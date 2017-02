A Lei do Amor - Resumo de 13 a 19 de fevereiro

Magnólia e Tião trocam ofensas com Helô e Pedro. Fininho rouba o celular de Gledson. Tião é avisado de quando o novo atentado contra Fausto irá acontecer. Luciane prende Hércules no quarto. Letícia chama Pedro de pai. Jéssica avisa a Bruno que desistiu de ir para o Canadá. Fininho manda, do celular de Gledson, uma mensagem para Jáder. Helô chega ao escritório a tempo de impedir que Fininho cumpra sua ordem contra Fausto. Elio convoca o delegado e Magnólia fica furiosa. Pedro entrega ao delegado a seringa que seria usada contra Fausto. Zuza fica nervosa ao saber que Bruno não irá mais para o Canadá. Pedro invade o quarto de Magnólia.

Pedro discute com Magnólia. Ana Luiza, Pedro e o delegado veem as imagens da câmera do escritório. Helô fala o que viu antes do atentado e Pedro acredita que a mandante do crime seja Magnólia. Tiago fica encantado com Letícia. Ana Luiza e Elio ficam juntos no quarto de Vitória. Tião é ameaçado por Valdir. Magnólia exige que Helô mude o depoimento que deu para o delegado. Vitória fica nervosa ao saber que Sílvia quer ter um neto. Pedro pede a moto de Tiago emprestada. Elio afirma ao delegado que todos os crimes que aconteceram em São Dimas estão interligados. Magnólia percebe Pedro a seguindo e arma uma armadilha com Ciro.

Magnólia disfarça que notou Pedro a seguindo. Antônio conta para Tiago que ele beijou Letícia em Ilhabela. Miro aconselha Tião a ser gentil com Helô para reconquistar Letícia. Jéssica conta para Bruno que Zuza quer que ela vá com ele para o Canadá. Ana Luiza pede para Elio instalar um GPS no carro de Magnólia. Hércules pede para Mileide redigir seus discursos. Ciro volta para casa de Silvia e Augusto conta para Vitória. Pedro e Ana Luiza veem Ciro tentando abrir o cofre na casa de Sílvia. Fininho é descoberto pela Polícia e Pedro o reconhece. Tiago beija Letícia e pede para reatar o noivado.

Letícia não aceita o pedido de Tiago. Ciro exige que Magnólia lhe dê a senha do cofre da casa de Sílvia. Leila sugere que Cidália consulte um médico. Ruty Raquel manda Mileide procurar Sansão. Fininho escapa de um assassino de aluguel e pede ajuda a Gustavo. Gustavo encontra Robinson desmaiado no depósito. O delegado encontra o corpo do assassino de aluguel. Elio instala um rastreador no carro de Magnólia. Helô comenta com Pedro que Tião é obcecado por Magnólia. Tiago tenta reconquistar Letícia. Bruno flagra Jéssica dando dinheiro para Fininho. Pedro e Helô invadem a sala de Tião e encontram Magnólia discutindo com ele.

Bruno oferece ajuda médica para Fininho e ele recusa. Gustavo esbarra com Fininho. Jéssica conta sua história para Bruno. Ele diz que precisa de um tempo para digerir tudo o que ouviu. Pedro discute com Magnólia. A polícia encontra Fininho na rua, mas ele consegue fugir. Mag conversa com Tião. Vitória fala de Ciro para Beth. Misael e Yara discutem. Beth pressiona Ciro. Hércules arma para Luciane não ir ao comício. Mag descobre um localizador em seu carro. Mag discute com Ana Luiza. Elio defende Ana Luiza. Tiago beija Letícia. Ciro leva Beth à casa de Sílvia. Misael conversa com Leila. Hércules vai ao comício. Ciro consegue abrir o cofre e vê que não tem nada. Ciro questiona Mag na frente de Pedro.

Mag pede para conversar a sós com Ciro e o questiona. Mag conta que usou o dinheiro do cofre de Sílvia para a campanha de Hércules e se declara para Ciro. Flávia encontra Cidália. Tião se irrita com a provocação de Edu e Juninho. Flávia questiona Cidália sobre seu pai. Cidália avisa que ele não presta. Vitória questiona Mag sobre Ciro. Salete volta e conversa com Jéssica e Flávia. Letícia beija Tiago. Ele diz que quer ficar noivo novamente e lhe dá uma aliança. Mag diz a Ciro que lhe devolverá parte do dinheiro, e ele comemora com Beth. Mag vai até a casa de Silvia.