A Lei do Amor - Resumo de 23 a 29 de janeiro

Pedro é ferido. Salete denuncia Tião na delegacia. Zuza cuida de Pedro. Letícia se sensibiliza com o estado de Pedro. Pedro leva a câmera que encontrou no escritório de Fausto à polícia. Tiago, Ana Luiza e Elio criam uma campanha para encontrar Isabela. Gledson ameaça Mileide para afastá-la de Hércules. Magnólia presta esclarecimentos na Polícia Federal. Tião aceita os termos de Helô para o divórcio, a fim de agradar Letícia. Salete leva Jéssica à Delegacia de Mulheres. Olavo entrega a Helô as chaves e a escritura da galeria de arte. Ciro convida Beth para jantar. Luciane concede informações sobre Magnólia para Elio. Tiago confunde Vanessa com Isabela. Pedro pede Helô em casamento.

Pedro e Helô se amam. Letícia enfrenta Tião. Bruno apresenta Jéssica para Zuza, que não simpatiza com a menina. Ciro e Beth saem para dançar e Magnólia se incomoda. Tião recebe uma intimação da Delegacia de Mulheres. Camila vê Ciro sair do quarto de Magnólia e conta para Pedro. Magnólia furta dinheiro do cofre na casa de Silvia. Beth afirma a Vitória que ela é uma ameaça para a campanha de Augusto. Fausto se desespera quando Pedro diz que seguirá Magnólia. Magnólia denuncia Luciane. Policiais apreendem as mercadorias de Gledson e Luciane. Pedro questiona Magnólia sobre sua relação com Ciro. Tião procura Helô.

Tião é rude com Helô. Magnólia disfarça sua insegurança diante de Pedro. Ana Luiza ajuda na recuperação de Fausto. Tiago encontra o colar de Isabela em sua mochila. Salete comenta com Gustavo sobre o desaparecimento do dinheiro. Pedro decide levar Edu até a casa de Tião. Aline tenta se fazer de vítima para Salete, que recorre a Yara. Vitória decide deixar a casa de Augusto. Tião é indiciado por lesão corporal. Gledson incentiva Luciane a voltar para casa. Misael descobre que Aline está traindo Marcão. Vitória volta para casa e expulsa Ciro. Zuza enfrenta Ciro. Salete convence Zuza a aceitar o namoro de Bruno e Jéssica. Pedro segue Magnólia e a vê almoçando com Ciro. Magnólia intimida Zuza. Tião encontra Pedro em sua casa.

Pedro ameaça a vida de Tião. Magnólia questiona Zuza sobre o motivo de nunca ter revelado seu caso com Ciro. Edu sente pena de Tião ao vê-lo fragilizado. Tiago elogia a atitude de Letícia em favor da mãe. Jéssica pergunta a Salete se existe algo entre ela e Gustavo. Misael agride Aline. Augusto não cede à tentativa de sedução de Beth. Pedro avisa a Fausto que descobrirá por que ele está acuado. Yara e Misael choram ao saber que Aline foi embora de São Dimas. Camila comenta com Ana Luiza que Robinson quer que ela volte a estudar. Luciane conta a Hércules que Magnólia tem uma fortuna escondida. Ciro avisa a Fininho que tem uma encomenda para ele. Tião acusa Edu de traidor. Letícia anuncia a Tião que trabalhará na tecelagem. Salete sonda Gustavo sobre seu envolvimento com Aline. Jéssica confessa a Flávia que não contou a Bruno sobre seu envolvimento com um traficante. O carro de Fininho colide com o de Bruno.

Mileide prevê que Jéssica precisará de Salete. Zuza descobre que Bruno sofreu um acidente. Magnólia comenta com Ciro que espera que Zuza tenha entendido o recado. O médico avisa que Bruno está bem. Letícia alerta Tião sobre seu comportamento. Mileide aconselha Yara a esquecer Aline. Magnólia visita Bruno e Zuza contém seu ódio pela ex-patroa. Pedro diz a Helô que Magnólia e Ciro não podem saber que Fausto está recuperando os movimentos. Helô aconselha Pedro a fingir uma trégua com Magnólia. Bruno conta a Pedro que o acidente pareceu ter sido intencional. Tião pede a Magnólia que não aceite Letícia na tecelagem. Gigi não gosta de saber que Antônio levará Ruty Raquel para conhecer Olavo. Augusto diz a Vitória que quer ser o pai de seu filho. Magnólia tenta convencer Salete a aceitar o cargo de vice na chapa de Hércules. Helô aconselha Salete a entrar na política como candidata a prefeita. Magnólia cai na armadilha de Pedro e Ana Luiza e conta a Ciro que Fausto não irá se recuperar.

Ana Luiza sugere que Pedro inclua Luciane no esquema para proteger Fausto. Ciro lembra Magnólia que sempre foi seu aliado mais fiel. Augusto e Beth discutem. Salete vai conversar com Augusto e propõe ser sua vice. Bruno tem alta. Letícia leva Tiago na academia para que ele consiga se distrair um pouco. Os dois lutam muay thai. Ana Luiza faz exercícios com o fonoaudiólogo e Fausto. Tiago recebe um telefonema avisando que encontraram o corpo de uma mulher. Letícia combina de ir junto com Tiago ao local. Camila e Robinson se beijam. Pedro conversa com Mag e finge que acredita que foi Tião o culpado pelo acidente de Bruno. Salete recebe uma mensagem de Aline com uma foto de Gustavo. Tião é condenado e ainda terá que pagar indenização para Jéssica, mas não chega a ser preso por ser réu primário. Letícia ouve Tião na saída do tribunal e ele fica arrasado. Pedro e Helô comemoram o início da recuperação de Fausto. Tiago chega no IML de São Sebastião. Helô vai com Pedro visitar Fausto e ele balbucia a palavra “perdão”. Magnólia entra e surpreende a cena.