A Lei do Amor - Resumo de 1 a 7 de maio

Helô sofre uma queda e teme perder seu bebê novamente. Letícia pede o divórcio a Tiago.

Tiago afirma que ama Letícia e não quer se separar dela. Helô confirma com a médica que está tudo bem com o bebê. Tião rejeita Magnólia. Ana Luiza repreende Tiago por ter ficado com Marina. Tiago confronta Marina. Antônio pede permissão a Ruty Raquel para beijar Jéssica. Tião finge que esteve com outras mulheres para irritar Magnólia. Helô conforta Letícia, e Pedro aconselha Tiago. Ana Luiza orienta os estudos de Vitória. Jáder não gosta de ver Robinson envolvido com a política. Salete se recusa a ajudar Mileide. Antônio desiste de beijar Jéssica. Jáder beija Ruty Raquel. Laura sente ciúmes de Stelinha com Helô. Ciro garante a Yara que não é pai do filho de Vitória. Magnólia acredita que Caio é filho de outro homem.

Magnólia ofende Vitória e a acusa de ter traído Ciro. Ciro fala com Yara que não há possibilidade de Caio ser seu filho. Zuza e Xanaia apoiam Vitória. Antônio aconselha Tiago. Flávia decide procurar Tião. Mileide desconfia de Jáder. Ruty Raquel confessa a Antônio que beijou Jáder. Augusto afirma a Vitória que a ama e que é o pai de seu filho. Luciane aconselha Pedro a ter atenção com Laura. Helô confronta Marina. Marina vai à casa de Tião atender Magnólia. Antônio beija Jéssica, e Ruty Raquel volta a se envolver com Jáder. Tião nega o dinheiro pedido por Flávia. Pedro, Helô e Letícia se surpreendem com a chegada de Laura. Marina defende Tião de Flávia.

Tião expulsa Flávia e Marina de sua casa. Tiago vai atrás de Marina. Helô afirma a Pedro que não confia nele. Tiago pede para conversar com Marina, enquanto Flávia observa os dois. Jéssica fica furiosa com Antônio. Ruty Raquel foge de Jáder. Magnólia questiona Tião sobre Marina. Laura tenta criar um clima entre ela e Pedro. Juninho critica Yara ao saber de seu envolvimento com Ciro. Misael não aceita que Flávia tenha pedido dinheiro para Tião. Letícia sente-se mal e Tiago a ampara. Suely incentiva Gustavo a tentar reatar com Salete. Salete recebe flores de Leonardo. Sílvia visita Vitória. Letícia teme a possibilidade de estar grávida. Magnólia comenta com Gigi sua ideia para acabar com a chantagem de Tião. Jáder e Ruty Raquel tentam convencer Robinson a desistir de entrar para a política. Suely pede para conversar com Salete. Pedro convida Laura para trabalhar na tecelagem. Magnólia pede para Marina ajudá-la a provar a culpa de Tião na morte de Isabela e Zelito.

Magnólia pede para Marina fingir ser Isabela para Tião. Hércules cuida de Tiago. Laura pede para pensar na proposta de Pedro. Suely pede para Salete devolver o emprego de Gustavo. Vitória lamenta por não saber quem é o pai de Caio. Yara e Ciro passam a noite juntos. Magnólia enfrenta Tião. Tiago tenta falar com Letícia. Luciane adverte Pedro sobre as intenções de Laura. Helô discute com Laura e Pedro fica indignado. Edu se preocupa com Letícia. Tiago pede para Helô ajudá-lo a reatar com Letícia. Antônio hostiliza Marina. Tião leva Aline para casa e Magnólia fica furiosa. Antônio termina o namoro com Ruty Raquel. Robinson decide deixar a política. Salete e Augusto escolhem a empresa de Leonardo para trabalhar com a prefeitura. Letícia passa mal e Helô a leva para o hospital. Laura decide ficar no Brasil. Marina enfrenta Tião e afirma a ele que é Isabela.

Marina acusa Tião pela morte de Zelito e Magnólia grava toda a conversa. Pedro comemora a decisão de Laura de ficar no Brasil. Ana Luiza diz a Elio que Marina não é uma pessoa boa. Tiago descobre que Letícia está no hospital. Salete expulsa Leonardo de seu gabinete. Antônio pede Jéssica em namoro e Robinson se irrita. Jáder decide ficar com Ruty Raquel e Mileide finge não se abalar. Misael cobra a presença de Yara em casa. Ciro é assaltado. Pedro comunica que Laura assumirá a tecelagem e Luciane não gosta. Laura convida Pedro para sair. Magnólia fica tensa com as ameaças de Tião a Marina. Letícia pede para Helô avisar a Pedro sobre seu estado. Laura e Pedro se beijam. Helô flagra Pedro e Laura juntos.

Pedro e Helô discutem e Laura sai apressada com Stelinha. Letícia se preocupa com os pais e Edu a leva para o laboratório. Helô passa mal e pede ajuda a Ana Luiza. Tião desconfia de que Magnólia ajudou Marina. Gigi comemora o fim do namoro de Antônio e Ruty Raquel. Misael e Flávia se reconciliam. O carro de Ciro é encontrado. Mileide alerta Salete. Helô implora para Ana Luiza não contar a Pedro sobre sua gravidez. Pedro pede que Laura continue na mansão e na tecelagem. Salete e Augusto decidem manter a empresa de Leonardo como a vencedora da licitação. Venturini e Mileide têm uma ideia para trazer Robinson de volta para política. Laura avisa a Helô que lutará para ficar com Pedro. Pedro se aconselha com Zuza. Tiago vai ao encontro de Marina e a vê sendo ameaçada por Tião. Helô conta para Letícia sobre sua briga com Pedro. Laura se declara a Pedro. Tiago invade o quarto de Marina e surpreende Tião.