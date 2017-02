Agarra a Música - 5º Programa

No quinto programa, Cláudia Vieira e João Paulo Rodrigues recebem no maior quiz musical Diana Chaves, Oceana Basílio, Nélson Rosado e Sérgio Rosado que se juntam aos capitães de equipa Luciana Abreu e Rui Unas. Para animar esta batalha musical, também contamos com as atuações de Matias Damásio e ATOA.

