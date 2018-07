Alma e Coração é uma novela sobre a luta do bem contra o mal, num mundo realista, mas que não dispensa o fantástico. Uma história sobre a impossibilidade de fugirmos de quem somos e do nosso passado. Uma novela sobre a necessidade que temos de amar e ser amados. Mas também sobre o lado mais negro da natureza humana, o instinto de autopreservação e o que conscientemente somos capazes de fazer uns aos outros por vingança.

Benedita (38 anos) responde agora pelo nome de Diana. Quando desapareceu encontrou refúgio num circo itinerante. O carácter nómada circense ajudou-a a fugir do Porto e a manter o anonimato essencial à sua “nova” vida. No circo ninguém lhe fez grandes perguntas. De Portugal viajou para outros países, tendo corrido praticamente todo o mundo. Quando a reencontramos, está a tentar regressar ao seu país de origem, mais concretamente a Lisboa, onde arranja trabalho numa escola de artes circenses. Segura de que conseguiu fugir ao passado, Diana não imagina que está muito perto de o reencontrar.

Júlia (42 anos) é uma mulher que há vinte anos foi internada num hospital no Porto para fazer um transplante cardíaco devido a uma degeneração mixomatosa. Na operação, Júlia recebe o coração de Albano, o avô de Diana. Júlia sempre foi uma mulher bondosa, mas desde a operação o seu feitio parece ter-se alterado. A mulher doce e positiva deu lugar a uma pessoa cada vez mais amarga. A sua única preocupação aparenta ser a filha que adotou ilegalmente, e que pensa ser sua filha biológica. Na recuperação que fez no hospital, Júlia cruzou-se com um bebé que havia sido abandonado e que se encontra num lar de acolhimento, e devido a um apelo que não consegue explicar consegue ficar com aquela criança. Esse bebé recém-nascido é Vitória (19 anos), a filha de André e Diana. Vitória cresce e torna-se uma miúda de sorriso aberto, mas de alma negra. Júlia criou-a à sua imagem, sem grandes escrúpulos nem dilemas morais. Júlia conseguiu tornar Vitória naquilo que Albano queria transformar Diana.