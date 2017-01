Agarra a Música é um quiz show musical divertido e viciante que reúne a família e os amigos!

Todas as semanas, numa batalha de conhecimento e dotes musicais, duas novas equipas de celebridades acertam o compasso para provar que são os melhores.​

Neste jogo rápido e animado, a pista é sempre um tema musical apresentada através de performances ao vivo, vídeos ou jogos divertidos e originais. ​

​Cada pergunta tem sempre 4 opções de resposta, mas apenas uma está correta.

​O décor moderno e interativo, levanta as celebridades das cadeiras e põe todos a mexer porque quanto mais rápido acionar a resposta mais pontos pode ganhar.​

​E se o jogo é viciante em estúdio, em casa os espetadores não vão parar, porque pela primeira vez uma aplicação permite-lhe jogar do sofá em igualdade de condições com as estrelas, tudo em tempo real.​

Estreia dia 15 de janeiro na SIC!