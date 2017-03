A Lei do Amor - Resumo de 27 de março a 2 de abril

Pedro fica radiante com a notícia da gravidez de Helô. Tião manda Valdir executar seu plano contra a mãe de Laura. Magnólia é expulsa da casa de seu neto. Mileide descobre que Jáder é casado. Ana Luiza conta para Tiago que o exame feito em Marina deu negativo. Laura decide contar para Pedro sobre a paternidade de sua filha, mas desiste ao saber que sua mãe foi atropelada. Gigi não deixa Magnólia morar em seu SPA. Tião ajuda Laura a voltar. Flávia consegue o material de Isabela para fazer o exame de DNA. Tiago vê Marina.

Tiago decide seguir Marina. Magnólia tenta convencer Sílvia a deixá-la morar em sua casa. Magnólia procura Salete. Tiago se impressiona com a habilidade de Marina na piscina e se convence de que ela é Isabela. Luciane não deixa Hércules ajudar Magnólia. Elio consegue o material de Marina para fazer o exame de DNA. Edu chama Flávia para ir a sua festa de aniversário. Pedro acredita que Ciro foi ameaçado por Magnólia. Yara vê Misael beijar Flávia. Pedro pede para Tiago não se encontrar com Marina antes do resultado do exame de DNA. Tião aparece na festa de Edu. Tiago tem um pesadelo com Isabela e decide procurar Marina.

Tiago e Marina discutem. Magnólia reclama da hospitalidade de Padre Paulo. Luciane decide se mudar com a família para a Casa Leitão. Gigi oferece um emprego de vendedora para Magnólia. Tiago afirma a Pedro que Marina é Isabela. Salete aconselha Flávia a se afastar de Misael. Juninho conta a Augusto que viu Magnólia jogar, de forma suspeita, uma sacola na represa. Tiago discute com Letícia. Marina faz massagem em Helô. Elio pega o resultado do exame de DNA. Augusto conta para Pedro que se encontrou com Ciro. Tião salva Magnólia.

Tião leva Magnólia para sua casa. Ana Luiza conta para Tiago o resultado do exame de DNA. Augusto fala para Pedro que Magnólia assassinou Beth. Yara exige que Salete afaste Flávia de Misael. Augusto declara o desaparecimento de Beth. Helô revela a Marina o resultado do exame de DNA. Salete defende Flávia. O delegado aceita a denúncia de Augusto e traz Ciro para um novo depoimento. Sílvia avisa a Yara que irá morar com Vitória. Magnólia vê o ferro com que marcou Tião no quarto e se assusta. Ciro não acusa Magnólia. Salete percebe o clima entre Jéssica e Robinson. Tiago encontra Marina. Tião pede Magnólia em casamento.

Magnólia não acredita no pedido de casamento de Tião. Marina aceita sair com Tiago. Helô tenta convencer Letícia a não se preocupar com Marina. Tião rasga os documentos que comprovam as dívidas de Magnólia. Antônio exige que Tiago volte para a terapia. Augusto aceita que Sílvia more em sua casa. Misael discute com Yara. Tiago conta para Letícia que se encontrou com Marina. Mileide afirma que Magnólia irá se reerguer. Helô tem um mau pressentimento e Pedro tenta falar com Letícia. Laura volta de viagem. Marina vai à casa de Tiago e Letícia fica furiosa. Flávia pede para Elio ajudá-la a conhecer Marina. Helô sente-se mal e Pedro pede para ela descansar. Laura garante a Tião que falará com Pedro sobre sua filha. Mileide afirma a Robinson que Camila não voltará. Jáder pede para conversar com Ruty Raquel. Flávia vai ao SPA falar com Marina. Yara visita Ciro na cadeia. Helô tem um sangramento. Laura conta a Pedro que tem uma filha com ele.

Pedro se surpreende com a revelação de Laura, mas a deixa sozinha quando ouve o chamado de Helô. Marina é rude com Flávia. Letícia comenta com Antônio que não confia em Marina. Ciro confessa a Yara que foi ameaçado por Magnólia. Tião tenta convencer Magnólia a se casar com ele. Pedro confirma a perda de seu filho com Helô. Magnólia e Tião fazem um pacto. Elio pede para Flávia não acreditar em Tião. Tiago tenta não pensar em Marina. Salete mente para não ir com Suely visitar Gustavo. Yara afirma a Pedro que Ciro irá colaborar com as investigações contra Magnólia. Letícia descobre que Pedro tem uma filha com Laura. Gigi convida Jéssica para jantar em sua casa com Antônio e Olavo. Flávia convence Salete a visitar Gustavo. Edu vai ao cinema com Marina. Juninho implora que Misael não se separe de Yara. Ciro exige que Olavo consiga proteção para Sílvia. Tião alerta Magnólia sobre Ciro. Mileide vê fotos de Ruty Raquel e Jáder juntos e fica enciumada. Pedro se emociona ao ver fotos de Stelinha. Tiago se surpreende ao encontrar Marina com Edu.