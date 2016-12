A Lei do Amor - Resumo de 2 a 8 de janeiro

Letícia invade a casa de Magnólia e afirma a Pedro que ele jamais será seu pai. Magnólia impede que Bruno inicie o tratamento de fonoaudiologia com Fausto. Tiago tenta convencer Isabela a não depor. Hércules avisa a Magnólia que a candidatura de Mileide está ganhando força nas redes sociais. Vitória descobre que Ciro foi pago para se casar com ela. Magnólia alerta Pedro que Ciro tem como prejudicar Fausto. Vitória pergunta a Augusto se pode ficar com ele. Augusto afirma a Vitória que cuidará dela. Juninho desconfia das atitudes de Aline. Yara leva Aline para trabalhar na loja de conveniência de Salete. Antônio defende Helô quando ouve Letícia falando mal da mãe. David aconselha Antônio a dar uma chance para Olavo. Isabela comenta com Flávia que não gostou da forma com que Tiago falou com ela. Luciane avisa a Salete para vigiar Aline. Vitória não acredita no arrependimento de Aline e a expulsa da casa de Augusto. David avisa a Tião que viajará para a Espanha. Mileide alerta Augusto que ele perderá a eleição se Vitória continuar em sua casa.

Letícia procura Antônio para lhe pedir desculpas. Tiago exige que Isabela revele quem lhe deu dinheiro. Tião diz a Helô que não a quer mais em sua casa. Helô deixa a casa de Tião. Isabela se recusa a revelar para Tiago quem a ajudou financeiramente. Helô pede a Edu que cuide de Letícia. Tião questiona Valdir sobre Tiago e Isabela. Tião inventa para Letícia que Helô os abandonou. Fininho ronda a casa onde Tiago e Isabela estão hospedados. Ana Luiza deduz que Ciro está armando contra Tiago e alerta Pedro. Tião pergunta a Magnólia se Padre Paulo duvida de sua conversão. Helô conta a Yara que Tião a pôs para fora de casa. Gigi diz a Magnólia que Tião sente atração por ela na frente de Fausto. Pedro beija Helô. Tiago vê o recibo de depósito de Helô e acusa Isabela de estar com ele por dinheiro. Isabela e Tiago discutem, e a menina sofre um acidente. Fininho aproveita a situação, agride Tiago e atira Isabela ao mar.

Zelito comenta com Flávia e Salete que, depois do atentado contra Fausto, a vida de Isabela se transformou. Mileide diz a Vitória que se ela permanecer na casa de Augusto irá prejudicá-lo. Tiago se desespera ao acordar e não ver Isabela. Edu pergunta a Letícia se ela se sente bem castigando Helô. Ana Luiza avisa a Helô que Pedro ainda é apaixonado por ela. Augusto alerta Pedro sobre Magnólia. Letícia deixa claro para Helô que prefere acreditar em Tião porque o pai nunca mentiu para ela. Luciane afirma que Tiago e Isabela sumiram. Robinson questiona Camila. Jéssica conta a Salete que está com Tião. Pedro pergunta a Helô por que ela não lhe contou que estava morando na galeria. Aline diz a Marcão que deseja namorá-lo. Magnólia ironiza Luciane por acreditar em Venturini. Ana Luiza e Pedro encontram Tiago em estado de choque. Tiago diz a Pedro que matou Isabela.

Pedro e Ana Luiza tentam acalmar Tiago. Tião se prontifica a ajudar Magnólia. Vitória afirma que Ciro tem informações sobre o desaparecimento de Isabela. Pedro desconfia da atitude de Helô. Ana Luiza avisa a Zelito sobre o sumiço de Isabela. Tião afirma a Magnólia que salvará Tiago. Mileide diz a Gledson que teme pela vida de Zelito. Aline apresenta Marcão para a família como seu namorado. Tião comemora as notícias que recebe de Valdir. Tiago e Pedro estranham o fato de a lancha da família ter desaparecido do píer. Tião chega à casa de Ilhabela. Hércules tenta insultar Augusto. Venturini garante a Luciane que não está envolvido no sumiço de Isabela. Vitória agradece Yara e Misael pelo apoio. Salete acolhe Zelito. Tiago volta para casa e Tião tenta convencê-lo a aceitar um novo criminalista. Ana Luiza não gosta da desconfiança de Elio com seu irmão. Tião reclama de Pedro ter falado com a polícia. Helô procura Tiago.

Helô tenta convencer Tiago de sua reais intenções em ajudar Isabela. Tião revela seu envolvimento com Magnólia para Fausto. Marcão desconfia das intenções de Aline. Ana Luiza exige que Aline diga a verdade para Tiago. Tião incentiva Letícia a ficar contra Helô. Tiago pede ajuda a Letícia para encontrar Isabela. Elio avisa a Celso que Isabela está desaparecida. Letícia confessa a Tião que não sabe se vale a pena lutar por Tiago. Pedro proíbe que Tião visite Fausto. Zelito acusa Tiago. Fininho oferece dinheiro a Gustavo para resgatar a arma que deixou no posto de Salete. Zelito comenta com Salete que Tião pode ser responsável pelo sumiço de Isabela. Ana Luiza termina com Elio ao ver a matéria que o jornalista publicou, acusando Tiago do desaparecimento de Isabela. Pupa deixa a pasta e o celular de Venturini na mesa do delegado. Camila é agredida. Tiago surpreende Letícia ao pedir perdão a Helô.

Helô se emociona com o pedido de desculpas de Tiago. Jéssica aconselha Camila a voltar para Robinson. Wesley avisa a Zelito que Jéssica é amante de Tião. Tião aconselha Letícia a disfarçar seus sentimentos. Edu não gosta de saber que Tião demitiu Nilza. Gigi questiona Tião sobre o sumiço de Isabela. Luciane alerta Magnólia sobre Camila. Aline acusa Helô de explorar Yara. Augusto acompanha Vitória em uma consulta médica. Pedro exige que Elio conceda direito de resposta para Tiago. Magnólia pede a Bruno que convide Camila para sair. Robinson dispensa Camila e apresenta Vanessa como sua namorada. Camila aceita o convite de Bruno para jantar. Xanaia avisa a Marcão que Aline o está manipulando. Jéssica se assusta ao ouvir uma conversa entre Tião e Valdir. Pedro diz a Ana Luiza que acredita que Venturini e Arlindo não têm participação no atentado contra o pai. Jéssica confirma para Zelito que Tião é responsável pelo desaparecimento de Isabela.