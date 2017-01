Regulamento Passatempos "Agarra a Música"

PASSATEMPO – “Agarra a Música”

Introdução

1. O Passatempo “Agarra a Música” (doravante Passatempo) é um passatempo promovido pela SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (SIC), cujo prémio, concebido pela Sony Music, será a atribuição de 5 cds.

2. O modo de participação no Passatempo, bem como a forma de atribuição e entrega do Prémio são regulados pelo presente Regulamento.

O Passatempo

1. O presente Passatempo visa desafiar os participantes a responderem a uma pergunta sobre o Agarra a Música.

2. Os participantes terão obrigatoriamente de responder à questão bem como enviar os seguintes dados pedidos no formulário:

a. Nome completo

b. Idade

c. Morada completa

d. Telefone de contacto

e. E-mail

3. Só serão considerados elegíveis como potenciais vencedoras as participações para as quais esteja disponível informação que permita entrar em contacto com o respetivo participante.

Divulgação

A publicidade ao passatempo será feito pela SIC, no seu universo online, redes sociais e antena.

Requisitos dos participantes

1. Podem participar no Passatempo todas as pessoas com residência em Portugal.

2. O presente Passatempo está vedado a todos os trabalhadores, colaboradores e estagiários, incluindo seus descendentes, do Grupo Impresa, assim como de todas as empresas participadas destas.

Seleção do Vencedor

1. São considerados vencedores as 5 primeiras participações que respondam corretamente à pergunta e que tenham o formulário devidamente preenchido.

3. Não há lugar a recurso das decisões sobre o passatempo, que são definitivas.

4. Os vencedores serão anunciados na página do passatempo no máximo 3 dias depois da sua publicação.

Entrega do Prémio

1. O prémio será enviado por CTT pela Sony Music.

Política de Privacidade

1. Os dados pessoais são indispensáveis à participação no Passatempo, a omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelo participante são da sua única e inteira responsabilidade.

2. Os participantes autorizam a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (SIC) a tratar os respetivos dados pessoais, em conformidade com a legislação aplicável à proteção da privacidade e dos dados pessoais, para fins previstos neste Regulamento, sendo garantido ao participante o direito de acesso, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, nos termos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, mediante comunicação dirigida à SIC, enviado por correio postal, para Estrada da Outurela, n.º 119, 2794-052 Carnaxide, Portugal.

Alterações

1. A SIC reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir alterações e aditamentos ao presente Regulamento, sem necessidade de prévia comunicação aos participantes ou interessados, e de modificar ou suspender, de forma temporária ou definitiva, o presente passatempo em qualquer momento, nomeadamente, e não só, no caso de anomalia informática, situações imprevistas ou excecionais, ou em caso de verificação de atuações que possam implicar a prática de ilícitos.

2. A SIC é responsável pela gestão das participações. Todas as ações desenvolvidas no sítio da internet pelos participantes são monitorizadas e penalizadas quando se verifique que têm um fim fraudulento.

3. A SIC reserva-se o direito de excluir os participantes que, deliberadamente, tentem viciar as suas regras ou que pratiquem comportamentos que lesem os objetivos prosseguidos pelo presente Passatempo.

4. A SIC não se responsabiliza pelo cancelamento do Passatempo, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à SIC.

Disposições finais

A participação no presente Passatempo implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem reservas, dos termos previstos no presente Regulamento.