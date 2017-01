A Lei do Amor - Resumo de 16 a 22 de janeiro

Caiua Franco

Letícia garante a Pedro que não se aproximará dele porque brigou com Tião. Bruno incentiva Jéssica a dar queixa do cliente que a agrediu. Letícia confessa a Helô que se sente perdida. Mileide avisa a Augusto que Vitória atrapalhará sua candidatura. Tião agride Jéssica. Venturini afirma para o delegado que Magnólia foi a mandante do atentado contra Fausto e Suzana. Helô comunica a Tião que entrou com o pedido de divórcio. Robinson questiona a honestidade de Gustavo para Salete. Yara afirma a Ciro que não quer mais vê-lo. Fininho ameaça a vida de Jéssica. Salete confessa a Helô que foi Tião quem mandou matar Zelito. Pedro avança contra Tião, ao ouvi-lo dizer a Magnólia que acabará com a vida de Helô.

Tião concede um empréstimo financeiro para Magnólia. Helô incentiva Salete a contar a Pedro que Tião matou Zelito. Jéssica pede ajuda a Salete, que fica revoltada ao ver o estado da filha. Beth tenta expulsar Vitória da casa de Augusto. Elio encontra uma microcâmera na imagem de São José. Tião pressiona Marco Guerra a não empregar Helô. Salete denuncia Tião para o delegado. Pedro e Ana Luiza instalam uma câmera em um livro, para monitorar Fausto. Antônio e Ruty Raquel revelam para Gigi que estão namorando. Magnólia recebe uma intimação da Polícia Federal. Bruno e Jéssica se declaram um para o outro. Valdir revela a Tião que foi Salete quem o denunciou.

Helô decide brigar na Justiça contra Tião. Tião chama Vanessa para confirmar ao delegado que Zelito estava drogado quando esteve no seu escritório. Magnólia divide o empréstimo de Tião com Ciro. Ciro sugere a Magnólia que convença Tião a eliminar Pedro e Fausto. Letícia afirma a Helô que a defenderá de Tião. Ciro beija Magnólia. Magnólia aconselha Ciro a reatar com Vitória, para que ninguém desconfie de sua relação. Bruno exige que Tião se afaste de Jéssica. Aline dispensa Marcão. Tiago pede ajuda a Elio e Ana Luiza para procurar Isabela. Salete atira contra Tião para proteger Jéssica. Tião pede a Valdir para acabar com Pedro. Pedro é cercado por Fininho e seus comparsas.

Pedro é ferido. Salete denuncia Tião na delegacia. Zuza cuida de Pedro. Letícia se sensibiliza com o estado de Pedro. Pedro leva a câmera que encontrou no escritório de Fausto à polícia. Tiago, Ana Luiza e Elio criam uma campanha para encontrar Isabela. Gledson ameaça Mileide para afastá-la de Hércules. Magnólia presta esclarecimentos na Polícia Federal. Tião aceita os termos de Helô para o divórcio, a fim de agradar Letícia. Salete leva Jéssica à Delegacia de Mulheres. Olavo entrega a Helô as chaves e a escritura da galeria de arte. Ciro convida Beth para jantar. Luciane concede informações sobre Magnólia para Elio. Tiago confunde Vanessa com Isabela. Pedro pede Helô em casamento.