Semana de 6 a 12 de fevereiro

Ana Luiza pede socorro a Pedro por mensagem. Misael conta para Tiago, Letícia e Magnólia que viu Ciro sabotando os teares. Vitória ouve Magnólia discutir com Ciro e invade o quarto da mãe. Luciane comenta com Letícia e Tiago que torce para que eles voltem a namorar. Salete pede para Gustavo acompanhá-la à periferia de São Dimas para um comício. Hércules se incomoda com Claudionor, que fez o pedido das roupas para Luciane. Gustavo teme que Salete descubra seu passado. Vitória tenta descobrir com Pedro e Helô o segredo que escondem sobre Ciro. Flávia é hostil com Tiago ao vê-lo com Letícia. Magnólia convida Tião para sair e Gigi se surpreende. Fausto consegue ficar de pé. Helô aconselha Yara a se entender com o marido. Misael procura Flávia no posto. Ruty Raquel ouve Antônio elogiar Jéssica e fica furiosa. Salete passa a noite com Gustavo, mas não vê sua tatuagem. Yara discute com Misael. Vitória descobre que Ciro tem uma amante e exige que Pedro conte quem é.

Pedro tenta acalmar Vitória. Ana Luiza revela para a tia que a mãe de Ciro se chama Sílvia. Magnólia manipula Tião. Jáder conta para Pedro que Fausto ficou de pé. Vitória tenta descobrir o endereço de Sílvia. Ciro pensa em viajar com Beth. Magnólia incentiva Tião a tirar a vida de Fausto. Flávia comenta com David que pensa em conhecer seus pais biológicos. Robinson e Camila sugerem que Elio surpreenda Ana Luiza. Flávia pede para Misael compreender Yara. Tiago sonha com Isabela. Jessica percebe o clima entre Gustavo e Salete. Vitória flagra Ana Luiza vigiando Ciro. Pedro afirma a Tiago que irá afastar Ciro da empresa. Flávia comenta com Salete que quer conhecer seus pais biológicos. Luciane leva as costureiras para sua casa. Leila apresenta a mãe biológica de Flávia para Santa. Tião e Magnólia falam do encontro que tiveram para Miro e Gigi, respectivamente. Tiago discute com Ciro. Helô diz a Pedro que pode ter problemas para engravidar novamente. Tião manda Valdir acabar com Fausto. Salete decide assumir seu romance com Gustavo. Vitória vai à casa de Sílvia.

Vitória chega na casa de Silvia e lê pra ela. As duas conversam e Silvia fala de Maria, esposa de Ciro. Vitória fica impactada com tantas revelações, mas não desconfia que Maria é, na verdade, Magnólia. Tião diz para Valdir dar um jeito de acabar com Fausto. Pedro e Helô conversam sobre gravidez. Jéssica flagra Salete beijando Gustavo. Magnólia chega em casa, vê as costureiras e fica furiosa com Hércules. Jornalistas chegam na mansão Leitão para entrevistar as costureiras sobre a confecção de Luciane. Bruno diz para Jéssica que recebeu um convite para fazer uma especialização no Canadá. Jéssica não simpatiza muito com a ideia. Tiago, depois de uma discussão com Ciro na tecelagem, pega a moto e vai para Ilhabela. Salete vai à mansão Leitão para falar com Cidália. Cidália confessa para Salete que precisa pensar sobre o assunto. Salete mostra uma foto de Flávia e Cidália chora, emocionada, mas lembrando do trauma que sofreu com o pai da criança. Vitória conta para Augusto que foi à casa de Sílvia e que precisa descobrir quem é Maria. Salete explica para Flávia a conversa que teve com Cidália. Mag conta para Tião que estão programando uma festa para Analu e que Fausto ficará exposto. Tiago está em Ilhabela, chove muito, e Letícia vai atrás dele, preocupada. Letícia encontra Tiago na praia, estirado na areia.

Letícia fica supresa com beijo de Tiago e percebe que ele está com febre. Leticia cuida de Tiago. Flavia confessa para Salete que ficou arrasada porque Cidália ainda não falou com ela. Magnólia convida Tião para a festa de Analu. Tião diz para Valdir que ele vai "fazer o serviço" com Fausto na festa, mas tem que parecer morte natural. Fininho avisa pra Gustavo que ele vai ter que colocá-lo na festa de Fausto. Gustavo diz que não vai fazer, mas Fininho ameaça contar a verdade sobre ele pra todos. Helô vai num especialista para saber das suas chances de engravidar. Vitória vai novamente na casa de Silvia para ler pra ela. Silvia conta para Vitoria que o casamento de Ciro com Maria está em crise e que ele arrumou uma amante. Vitória fica ainda mais chocada. Leticia e Tiago voltam de Ilhabela. Beth ouve a conversa de Augusto e Vitória sobre Ciro. Começa a festa de Analu. Tião chega na festa e vai ao encontro de Magnólia. Os frentistas chegam para animar a festa e entre eles está Fininho.

Magnólia e Tião trocam ofensas com Helô e Pedro. Fininho rouba o celular de Gledson. Tião é avisado de quando o novo atentado contra Fausto irá acontecer. Luciane prende Hércules no quarto. Letícia chama Pedro de pai. Jéssica avisa a Bruno que desistiu de ir para o Canadá. Fininho manda, do celular de Gledson, uma mensagem para Jáder. Helô chega ao escritório a tempo de impedir que Fininho cumpra sua ordem contra Fausto. Elio convoca o delegado e Magnólia fica furiosa. Pedro entrega ao delegado a seringa que seria usada contra Fausto. Zuza fica nervosa ao saber que Bruno não irá mais para o Canadá. Pedro invade o quarto de Magnólia.

Pedro discute com Magnólia. Ana Luiza, Pedro e o delegado veem as imagens da câmera do escritório. Helô fala o que viu antes do atentado e Pedro acredita que a mandante do crime seja Magnólia. Tiago fica encantado com Letícia. Ana Luiza e Elio ficam juntos no quarto de Vitória. Tião é ameaçado por Valdir. Magnólia exige que Helô mude o depoimento que deu para o delegado. Vitória fica nervosa ao saber que Sílvia quer ter um neto. Pedro pede a moto de Tiago emprestada. Elio afirma ao delegado que todos os crimes que aconteceram em São Dimas estão interligados. Magnólia percebe Pedro a seguindo e arma uma armadilha com Ciro.

