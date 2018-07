Carmo (26 anos) gere uma casa de chá, com uma clientela sofisticada e hipster, que abriu com a ajuda da família. Tem epilepsia e isso provoca-lhe baixa autoestima, insegurança e timidez. É possessiva em relação ao irmão João. Tenta agradar a mãe. Carinhosa com a avó. Tem dificuldade em fazer novos amigos.