada e leva-a para o hospital.

Clara abraça a irmã, inconsciente e Lobo explica-lhe que está completamente drogada

7 - Clara não cede à chantagem e mostra a Lobo o vídeo do assalto ao museu. O líder do gangue fica preocupado, até porque Clara afirma que vai casar com Manel custe o que custar.

Clara mostra a Lobo o vídeo do assalto!

8 - Clara prepara-se para o casamento, quando recebe uma encomenda: uma gargantilha de ouro. Ao ler o bilhete, Clara apercebe-se de que se trata de um presente de Lobo.

Clara é surpreendida por um presente de Lobo!

9 - Quando Clara é condenada a dois anos de prisão, Lobo pede a Camila, a mãe do seu filho, para protegê-la. Algum tempo depois, Lobo visita Clara e informa-a de que a sua pena foi reduzida para um ano: "Agora sou eu que tenho uma dívida para contigo".

Lobo visita Clara na prisão para lhe comunicar que a sua pena foi reduzida

10 - Clara sai da prisão e é Lobo quem está à sua espera. Esta não lhe dá confiança e recusa a sua boleia.