A Lei do Amor - Resumo de 13 a 19 de março

Wesley promete a Salete que ajudará Suely na busca por Gustavo. Ciro visita Vitória, que o expulsa de seu quarto. Ciro descobre que Magnólia tirou a vida de Beth e jura vingança. Tião conta seus planos contra Pedro e Helô para Magnólia. Yara tenta se reaproximar de Misael. Ciro surpreende Vitória na casa de sua mãe.

Vitória se desespera com a chegada de Ciro, que finge não a conhecer diante de Sílvia. Laura chega ao Brasil. Ciro arma para que Vitória o flagre com Magnólia. Antônio vê Marina e acredita que se trata de Isabela. Tião insinua que Laura acabará desejando permanecer no Brasil. Ciro marca um encontro com Magnólia. Luciane desconfia da saída de Magnólia. Fausto, Pedro e Ana Luiza registram, através das câmeras escondidas, o encontro amoroso entre Ciro e Magnólia. Vitória vai à casa do ex-marido e descobre que a amante de Ciro é sua mãe.

Vitória se desespera, foge, quase sofre um acidente e entra em trabalho de parto na rua. Ciro garante a Magnólia que não a ama mais. Vitória dá à luz e é levada para o hospital. Augusto afirma a Pedro que é o pai de Caio. Marina se aproxima de Ruty Raquel. Ciro insinua a Magnólia que Vitória, Pedro e Ana Luiza sabem de seu relacionamento. Edu visita Flávia. Jéssica impede que Wesley revele a Salete que encontrou Gustavo na cracolândia. Tião descobre que Laura tem uma filha. Augusto, Pedro, Ana Luiza e Helô confortam Vitória. Tião acredita que Marina é Isabela.

Tião ofende Marina, acreditando se tratar de Isabela, e lhe oferece dinheiro para sair do país. Antônio garante a Ruty Raquel e Gigi que viu Isabela. Mileide decide expulsar Jáder de casa, e Gledson e Robinson interferem. Ciro impede que Sílvia visite Vitória. Envergonhado, Gustavo se esconde de Salete e Wesley. Tião pede que Valdir investigue Marina. Salete promete a Suely que resgatará Gustavo. Augusto, Pedro e Helô convencem Vitória a fingir que não sabe sobre Ciro e Magnólia. Gigi pede que Marina confie nela. Fausto afirma que acabará com Magnólia.

Fausto manda Pedro e Helô prepararem a exposição para desmascarar Magnólia. Augusto expulsa Magnólia do quarto de Vitória. Gigi ameaça analisar o DNA de Marina. Tiago e Letícia recebem notícias de Camila sobre Vitória. Pedro teme pela saúde mental de Vitória. Flávia ouve Misael cantando para Yara e Ritinha. Salete garante a Suely que vai resgatar Gustavo. Tião apresenta Laura para Magnólia. Pedro avisa a Magnólia que uma exposição sobre a tecelagem será feita na galeria de Helô. Ana Luiza leva Fausto até a galeria de Helô. Ciro chega para a exposição, mas se esconde ao ver o delegado. Tião faz um discurso em favor de Magnólia. Helô revela o vídeo de Magnólia e Ciro juntos.

Todos ficam revoltados com as cenas. Salete aconselha Gustavo a se internar. Magnólia acusa Helô de forjar os vídeos contra ela. Fausto enfrenta Magnólia. Ciro resgata o dinheiro que pegou da amante. Fausto fica de pé e revela tudo o que sabe sobre seu atentado. Ciro apressa Sílvia para fugir com ele. Pedro fala com Marina, mas não consegue apresentá-la a Helô. Letícia consola Tiago. Tião descobre que Magnólia o reconheceu e promete se vingar. Fausto se sente mal e pede para Ana Luiza reunir a família. Mileide tem um pressentimento com Fausto. Fausto se despede da família.

Todos choram a morte de Fausto . Ana Luiza avisa a Pedro que Ciro fugiu. Magnólia tem uma crise de riso ao saber da morte de Fausto. Ciro pede para Yara cuidar de Sílvia. Magnólia vai ao velório de Fausto. Marina pede para Gigi falar sobre Isabela. Magnólia fica tensa ao saber que o delegado pode prender Ciro. Helô obriga Yara a revelar o paradeiro de Ciro. Augusto tenta impedir Vitória de discutir com a mãe. Valdir entrega a Tião o dossiê sobre Marina. Sílvia estranha quando é chamada pelo motorista por outro nome e pede explicações ao filho. Ciro é preso .

Mileide pede para Yara dar um recado a Helô. Ruty Raquel fala com Marina sobre Tiago. Pedro conta para Magnólia que Ciro foi preso. Yara leva Silvia para sua casa. Ciro afirma ao delegado que Magnólia assassinou Beth. Tião vai ao antigo apartamento de Marina. Salete encontra Gustavo em sua casa. Laura decide se encontrar com Pedro. Magnólia é levada para a delegacia. Helô vê Tiago falando com Laura sobre Pedro. Silvia ouve Misael ofendendo Ciro. Magnólia se assusta ao ver Ciro na delegacia. Antônio pede para conversar com Marina. Laura encontra Pedro.