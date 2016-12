A Lei do Amor - Resumo de 26 de dezembro a 1 de janeiro

Camila se encontra com Tião Bezerra. Os irmãos de Aline contam para os pais que foram vítimas dos maus tratos da moça. Flávia avisa a Isabela que sua tia faleceu. Letícia acusa Pedro de ter provocado a separação dos pais. Wesley aconselha Salete a entregar a arma do assalto para a polícia. Helô desiste de ir morar com Pedro, com medo de deixar Letícia com Tião. Elio consegue um emprego na prefeitura, com a ajuda de Augusto. Tião diz a Helô que quer se reconciliar com ela. Padre Paulo conta a Yara que Aline está aterrorizando Vitória. Antônio leva Xanaia para jantar com Olavo. David mostra a foto de uma garota que saiu do apartamento de Tião e Pedro e Antônio reconhecem Camila. Isabela viaja sem esperar por Tiago. Salete ameaça denunciar Jéssica à polícia, caso a filha não explique sua ligação com o bandido que assaltou o posto de gasolina. Ciro cogita tirar a vida de Fausto.

Ciro faz um telefonema misterioso e afirma que precisa ficar atento para Fausto não se comunicar com Pedro. Yara repreende Aline e exige que a filha lhe peça perdão. Elio procura Ana Luiza. Fátima diz a Helô que Isabela terá que desistir do cursinho por falta de condições financeiras. Tiago e Ana Luiza conversam sobre Isabela. Aline enfrenta Misael ao dizer ao pai que não pedirá demissão da casa de Magnólia. Antônio diz a Gigi que não quer nada de Olavo. Luciane comenta com Pedro e Tiago que não entende o apoio que Magnólia dá para Ciro. Letícia ouve Tiago se desculpar com Isabela. Pedro manda Aline ficar longe de Vitória. O delegado pede a Elio para avisar quando Isabela voltar de viagem. Helô diz a Yara que Tião afirmou que seria capaz de ferir Letícia. Tiago avisa a Misael que ele não pode ocultar as ações de Ciro contra a fábrica. Pedro decide se separar de Helô.

Pedro desabafa com Zuza sobre o comportamento de Helô. Tião propõe que David volte a trabalhar na empresa, e aconselha Letícia a se aproximar do rapaz. Luciane pede ajuda a Camila para armar contra Aline. Mileide intervém quando Élio insulta Magnólia. Gledson sugere à mãe que se candidate à Prefeitura. Flávia conta a Helô que Isabela terá de desistir do sonho de ser médica. Ana Luiza comemora o convite para morar com Élio. Luciane conta a Fausto sobre a ideia de Pedro de fazer uma cooperativa de costureiras para salvar a tecelagem da falência. Ciro pede a Misael que mantenha segredo sobre sua sabotagem aos teares. Wesley fotografa Jéssica conversando com Fininho e manda para Salete. Rodney e Robinson dizem a Salete que Fininho é o bandido que assaltou o posto. Wesley e Zelito seguem Jéssica. Tião elogia Jéssica para Miro. David afirma que está interessado em Letícia. Helô diz a Isabela que irá ajudá-la. Pedro conclui que Letícia é sua filha.

Pedro confirma com Tiago a data de nascimento de Letícia. Salete conversa com Jéssica. Misael pede a Yara que se afaste de Ciro. Magnólia diz a Hércules que Mileide é a pessoa certa para ser vice de sua chapa. Antônio procura Olavo. Flávia avisa a David que irá para Ibiza, e o rapaz decide acompanhá-la. Aline descobre que Helô ajudou Isabela. Mileide fica ofendida com Augusto. Tião comenta com Miro que Valdir informou que outra pessoa passará a seguir Isabela. Isabela aceita o convite de Tiago para ir a Ilha Bela. Aline faz uma ligação anônima para Letícia, avisando que Tiago está com Isabela. Ruty Raquel descobre que o namoro de Antônio e Xanaia era uma farsa. Flávia anuncia a Salete que Élio a entrevistará para a coluna de Madu Maciel. Mileide impõe uma condição ao convite de Magnólia para ser vice de Hércules. Camila avisa a Luciane que conseguiu fazer com que Aline entrasse no quarto de Tiago. Bruno ouve Pedro revelar a Zuza que é pai de Letícia.

Zuza aconselha Pedro sobre Letícia. Luciane comprova o caráter duvidoso de Aline, que é expulsa da casa por Magnólia. Bruno liga para Tião, pedindo ajuda para financiar a compra de um consultório. Magnólia junta os papéis rasgados do diário de Vitória e constata que a filha sente falta de Augusto. Antônio e Ruty Raquel fazem as pazes. Tiago confirma com Isabela que ela recebeu ajuda financeira para ficar na cidade. Ana Luiza repreende Tiago por desconfiar de Isabela. Tião concede o financiamento para Bruno, que revela ao empresário que Pedro acredita ser pai de Letícia. Pascoal escuta Élio dizer a Flávia que Isabela será convocada a depor. Pedro pergunta a Helô por que ela não lhe disse que Letícia é sua filha. Tião revela a Letícia que Pedro é seu pai.