A Lei do Amor - Resumo de 9 a 15 de janeiro

Zelito agride Tião. Vanessa é demitida. Camila aconselha Jéssica a se afastar de Tião. Salete conta a Helô que Flávia não sabe sobre o sumiço de Isabela. Tião manda Valdir eliminar Zelito. Augusto afirma a Vitória que nada irá separá-los. Pedro comenta com Ana Luiza que Bruno se preocupa com Fausto. Helô indica Olavo como advogado para Zelito. Hércules reconhece Luciane na foto de Venturini. Gustavo fala para Valdir que conhece Zelito. Ciro humilha Vitória. Ruty Raquel incentiva Antônio a dar uma chance para o pai. Fininho aborda Zelito. Augusto vai buscar Vitória e é destratado por Magnólia. Pedro pede para Vitória prometer que nunca mais ficará sozinha com Ciro. Fininho coloca uma pílula na bebida de Zelito. Mileide liga para Salete pedindo que Zelito volte para casa. Zelito morre.

Wesley e Salete choram a morte de Zelito. Salete avisa a Flávia o que aconteceu com Zelito e Isabela. Salete demite Gustavo. Ciro pede desculpas para Vitória e Pedro incentiva a irmã a voltar para a casa de Augusto. Tião decide não demitir Vanessa, pedindo à secretária para não contar a ninguém que Zelito o procurou. Tião avisa a Miro que fará Magnólia se apaixonar por ele. Pedro percebe que Salete evita falar sobre a descoberta de Zelito. Pedro e Helô desconfiam de Tião. Edu conta a Pedro que levará Xanaia para jantar em sua casa. Camila revela a Ana Luiza a agressão que sofreu. Salete pede a Jéssica para se afastar de Tião. Yara fica furiosa com o beijo que Ciro lhe dá. Vanessa nega que Zelito tenha procurado Tião, ao ser questionada por Pedro. Helô acredita ter visto Isabela em Paraty.

Helô não consegue alcançar a moça que acredita ser Isabela. Magnólia confessa a Ciro que está gostando da aproximação de Tião. Antônio diz a Sansão que Venturini tentou tirar a vida de Pupa. Pedro provoca Magnólia e afirma que os documentos que Pupa entregou à Polícia podem comprometê-la. Hércules aceita o conselho de Magnólia e decide seguir Luciane. Fausto teme ao ver Hércules pegar sua arma. Helô avisa a Tiago que acredita ter visto Isabela em Paraty. Hércules surpreende Luciane com Venturini. Luciane ofende Hércules. Aline conta a Marcão que Yara está traindo Misael com Ciro. Ciro deixa uma sacola para seu filho com Santa e pede à empregada para entregar a Vitória. Tião seduz Magnólia. Camila avisa a Pedro que convidou Letícia para jantar. Edu fica surpreso ao saber que Xanaia é virgem. Tião expulsa Xanaia de sua casa. Letícia assente, quando Pedro lhe propõe que ambos tenham uma relação civilizada. Luciane pede abrigo para Gledson. Letícia conta a Tião que Isabela está viva. Tião expulsa Yara da galeria.

Yara enfrenta Tião e ameaça chamar a Polícia. Pedro questiona Fausto sobre as atitudes de Magnólia. Mileide avisa a Luciane sobre um quarto vago na pensão de Zuza. Fininho exige que Gustavo resgate a arma que deixou no posto. Suely pede a Misael que alugue a garagem de sua casa para Gustavo. Ciro ameaça Magnólia. Yara conta a Pedro sobre o estrago que Tião fez na galeria. Hércules culpa Magnólia por ter perdido Luciane. Magnólia aceita a proposta de Mileide para ajudar Hércules a vencer as eleições. Arlindo e Venturini demitem Pascoal. Salete conta a Flávia que Jéssica está com Tião. Olavo afirma a Pedro que Helô precisa dar queixa contra Tião. Tião coloca o imóvel da galeria à venda. Tião não gosta quando Jéssica avisa que não quer mais vê-lo. Ciro descobre que Magnólia deu dinheiro a Beth para voltar para Augusto. Yara avisa à família que acolherá Helô em sua casa. Helô vai para a casa de Tião buscar seus filhos. Letícia humilha Helô, que rompe com a filha.

Letícia diz a Pedro que Helô a renegou e o acusa de ter destruído sua família. Tião consegue seduzir Jéssica. Magnólia avisa a Ciro que Beth voltará para casa. Flávia convida Helô para morar com ela. Tiago deleta as fotos de Isabela do celular e Pedro aconselha o sobrinho a voltar ao trabalho. Salete se surpreende ao ver Mileide com Hércules. Suely pede a Salete reconsiderar e readmitir Gustavo. Ruty Raquel comenta com Sansão que Gigi pode estar desconfiada de seu namoro com Antônio. Helô e Pedro constatam que Tião deu fim a todos os documentos da galeria. Tião sugere a Letícia que ela invente que rompeu relações com ele para reconquistar Tiago. Arlindo avisa a Venturini que irá fugir. Ciro finge que deseja voltar para Vitória. Misael tenta convencer Yara a alugar a garagem para Gustavo. Tiago descobre por Camila que Letícia alugou um flat. Pedro proíbe Magnólia de dar ordens a Jáder. Augusto e Vitória se surpreendem ao ver Beth.

Beth e Augusto discutem. Vitória pensa em se mudar para a casa de Yara, mas Augusto a convence a ficar. Pedro comenta com Ana Luiza que desconfia de que haja aparelhos monitorando Fausto. Gustavo agradece Salete por tê-lo readmitido. Beth avisa a Magnólia que iniciará seu plano contra Augusto e Vitória. David avisa a Helô da suposta briga de Letícia e Tião. Aline seduz Gustavo. Venturini recebe prisão preventiva. Flávia conta a Helô que Tião está com Jéssica. Gustavo estranha o comportamento de Aline. Aline se declara para Tiago. Ciro deixa flores para Vitória na casa de Augusto. Letícia fica surpresa ao ver que Ana Luiza levou Helô para visitá-la. Jéssica avisa a Bruno que está com medo de voltar para casa. Tiago vai com Pedro visitar Letícia.