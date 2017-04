A Lei do Amor - Resumo de 3 a 9 de abril

Pedro se surpreende com a revelação de Laura, mas a deixa sozinha quando ouve o chamado de Helô. Marina é rude com Flávia. Letícia comenta com Antônio que não confia em Marina. Ciro confessa a Yara que foi ameaçado por Magnólia. Tião tenta convencer Magnólia a se casar com ele. Pedro confirma a perda de seu filho com Helô. Magnólia e Tião fazem um pacto. Elio pede para Flávia não acreditar em Tião. Tiago tenta não pensar em Marina. Salete mente para não ir com Suely visitar Gustavo. Yara afirma a Pedro que Ciro irá colaborar com as investigações contra Magnólia. Letícia descobre que Pedro tem uma filha com Laura. Gigi convida Jéssica para jantar em sua casa com Antônio e Olavo. Flávia convence Salete a visitar Gustavo. Edu vai ao cinema com Marina. Juninho implora que Misael não se separe de Yara. Ciro exige que Olavo consiga proteção para Sílvia. Tião alerta Magnólia sobre Ciro. Mileide vê fotos de Ruty Raquel e Jáder juntos e fica enciumada. Pedro se emociona ao ver fotos de Stelinha. Tiago se surpreende ao encontrar Marina com Edu.

Letícia reclama da presença de Marina e Helô tenta consolar a filha. Zuza fala para Pedro contar a verdade para Helô. Augusto afirma que não quer que Ciro se aproxime de Caio. Antônio vê as fotos de Ruty Raquel com Jáder e decide se vingar da namorada. Misael discute com Yara por causa de Ciro. Letícia reclama de Pedro ter demorado a voltar para casa. Laura comenta com Tião que trará Stelinha para conhecer Pedro. Tiago pede para Edu se afastar de Marina. Gigi avisa a Magnólia que Ciro irá depor contra ela. Suely e Salete visitam Gustavo. Letícia e Tiago discutem por causa de Marina. Pedro deixa Helô sozinha em casa. Tiago intercepta Marina no SPA. Tião conta para Helô que Pedro tem uma filha com Laura.

Helô sofre com a revelação de Tião. Marina enfrenta Tiago. Luciane entrega a Pedro uma caixa com celulares descartáveis usados por Magnólia. Helô briga com Pedro. Ciro avisa a Sílvia que um policial fará sua segurança. Helô conta para Pedro que soube por Tião da filha que ele teve com Laura. Tiago faz as pazes com Letícia. Gigi demite Jáder e Ruty Raquel. Ciro inicia seu depoimento contra Magnólia. Yara consola Helô. Magnólia pede para Tião disponibilizar seus advogados para defendê-la. Antônio tenta ajudar Ruty Raquel e Jáder. Marina pede para se encontrar com Tiago. Helô decide falar com Tião. Luciane avisa a Olavo sobre o paradeiro de Magnólia. Marina encontra com Tiago em sua sala na tecelagem. Magnólia é intimada a comparecer à delegacia. Helô ouve Tião falar com Laura.

Helô discute com Tião e passa mal. Letícia flagra Marina massageando Tiago. Yara leva Helô para o hospital e avisa a Pedro. Helô é levada às pressas para uma cirurgia. Depois de falar com Ciro, Suely pede a Salete que não denuncie Gustavo. Antônio decide trabalhar no posto e Robinson sente ciúmes de Jéssica. Gigi exige que Ruty Raquel e Jáder cumpram o aviso-prévio no SPA. Pedro tenta saber notícias sobre o estado de Helô. Tião comemora com Magnólia o sucesso de seu plano contra Helô. Misael se encontra com Flávia. Pedro tenta falar com Laura. Venturini liga para Luciane. Pedro acusa Laura de ser cúmplice de Tião. Ciro sai da cadeia. Pedro sofre ao lado de Helô e toma uma decisão. Magnólia chega para o seu depoimento. Ciro vai à casa de Augusto e Misael avisa ao prefeito. Pedro invade a casa de Tião.

Pedro ameaça Tião. Augusto exige que Ciro saia de sua casa. Vitória conta para Sílvia por que Caio nasceu antes do tempo. Helô tem uma parada cardíaca e Letícia se desespera. Magnólia fica tensa quando vê a caixa com os celulares descartáveis que usava com o delegado. Ciro encontra a câmera que Pedro e Ana Luiza instalaram em seu quarto. Laura tenta se desculpar com Pedro. Tião faz um novo interrogatório com Magnólia. Luciane avisa a Hércules sobre a volta de Venturini. Salete deixa Antônio trabalhar no posto e Jéssica se anima. Jáder convida Ruty Raquel para sair. Antônio pede para Marina se afastar de Tiago. Flávia conta para Salete sobre sua conversa com Misael. Misael se preocupa com a aproximação de Yara e Ciro. Letícia e Edu se despedem de Helô. Magnólia se preocupa com a liberdade de Ciro. Letícia esquece seu celular no hospital e volta para buscar o aparelho. Marina beija Tiago.

Letícia volta para o hospital e estranha o clima entre Marina e Tiago. Pedro afirma que Helô é sua prioridade. Tiago conta que Marina o beijou, mas Letícia não acredita. Augusto reclama por Vitória querer levar Caio para visitar Sílvia. Tião manda Valdir seguir Ciro. Xanaia descobre que Aline entrou para a agência. Ciro se anima com a visita de Yara. Juninho não conta para Misael sobre Aline. Flávia se aconselha com Mileide. Pedro e Helô fazem as pazes. Marina liga para Tiago. Salete é fotografada com Gustavo na clínica de reabilitação. Gledson vai ao posto atrás de Wesley, mas fica frustrado ao vê-lo com o filho. Antônio aconselha Letícia a se aproximar de Marina. Olavo arma para Ciro gravar sua conversa com Magnólia. Robinson fica incomodado com Antônio. Valdir avisa a Tião que Ciro foi para o seu apartamento. Wesley convida Gledson para sair. Letícia faz massagem com Marina. Magnólia se surpreende com a visita de Ciro.